Una aventura en Great Wolf Lodge

Por Arco Bordayo

El Great Wolf Lodge abrió sus puertas en diciembre al frente del Mall of America. Esta es su decimoquinta instalación nacional, y su segunda en el medio oeste. Hay una tercera ubicación programada para abrir en el verano de este año en Illinois. Cientos de niños sonrientes disfrutan sus aventuras en el parque acuático, e incluso padres se sienten más felices porque Great Wolf Lodge decidió agregar más diversión para adultos a la agenda. Hay un gran restaurante y otros lugares para comer, como Dunkin Donuts y Ben and Jerry’s, para nombrar algunos. Este pasado fin de semana tuve el placer de pasar un grato tiempo en Great Wolf Lodge y me encantó. La magia de Great Wolf Lodge y su capacidad para crear sonrisas en las caras de esos niños es algo que mi familia y yo apreciaremos para siempre.

Subieron el nivel de entretenimiento para adultos y agregaron tres nuevos bares. La barra principal se encuentra en el medio de toda la acción, al centro del parque acuático, para que puedas relajarte con una bebida mientras disfrutas de una vista de 360 grados. El “Logia de Gran Lobo” hizo un gran trabajo equilibrando cosas divertidas para los niños y los adultos. Una de las cosas implementadas se llama “Tiempo de Vino” o “Wining down” en inglés. Los niños tienen un tiempo de cuentos que ocurre a las siete de la noche en punto. Después de la hora de cuentos, llegan (con suerte) los niños listos para dormir. Cuando los niños vuelvan a la habitación y los acuestes en la cama, puedes pedir el servicio de habitaciones en silencio. Hay un colgador de puerta que llenas con tus “necesidades” especificadas. Simplemente escribes tus solicitudes y las cuelgas en la puerta. Hay un rápido tiempo de entrega y te enviarán un mensaje de texto una vez que tu pedido esté fuera de tu puerta. La idea es, por supuesto, no despertar a los niños mientras que mamá y papá se relajan.

Para los niños, la cantidad de actividades interactivas es increíble. Desde extraer agua para minerales hasta una escalada de pared de 30 pies. Hay una carrera de obstáculos para los más atrevidos y una sala de juegos para los que quiere pasar el tiempo ganando boletos para premios a través de videojuegos. Pero creo que lo más genial para los niños (o para mí a juzgar por la emoción de este artículo) fue el acceso a la varita mágica. Con esta varita, puedes abrir cofres del tesoro, iluminar pasillos e incluso encontrar pistas para tu próxima aventura. Lo que es aún mejor, la varita actúa como una tarjeta de memoria, por lo tanto, cuando su familia y usted regresen, podrán retomar la aventura donde había quedado.

Así que, si te encuentras con un fin de semana abierto y buscas algo de diversión con la familia, considera ir al Great Wolf Lodge. La comida es excelente y el ambiente es genial para toda la familia. Los niños encontrarán la magia de Great Wolf Lodge y tendrán historias por generaciones. Great Wolf Lodge está ubicado en 1700 American Blvd E. Bloomington, MN 55425. Puedes visitar https://www.greatwolf.com/minnesota para más información.