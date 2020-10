Un mural de Puerto Rico florece en las Ciudades Gemelas, con sus personajes históricos

Por: Gustavo Rosso-reporte365.com

Puerto Rico florece en Minnesota. Con su arte, con sus recuerdos, con su rica historia. Plasmar estos sentimientos en un mural ha sido un viejo anhelo de mucha gente que ama este país caribeño. Y hoy puede ser una realidad palpable. El trabajo puede verse en la escuela El Colegio, en el Sur de Minneapolis, merced a la fuerza que le puso a esa idea Tamara Ramírez Torres y su equipo. Ella convocó a dos muralistas muy reconocidas para que el arte con acento latino brille una vez más en las Ciudades Gemelas,

Olivia Levins Holden es una destacada muralista de Minneapolis con raíces boricuas. Disfruta hacer lo que está haciendo. «Estamos aquí haciendo un mural en parte para honrar al grande de Pedro Albizu Campos (el pasado 12 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, en 1891). Él fue presidente del Partido Nacional de Puerto Rico por décadas y estamos también dando la oportunidad de honrar a varias otras personas líderes del movimiento en varios aspectos, como educadores, organizadores, activistas, artistas de la historia puertorriqueña. Conectando algunas de las cosas que han pasado hace más de 100 años. Más que nada para elevar el mensaje del movimiento puertorriqueño contra el colonialismo de Estados Unidos para con la gente de la isla.

Y además es un buen momento para compartir arte puro…

Claro que sí, especialmente con todo lo que ha estado pasando aquí. Hay historias bien importantes que tenemos que elevar y compartir, con mensajes de unidad, comunidad, movimiento, eso es esencial. Estamos tratando de enfocarnos en la historia afro boricua y latina. Hay muchas personas que deberían escuchar el mensaje en este momento.

No está sola Olivia. La acompaña María Epiphany Robinson, pintora al óleo del Studio 400 del edificio Northrup King. Robinson es asistente de artista docente en Juxtaposition Arts y está estudiando su BFA en dibujo y pintura en el Minneapolis College of Art and Design. Los temas que aborda en su trabajo son Identidad, Comunidad, Cultura y Política. «He estado trabajando en murales alrededor de las Ciudades Gemelas desde que ocurrieron los disturbios, así que soy un artista, me gradué de MCAD y he estado trabajando en mi estudio. Expongo mi arte en mi estudio también, así que la gente de la comunidad confió en mi trabajo y ellos querían que yo estuviera en los murales. Hay que poder comunicar cosas que están sucediendo dentro de nuestras comunidades y así que he estado haciendo eso desde los disturbios y básicamente se trata, para que la gente conozca tus habilidades artísticas», explica Robinson.

«Esta pieza está dedicada a Don Pedro Albizu Campos. Trata básicamente del partido nacionalista de los puertorriqueños, que han logrado la independencia y luchan continuamente por sus derechos y esto también se trata de la cultura afro boricua alrededor de la isla de Puerto. Sólo queremos que la gente sepa que estamos aquí, que estuvimos en Minnesota y todavía estamos luchando por la Independencia o todavía estamos fuera de ella y simplemente está pasando en Puerto Rico y estamos tratando de luchar todos los días para hacer que se conozca nuestra historia incluso en los Estados Unidos de América. Queríamos hablar en voz alta sobre cualquier deseo que la gente tenga, para que todos supieran realmente lo que está sucediendo y para que la gente piense que esto es importante para nosotros. Creo que esto es lo importante», agrega María, orgullosa de su trabajo.

La gestora de esta misión es Tamara Ramírez Torres, que se reserva las últimas palabras. «Esto nació en una de las habituales reuniones del PRIM (Puerto Ricans in Minnesota Committee) y entonces estábamos hablando de la celebración del 125º aniversario de Don Pedro Albizu Campos y a mí se me ocurrió la idea de que por qué no hacemos un mural para otorgarle como un regalo a él y la lucha de Puerto Rico contra el colonialismo. Entonces pues hablé con nuestra directora en el colegio y ella rápido nos aprobó el proyecto. Y entonces nos comunicamos con Olivia que quien mejor que ella, porque es una artista puertorriqueña reconocida, para montar un mural honrando a Don Pedro Campos y el movimiento de resistencia, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. El mural homenajea a Don Pedro, a Ramón Emeterio Betances, a Lolita Lebrón, tenemos a Julia de Burgos, tenemos a Lola Rodríguez, entre otras. Así que tenemos a nuestras heroínas y a nuestros héroes plasmados en este mural que es tan importante porque, dicho sea de paso, es el primer mural que tiene que ver con Puerto Rico aquí en las Ciudades Gemelas, entonces para nosotros es un gran honor pues ser la sede de este homenaje».

Y además contar con orgullo la historia de Puerto Rico a las generaciones que vienen…

Exacto, para dejar plasmado un poquito de cultura y de historia de Puerto Rico para mis nietos y los nietos y los hijos de otros boricuas que han venido, que están tan lejos de nuestra patria. Y lamentablemente pues no se enseña nada de Puerto Rico aquí en Estados Unidos, así que aquí está nuestro granito de arena para que se vean imágenes de Puerto Rico para que se sientan identificados, que sepan que hay un lugar donde alguien se acuerda de Puerto Rico…