¡Viva el paro nacional!

Opinión Por: Marcos Dávila

El mal gobierno puede engañar a la gente una, dos y hasta tres veces, pero no toda la vida.

Menospreciar la movilización social y decir que el pueblo es tonto y que no entiende nada de nada. Esa fue, precisamente, una de las razones por la cual en México la dictadura conservadora que duró más de 80 años mal gobernando, finalmente perdió el poder político en 2018. La población salió a votar abrumadoramente en contra de ellos y de sus partidos políticos. La paliza electoral fue tan abrumadora que no se les dejó ni tantito espacio para hacer un fraude. Los conservadores creyeron que al pueblo se le podía engañar por siempre. Y se equivocaron.

Hoy el gobierno colombiano, de manera torpe, asegura que las calles están tomadas, principalmente por gentes que son influenciadas por “terroristas” que “no quieren nada bueno para Colombia”. La narrativa del gobierno es de que las decenas de muertos y los cientos de heridos, los cientos de desaparecidos y torturados, las mujeres agredidas con diversas formas de violencia sexual, es todo culpa de quienes por medio de la protesta expresan sus justos reclamos.

Y no, la violencia policial y paramilitar que se está viendo en la hermana Colombia no es culpa del Covid-19, como se dice por diversos medios de comunicación alrededor del mundo. Lo que sí es verdad es que el presidente de Colombia se equivoca al mandar a reprimir a la gente durante una pandemia y esperar que la gente se quede observando y sin hacer nada. Lo que sí es verdad es que los gobiernos más conservadores, sea en Colombia o sea donde sea, hacen un pésimo trabajo para lidiar con la pandemia. Sí, el Covid-19 ha sido un factor que ha acelerado el hartazgo y la acción organizada del pueblo, pero el Covid-19 no desaparece forzadamente a las personas, el Covid-19 no agrede sexualmente a las mujeres, ni mata personas en las calles con armas de fuego.

Los mexicanos, con la llegada de la Cuarta Transformación aprendimos que se podrá engañar al pueblo una, dos y hasta tres veces, pero no pueden engañar al pueblo toda la vida.

Los hermanos colombianos hoy dicen: ¡Viva el paro nacional! Yo estoy de acuerdo y me solidarizo. Y de paso, creo que debemos decir: solidaridad con todos los pueblos rebeldes de Nuestra América y del mundo.