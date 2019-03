Walz afirma que su presupuesto reducirá las disparidades raciales en Minnesota

Tim Pugmire · MPR

Cuando presentó su presupuesto la semana pasada, el gobernador Tim Walz dejó en claro que cree que se necesita hacer más para ayudar a las minorías raciales de Minnesota y mejorar la equidad.

“Ya sea en en las afueras de Minnesota o en el núcleo urbano, las comunidades de color y las comunidades de nativos americanos en nuestro estado enfrentan disparidades raciales inaceptables”, dijo. “Nuestro presupuesto toma medidas significativas para abordar estas disparidades y garantizar que cada Minnesotano tenga la oportunidad de construir una vida mejor para su familia”.

Walz está proponiendo un nuevo Fondo de Soluciones Comunitarias que otorgaría subsidios a grupos locales para abordar los problemas de cuido de salud para niños. Dijo que el programa podría responder a necesidades específicas mejor que un programa uniforme a nivel estatal.

A la representante Rena Moran, DFL-St. Paul, quien preside el Comité de Políticas de Salud y Servicios Humanos de la Cámara, le gusta la propuesta.

“Reconocer que necesitamos ir a donde estas comunidades de color y usar su sabiduría y sus piezas culturales, como la solución para crear mejores oportunidades, es enorme para mí”, dijo Moran. “Creo que es tan cierto y tan necesario”.

El presupuesto del gobernador incluye aumentos de financiamiento para el Consejo de Minnesotanos del Pacífico Asiático, el Consejo para los Minnesotanos de Patrimonio Africano, el Consejo de Asuntos Indígenas y el Consejo de Asuntos Latinos de Minnesota. Moran dijo que los grupos, conocidos como los consejos étnicos del estado, desempeñan un papel clave en la conexión de las comunidades de color con el gobierno estatal.

“Los consejos carecen de recursos suficientes. Están subutilizados”, dijo Moran.

Walz quiere abordar las disparidades educativas a través de mayor financiamiento escolar y apoyo para las escuelas comunitarias, las escuelas tribales de los indios americanos y los programas para reclutar maestros de color.

El líder de la mayoría en el Senado, Paul Gazelka, dijo que los republicanos también están hablando sobre las disparidades raciales. Pero a diferencia de Walz, su prioridad es una propuesta contenciosa para los recortes de impuestos a las organizaciones que ayudan a los estudiantes minoritarios a asistir a la escuela de su elección (pública o privada) a través de becas.

“Siempre he dicho que el financiamiento de la educación es importante, también lo es la innovación”. “Tenemos que estar mirando las cosas de manera diferente si lo que estamos haciendo no funciona. Y la disparidad racial en Minnesota, particularmente en las escuelas del centro de la ciudad, es mucho más grande de lo que debe ser. Entonces, intentemos algo nuevo”.

Gazelka y otros republicanos han criticado la propuesta de presupuesto general del gobernador por ser demasiado costosa y un crecimiento innecesario del gobierno estatal.

Una propuesta de Walz aumentaría el Departamento de Derechos Humanos por un 53%. Su plan de $ 4.2 millones permitiría a la agencia estatal agregar personal y abrir cuatro nuevas oficinas regionales para investigar quejas de discriminación. Walz dijo que pondría al departamento en un “camino de transformación” y promovería la equidad en todos los rincones del estado.

El senador Jeff Hayden, DFL-Minneapolis, dijo que la propuesta es fantástica.

“Creo que todavía hay mucha discriminación de la que no se habla, no se reporta o no se denuncia”. “Creo que eso es realmente importante en relación a los derechos humanos, por lo que es algo completamente funcional de su puesto en el Gabinete, en lugar de ser algo que se había hecho a un lado”.

Si tiene éxito, la propuesta del gobernador sería un gran cambio para la agencia que ha enfrentado la amenaza de reducciones presupuestarias durante años. En la sesión anterior, los legisladores republicanos propusieron sin éxito recortar el presupuesto del departamento en un 30 por ciento.

La senadora Mary Kiffmeyer, de Big Lake, presidenta del comité de políticas y finanzas del gobierno estatal, dijo que el plan debe ser examinado.

“En general, cuando pienso en las prioridades de carreteras y puentes, educación, salud y servicios humanos, tendrá que competir con esos asuntos muy urgentes”.

