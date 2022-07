Una pareja de hondureños lleva un bufete de abogados bilingüe y café gourmet al barrio de Como Park de St. Paul.

Haciendo camino en Minnesota: Inti Martínez-Alemán era un joven abogado en ascenso en Honduras hace 11 años, cuando su madre abogada, con la que trabajaba, fue asesinada. Ahora él y su mujer están construyendo una nueva vida -y dos negocios- en Minnesota.

Por: MIKE MOSEDALE-Sahan Journal

Después de que Inti Martínez-Alemán se graduara en la Facultad de Derecho Mitchell Hamline en 2016, sabía que no quería trabajar en el bufete de otra persona.

“No quería tener un jefe. Quería trabajar para mí mismo”, dijo Martínez-Alemán. “Quería tener la libertad de elegir mis clientes, mis honorarios y mi horario”.

Después de aprobar el examen de abogacía, Martínez-Alemán, de 37 años, se conectó con un programa incubador llamado LegalWise, que le proporcionó espacio de oficina, apoyo administrativo, software y una vía de acceso tanto a clientes como a mentores profesionales a cambio de una modesta cuota.

Con ello, Martínez-Alemán puso en marcha el bufete Ceiba Fôrte el mismo año en que se graduó. La ceiba es un árbol imponente del trópico, considerado sagrado por los mayas, y fôrte significa “fuerte” en español. La operación atiende principalmente a clientes de habla hispana en asuntos civiles relacionados con los negocios, los bienes raíces y el empleo.

“Fui el único loco de mi clase que abrió un bufete nada más salir de la facultad de Derecho”, dice Martínez-Alemán.

Martínez-Alemán era también probablemente el único de su clase que ya había dirigido su propio bufete. Antes de obtener su título en Minnesota, Martínez-Alemán ya había trabajado como abogado durante cinco años en su Honduras natal. Allí, a menudo ejercía junto a su madre, Judith Alemán Banegas.

Eso llegó a su fin en 2011, cuando Alemán Banegas, junto con su guardaespaldas y su secretaria, fueron emboscados y asesinados por hombres enmascarados. Este tipo de ataques a los abogados en Honduras no son raros. Según la Comisión de Derechos Humanos de Honduras, 130 abogados del país fueron asesinados entre 2010 y 2018.

“Contratar a un sicario es más barato que ir a los tribunales. ¿Qué mejor manera de asustar a la parte contraria que matar a su abogado?”, dijo Martínez-Alemán.

En un principio, Martínez-Alemán quería quedarse en Honduras, pero, tras un tiempo, se lo replanteó.

“Económicamente, me iba bien. Profesionalmente, me iba bien. Pero no quería ser una estadística y no quería morir”, dijo. “Supongo que vi la luz”.

Aterrizó en Minnesota tras conseguir una beca completa en Mitchell Hamline. Poco después, Ofelia Ponce-Martínez -la novia del instituto de Alemán, convertida en esposa y abogada en ejercicio en Honduras- se unió a él. Ponce obtuvo más tarde una maestría en derecho en Mitchell Hamline.

Un par de años después de que Martínez-Alemán pusiera en marcha Ceiba Fôrte, empezó a husmear en el sector inmobiliario. En el trayecto diario desde su condominio en Little Canada hasta su espacio de oficina alquilado en el barrio Midway de St. Paul, seguía notando un cartel de venta en un modesto edificio de dos pisos en el barrio Como Park de St. Paul. En 2019, la pareja compró el edificio como sede permanente de Ceiba Fôrte, que se encuentra en el 1053 de Dale Street North.

Para Ponce, de 34 años, el nuevo espacio presentó una oportunidad para perseguir su propia visión empresarial.

“Siempre soñé con tener mi pequeña cafetería”, recuerda Ponce. “Cuando la pandemia golpeaba, llevaba a Inti al trabajo y me tomaba una taza de café. Luego, en 2020, la cafetería a la que iba todos los días cerró. Pensé: ‘Quizá mi sueño no sea tan loco’. ”

Ponce también hizo sus deberes. Para cualquier persona con gusto por el café gourmet, observó, las opciones en el Parque Como eran limitadas. Y el nuevo edificio de oficinas de la pareja, en la concurrida calle Dale, tenía mucho tráfico, con más de 15.000 coches pasando por allí cada día.

Hace un mes -tras una amplia remodelación de la propiedad- Ponce hizo realidad su visión y abrió Abogados Café, un bar de café expreso que ofrece una variedad de cafés gourmet, postres y aperitivos. El nombre de la cafetería (Abogados) y sus bebidas especiales hacen referencia a los antecedentes legales de la pareja: las bebidas incluyen el “Fearless Lawtee”, “Motion Granted” y “Sua Sponte”.

Por el momento, la cafetería sólo ofrece comida para llevar, pero Ponce y Martínez-Alemán están trabajando en planes para instalar asientos en el interior y un minimercado. Hay espacio adicional para acomodar una expansión en la planta baja, donde se encuentra la cafetería. El despacho de abogados ocupa la segunda planta.

Hasta ahora, dijo Ponce, el negocio ha sido bueno.

“El vecindario de Como Park ha sido increíble, nos ha apoyado mucho”, añadió.

Ponce pasa las mañanas trabajando en la cafetería y las tardes ayudando en la parte administrativa del bufete. Cuando tiene tiempo, Martínez-Alemán colabora en la cafetería.

Sahan Journal se sentó con Martínez-Alemán y Ponce para hablar de sus dos negocios. La conversación ha sido editada para que sea más larga y clara.