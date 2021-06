Un trabajador esencial habla: Las palabras amables no son suficientes.

Opinión por: Odemaris Mercado – Minnesota Reformer

A medida que nuestros funcionarios electos se acercan a llegar a un acuerdo final en la Legislatura, y seguimos avanzando para frenar el COVID-19, es un momento complicado para los que hemos sido llamados trabajadores “esenciales” durante el último año.

Como conserje -como muchas ocupaciones que la gente suele pasar por alto hasta que se dan cuenta de que nos necesitan- no pude trabajar desde casa durante la pandemia. Mi sindicato (SEIU Local 26) está compuesto mayormente de inmigrantes y personas de color, y de los 8.000 miembros, más de 1.000 estuvieron expuestos al COVID-19. Cuatro de mis compañeros murieron a causa del COVID-19. Esta misma situación la sufren los trabajadores de salud, los trabajadores de alimentación, los empleados de tiendas minoristas y otros.

Tengo diabetes, asma y presión arterial alta, así que cuando me contagié con COVID-19 en julio de 2020, me puse muy, muy enfermo. En un momento dado, los médicos con los que hablé me dijeron que tal vez tendría que ir al hospital para que me pusieran oxígeno, y recuerdo que pensé que prefería morir en casa si iba a morir. Fue un momento de miedo para mí y para mi familia, y algo a lo que tantas familias de Minnesota y de todo el país se enfrentaron para mantener nuestro estado en funcionamiento durante el año pasado.

Al igual que otros miles de minesotanos, no me pagaron cuando estuve en cuarentena en casa mientras tenía el coronavirus. Así que mientras intentaba sobrevivir, y mi familia estaba estresada con los temores que trajo consigo el COVID-19, también nos preocupamos por nuestras facturas. Falté al trabajo durante casi un mes para intentar mejorarme y ayudar a detener la propagación. Hice lo que tenía que hacer y también lo que se nos pedía a todos. Pero como mi trabajo no se puede hacer en casa, no me pagaron nada por el tiempo que perdí.

Utilicé todas mis vacaciones y mi baja por enfermedad, y el sindicato me dio 300 dólares, pero casi un año después sigo teniendo problemas para pagar el alquiler y las facturas. Tuve que pedir comida y dinero a familiares y amigos para mantener a mi familia. Mucha gente está luchando así, tanto por los problemas de salud del virus como por el daño económico causado. ¿Creía que éramos “héroes” y “esenciales”? Pues no lo parece.

En los últimos meses he participado en la campaña para conseguir que se apruebe en el Capitolio de Minnesota la Ley de Permiso de Emergencia para Trabajadores Esenciales, con el fin de garantizar que los trabajadores esenciales que falten a su puesto de trabajo reciban el pago de sus salarios, incluidos los atrasos. Al igual que muchos de mis compañeros de trabajo, hablé de la necesidad de este proyecto de ley frente a nuestros líderes electos. Incluso tuvimos un ayuntamiento la semana pasada en el que trabajadores de diferentes puestos de trabajo y partes del estado compartieron lo que COVID-19 ha significado para nosotros con el gobernador Tim Walz, la vicegobernadora Peggy Flanagan y docenas de miembros de la Cámara y el Senado de Minnesota.

A pesar de un gran apoyo, incluyendo la Cámara de Minnesota la aprobación de la versión del proyecto de ley de Cedrick Fraizer y el presupuesto de Walz incluyendo una versión de esto, todavía no estamos seguros de si se va a pasar. La senadora estatal Erin Murphy, DFL-St. Paul, trató de mover este proyecto de ley en el Senado, pero parecía que los grandes grupos de presión corporativos que hablaron en contra tenían más voz que nosotros, por lo que, según tengo entendido, no se movió en absoluto.

Creo que los trabajadores que mantuvieron nuestro estado en funcionamiento durante esta pandemia no deberían perder su sueldo sólo porque nos enfermáramos. Cuando la mayoría de las personas que se enfrentaron a esta situación fueron mujeres y personas de color, es difícil no ver cómo lo que está sucediendo (o lo que no está sucediendo) explica por qué nuestro estado tiene disparidades tan grandes entre la gente blanca y la gente de color.

Parece tan obvio, pero estamos en los últimos días de la sesión legislativa y todavía no está claro si este proyecto de ley -o cualquier apoyo a los trabajadores esenciales como yo- se aprobará. El hecho de que esto sea siquiera una pregunta es increíblemente frustrante. Las amables palabras que la gente dijo sobre los “trabajadores esenciales” el año pasado, y los lujosos anuncios de televisión de las grandes corporaciones agradeciéndonos nuestro trabajo, parecen ser en realidad sólo ellos diciendo: “Sigue trabajando para que podamos obtener enormes beneficios, incluso si tienes que morir”. ¿Es eso lo que somos como minesotanos? Espero que no.

Espero que las acciones de los que están en el poder coincidan con las palabras sobre el respeto y la valoración de los trabajadores de primera línea que se subieron al autobús, fueron a trabajar y mantuvieron nuestro estado y nuestro país en funcionamiento mientras muchos en el poder podían trabajar desde la mesa de su cocina. Espero que retribuyamos a los trabajadores que tanto dieron durante esta pandemia. Espero que cuando la Legislatura termine su trabajo, la Ley de Licencia de Emergencia para Trabajadores Esenciales forme parte del acuerdo final.