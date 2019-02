Un estudio examina las áreas de Minneapolis con alto riesgo de accidentes

El estudio Vision Zero Crash, presentado a los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis el 22 de enero, destacó las áreas en el campus.

Un estudio reciente sobre accidentes de tráfico en la Ciudad de Minneapolis examinó áreas de alto riesgo en la ciudad, pero dejó algunas áreas sin atender, dicen los funcionarios.

El estudio Vision Zero Crash, presentado a un comité del Concejo Municipal el 22 de enero, es parte de la iniciativa Vision Zero de la Ciudad, que trabaja para reducir a cero las muertes por accidentes de tránsito en Minneapolis. El estudio analizó los datos de accidentes de vehículos, bicicletas y peatones en los últimos 10 años.

El miembro del Consejo Municipal del Distrito 3, Steve Fletcher, dijo que si bien el estudio aborda algunos de los puntos críticos de accidentes en su distrito, incluyendo University Avenue Southeast, muchos lugares quedan sin atención.

“Creo que mucha gente también sabe sobre lugares donde han visto muchos casi accidentes”, dijo Fletcher. “Donde sabemos que hay intersecciones que son peligrosas y tal vez, ya sea por suerte o porque todavía no es tan peligroso, no hemos tenido un accidente. Por lo tanto, no aparece en los datos”.

Las áreas en el Distrito 3 que no operan de manera segura incluyen Broadway Street Northeast o East Hennepin Avenue, dijo Fletcher.

Las áreas en el campus que se destacaron en el estudio incluyen parte de University Avenue Southeast, que se considera una “red de altas lesiones de vehículos”, o una calle con una tendencia de lesiones relacionadas con el tráfico y accidentes fatales. El estudio halló que University Avenue Southeast representa el 25 por ciento de todos los accidentes de bicicleta fatales y graves en la ciudad. Otras calles con altos incidentes de bicicletas incluyen 4th Street Southeast y 5th Street Southeast.

El estudio también encontró que la mayoría de los accidentes en toda la ciudad ocurren en las intersecciones, particularmente con los vehículos que giran. Las bicicletas son más susceptibles a este tipo de choques.

“Las bicicletas y [los peatones] son ​​los usuarios más vulnerables del sistema”, dijo el ingeniero de operaciones de tráfico de la Ciudad de Minneapolis, Steve Mosing.

El estudio también mostró que las áreas de bajos ingresos y los residentes de color se vieron afectados de manera desproporcionada por los accidentes de tránsito. Los datos demográficos en el estudio muestran que los indios estadounidenses, que representan el 1 por ciento de la población de la ciudad, representaron el 9 por ciento de las muertes de tráfico.

“Es un área que la ciudad estudió. Mirar la demografía es algo nuevo cuando se trata de choques ”, dijo Mosing. “Y así, obtuvimos los resultados de este estudio. Ahora es lo que hacemos para profundizar en los detalles de lo que está sucediendo con esos accidentes en esas áreas específicas”.

Mosing, quien presentó el estudio al consejo, dijo que el uso de la información de los datos puede mostrar a los funcionarios las mejoras que deben hacerse para el futuro.

El tema de la seguridad del tráfico ha sido una preocupación común entre los residentes, dijo la Presidenta del Consejo de la Ciudad de Minneapolis, Lisa Bender, durante la reunión del comité.

“Creo que me atrevo a decir que es irresponsable para la Ciudad [concentrarse en su crecimiento] sin las mejoras de seguridad que mantendrán a nuestros ciudadanos actuales y futuros seguros”, dijo Bender. “Pero sé que muchos de mis electores no se sienten seguros”.

