¡Un momento de igualdad a la hora de votar!

Opinión por Sam Hernández

¡Votar! Ha escuchado esa apelación repetidamente estos últimos meses. Se acaba el tiempo. Este llamamiento a la votación sigue siendo para todos. Sin embargo, estoy especialmente preocupado por los votantes no blancos por varias razones. Una de las razones es que tienden a ignorar el voto con más frecuencia que los votantes blancos. Otra razón es que el fracaso de todos estos votantes registrados podría asegurar que la oposición continúe saliéndose con la suya, a expensas de aquellos que no votaron lo suficiente por lo que querían. Como latino que escribo en español para un periódico en español, me preocupo especialmente por nuestros votantes latinos. Como autor de este artículo, expresaré lo que creo que son algunas de las principales cosas que queremos del gobierno, que necesitamos como grupo (latino) y por qué.

Principalmente entre todas las cosas que queremos es: Igualdad. El racismo histórico se ha encargado de que el derecho constitucional y humano a ese privilegio siga siendo inalcanzable. De todos los tipos de racismo, es el racismo sistémico el que nos ha mantenido a los abajo de las clases sociales. El racismo es tan antiguo como el tiempo, pero más conmovedor a partir de la época anterior al nacimiento del cristianismo. La esclavitud de los prisioneros de guerra ya era común en ese tiempo. La mayoría de ellos eran negros, ya que la mayoría de las áreas colonizadas estaban en África. Los presos eran vistos como inferiores porque eran “perdedores”. Ahora podían agregar color a la condición: no blanco, el color de la inferioridad. Creían que cada color era una “raza”. No es verdad. Solo hay una raza: la raza humana.

Ya para cuando los blancos llegaron a varias partes de las Américas, la esclavitud para el trabajo físico gratuito permanente ya era común en la mayoría del mundo. Las religiones organizadas ya habían encontrado razones para la inferioridad y la esclavitud (las Cruzadas, la Inquisición, la esclavitud, etc.). Ahora con la oposición de los abolicionistas, el gobierno blanco y sus sistemas operativos y productivos (educación, economía, política, salud, vivienda, fábricas, etc.), tenían que encontrar formas de minimizar su culpa mientras que al mismo tiempo cada “sistema” mantendría el fundamento de la inferioridad que merecen las personas a las que se podía ver fácilmente, por color, raza y clase, que no tenían calidad para ser superiores. La alfabetización y la cantidad de educación (y clase / ismo) se convirtieron en la medida para la clase de los de abajo. Se sabía que la mayoría de este grupo no serían blancos, con algunos blancos de clase pobre que permitirían que los no blancos vivieran con ellos. Los “sistemas” garantizan la perpetuidad de las privaciones a los no blancos. Debemos conseguir que se elige a las personas adecuadas que indican voluntad y disposición política para eliminar la degradación del racismo sistémico.

Soy un latino con educación superior y económicamente acomodado. Algunos de nosotros somos empresarios y / o trabajamos para grandes corporaciones y nos inclinamos por el seductor beneficio de unirnos a grupos como los Jaycees y / o la Cámara de Comercio. Bien, pero cuando llegue el momento de votar lo haré por la extensión de mi familia y sus necesidades menos estables. Ganaré más parte restante y leal a la familia. Puedo permitirme mejor las pérdidas que pueda sufrir.

Esto es algo de lo que queremos y necesitamos: 1) Salario mínimo de quince dólares la hora. 2) Continuar con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, avanzar hacia Medicare para todos y finalmente al pago único para todos. 3) Considerar a Covid19 y Trump como pandemias iguales, y permita que OSHA (la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU.) haga su trabajo y devuelva su poder para determinar medidas punitivas si las empresas no cumplen. Debido a que Trump lo obstaculiza, más de 190.000 personas, la mayoría de ellas no blancas, han muerto a causa del virus. 4) Detener la pura crueldad, el racismo, el desprecio y las formas ilegales por las que aplica nuestra débil política de inmigración. Trump no cumple legalmente con los derechos de los refugiados. Encarcela y separa ilegalmente a padres e hijos. 5) Detén la pared. 6) Hacer que el derecho temporal de DACA (Acción Diferida para la Llegada de la Infancia) se convierta en permanente y permitir adiciones al grupo. 7) Posponer la colocación de un nuevo juez de la Corte Suprema hasta después de las elecciones. 8) Dejar de abrir nuestras tierras públicas y recursos naturales para la explotación privada. 9) Detener la intención de privatizar la oficina de correos de EE. UU. y la educación pública. 10) Trate la pandemia de la crisis climática como el número uno y hacer mejor de lo que lo hemos hecho con Covid19. 11) Eliminar el racismo sistémico para que la comunidad no blanca pueda acumular progresivamente riqueza, poder y calidad. 12) Continuar con la ayuda federal. Ocho millones de personas han caído en la pobreza debido a su suspensión. 13) ¡Votar para luchar contra la supresión de votantes!

La desigualdad continúa. Experimente la igualdad por un momento. En el momento de votar, usted es igual a todos: participación, poder, oportunidad y contribución iguales. ¡Su voto es tan igualitario y necesario como el de Trump y Biden! No te pierdas ese momento. ¡Es estimulante!