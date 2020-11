Un epidemiólogo explica la nueva guía del CDC sobre 15 minutos de exposición y lo que significa para ti

Este cambio del CDC sugiere que debemos ser más cuidadosos con las interacciones breves, por ejemplo, en la oficina o en la escuela.

Por: Ryan Malosh – MinnPost

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) tienen una nueva guía que aclara lo que significa exactamente “contacto cercano” cuando se trata de la transmisión del SARS-Cov-2, el virus que causa el COVID-19.

La orientación anterior sugería que un contacto cercano ocurría cuando una persona estaba a menos de seis pies de un individuo infeccioso durante 15 minutos consecutivos. Ahora, el CDC está reconociendo que incluso un breve contacto puede conducir a la transmisión. Específicamente, la nueva guía sugiere que aquellos que pasen un total de 15 minutos de contacto con una persona infectada en el curso de un período de 24 horas deben ser considerados en contacto cercano.

A pesar del cambio, la mayoría de los profesionales de la salud pública han tenido claro durante meses que no hay nada mágico en un metro ochenta. De la misma manera, no hay nada mágico en 15 minutos. Éstos deben utilizarse como estimaciones aproximadas para indicar los tipos de contacto que presentan un riesgo relativamente mayor.

Esta nueva orientación, por lo tanto, es un importante reconocimiento de la facilidad con la que este virus puede propagarse. No es un cambio dramático de la orientación del CDC, como los relacionados con las máscaras y el vaivén de las pruebas en individuos asintomáticos.

Este cambio refleja las nuevas pruebas que han surgido. Este cambio es un ejemplo de cómo funciona la ciencia. Como epidemiólogo que estudia la transmisión de los virus respiratorios, no creo que este cambio tenga un gran impacto en la forma en que vivimos nuestras vidas durante la pandemia, pero sí representa una evidencia continua de la facilidad con la que se propaga este virus.

¿Por qué el cambio?

El nuevo consejo viene después de una investigación sobre el brote publicada en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC. La investigación encontró que un empleado de la prisión en Vermont fue infectado, muy probablemente durante una serie de breves contactos con reclusos infectados pero asintomáticos.

Los reclusos estaban esperando los resultados de las pruebas en una unidad de cuarentena. El empleado informó que no había tenido contactos cercanos fuera del trabajo y que no habían viajado fuera del estado. En ese momento Vermont estaba experimentando bajos niveles de propagación en la comunidad. La investigación del brote utilizó pruebas de video de las cámaras de vigilancia de la prisión para documentar las breves interacciones. Cada interacción duraba alrededor de un minuto, y en total el empleado estaba en estrecho contacto con los internos infectados durante unos 17 minutos en el transcurso de un turno de ocho horas. Al menos en algunas de esas interacciones, los internos infectados no llevaban máscaras.

Documentar el contacto infeccioso es difícil para los virus respiratorios. Después de todo, no podemos ver el virus moviéndose por el aire. El video en este caso representa una evidencia bastante sólida. Así que el CDC está reconociendo la posibilidad de que interacciones más cortas conlleven algún riesgo.

Este cambio es también un reconocimiento de que la definición anterior hace al menos una suposición explícita que puede no ser cierta. La mayor suposición de la antigua regla es que hay un efecto umbral de exposición. Es decir, una vez que se ha estado expuesto a una cierta cantidad de virus (15 minutos), el riesgo de enfermedad aumenta. La otra cara de esta suposición es que, a niveles por debajo de ese umbral, el riesgo sigue siendo bajo. Es por eso que hemos visto algunas escuelas que erróneamente mueven a los estudiantes a intervalos de 14 minutos.

La nueva orientación sugiere que hay una mayor relación dosis-respuesta entre la exposición viral y el riesgo de enfermedad. Es decir, cuanto más virus se exponga, mayor será el riesgo, incluso si la exposición no ocurre de una sola vez.

¿Qué significa esto?

Aunque no creo que esta actualización resulte en grandes cambios, una cosa que sí hace es ampliar el grupo de personas para el rastreo de contactos. En el escenario ideal, este cambio podría significar que atrapemos más casos al principio de la exposición. Esas personas pueden entonces empezar a ponerse en cuarentena antes de que se vuelvan infecciosas y contagien a otros.

Tomemos, por ejemplo, las próximas vacaciones. Tener a la familia para el Día de Acción de Gracias significa típicamente compartir una comida, y probablemente pasar varias horas en estrecho contacto con otros. Eso sigue siendo un riesgo, especialmente porque los que no tienen síntomas pueden propagar la enfermedad.

Las personas que asisten a esa reunión se consideraban antes como contactos cercanos, y lo siguen siendo. Pero ahora, las interacciones breves que se acumulan con el tiempo, por ejemplo, con un camarero en un restaurante, se considerarán un contacto cercano.

Este cambio del CDC sugiere que debemos ser más cuidadosos con las interacciones breves, por ejemplo, en la oficina o en la escuela. No deberíamos pensar: “Esto será sólo un minuto, no necesito mi máscara”. La importancia de usar máscaras en todo momento para proteger a los demás nunca ha sido más clara. Puede que no sepamos que estamos infectados, e incluso un breve encuentro sin máscara podría propagar el virus.