West Side Story llega a Minnesota

Representando a las comunidades Latinas en el teatro

Por Viviana Galindo

La historia de la comunidad hispana en Nueva York que cambió el teatro musical llega a Minnesota.

El musical de West Side Story cuenta la historia de dos grupos los Jets, un grupo de jóvenes de segunda generación de descendencia escandinava, polaca, italiana y anglos, y los Sharks de descendencia Puertorriqueña, una historia donde el amor va más allá de un pleito entre pandillas.

West Side Story es una de las nuevas producciones del teatro Ordway en conjunto con el director artístico del Teatro del Pueblo, Alberto Justiniano. Este es un proyecto el cual se enfoca además de presentar las historias de las comunidades latinas, en abordar el tema de la inclusión y diversidad en el teatro en las ciudades gemelas. Con este enfoque, los Jets y los Sharks estarán representados por artistas diversos locales de las ciudades gemelas.

El Ordway por su parte se ha embarcado en un compromiso con las comunidades diversas de Minnesota para discutir temas y promover estrategias que ayuden a cambiar la falta de diversidad e inclusión en la industria del teatro.

Como parte de este esfuerzo el Ordway y el Teatro del pueblo han trabajado conjuntamente para traer esta obra musical a las ciudades gemelas, con un elenco diverso local y en colaboración con artistas locales de la ciudad de Nueva York. Desde el casting hasta la creación de eventos comunitarios, los dos han trabajado arduamente para que tanto las historias contadas en la obra como la conexión con las comunidades reflejen y representen lo más cercano posible las historias de nuestras comunidades.

Parte de este trabajo ha sido la búsqueda de talento diverso y de gente de color en las ciudades gemelas. Alberto Justiniano colaboro con James Rocco y Reid Harmsen para expandir la red de búsqueda de actores de color locales para la audición. Alberto nos comentó en una entrevista que el proceso le llevo por lo menos año y medio, el cual no solo incluyo la búsqueda y audiciones, si no también incluyo un arduo entrenamiento y capacitación para poder crear una reserva de artistas locales de color que pudiesen audicionar no solo para los roles de la obra, sino también para ayudarlos a crecer como artistas. Así como también buscar el apoyo financiero para esta iniciativa.

La falta de diversidad y la creación de un artista

El teatro como muchas otras áreas han carecido de diversidad, representación e inclusión, es por eso que estos teatros locales han decidió crear esta iniciativa como parte de un nuevo sistema que intenta cambiar el modelo en la industria del teatro, para poder así desarrollar una guía de apoyo para los teatros y artistas que les ayude a navegar diplomáticamente las oportunidades para la inclusión de artistas de color.

La Vicepresidenta de educación y participación comunitaria del Ordway, Shelley Quiala, comento que como parte de esta iniciativa, el Ordway creo múltiples eventos que invita a nuestras comunidades a participar en un panel de discusión sobre el puertorriqueñismo. Además de haber creado dos eventos gratuitos para todo público donde artistas locales como Katia Cárdenas, Ricardo Vázquez y el músico Brian Ziemniak deleitaron al público con canciones del musical así como canciones escritas por Augie García. También se hizo presente María Isa quien presentó su propio repertorio.

La colaboración entre estos dos teatros no termina ahí, puesto que también han puesto en marcha el desarrollo de talleres de capacitación

El Teatro del Pueblo y Alberto Justiniano ha sido grandes impulsores de esta iniciativa, por lo que en colaboración con Reid Harmsen, James Rocco del Ordway y Bob Richard, quien actualmente dirige el musical, desarrollaron talleres de capacitación gratuitos para el gran talento que existe en Minnesota. Incluyendo capacitación gratuita y equitativa que ayude a los artistas a desarrollar relaciones profesionales y fortalezca las comunidades.

Estos talleres se enfocan en proporcionar clases dentro de las disciplinas fundamentales de música de teatro, escenas musicales, técnicas de audición, danza y comedia musical.

Alberto comento que es importante que un artista tenga el acceso a este tipo de talleres para poder ser exitosos y desarrollar su carrera artística. “los actores y actrices de la obra han tenido que prepararse bastante para la obra, tuvieron 12 días para memorizar sus líneas y la coreografía de la obra, y han estado ensayando 6 días a la semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es bastante trabajo el que va detrás de una obra como esta” comento.

A pesar de que el proceso para esta obra ha sido largo y tedioso; actores, colaboradores, directores y más han trabajado juntos para que este tipo de iniciativas e historias existan y reflejen la gran diversidad que compone a los Estados Unidos, es de suma importancia que nuestras comunidades ahora más que nunca tengan esa visibilidad para dar poder y crear aspiraciones para las nuevas generaciones de nuestra comunidad.