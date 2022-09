Un conejo con demasiada energía. Un canguro con ansiedad por separación. Los alumnos de cuarto grado de Minneapolis se sacuden los nervios de la vuelta al colegio con la ayuda de amigos animales

En Minneapolis, los alumnos de inmersión en español siguen adaptándose a los cambios escolares tras la entrada en vigor del Diseño Integral del Distrito del año pasado. El primer día de clase, un libro sobre animales que se enfrentan a sus miedos de vuelta al cole les ayudó a relativizar sus propias ansiedades.

Por BECKY Z. DERNBACH-Sahan Journal

En la escuela primaria Green Central, en Minneapolis, Braulio Carrasco presenta un libro a sus alumnos de cuarto grado. “Mientras escuchan el libro, piensen en lo que les recuerda”, les instruye en español, y luego reformula sus indicaciones en inglés.

Es el segundo año de Green Central como escuela magnética de doble inmersión en español, un cambio implementado por el Diseño Integral del Distrito. Debido al plan de redistribución de distritos, muchos estudiantes se trasladaron a Green Central el año pasado desde otras escuelas, y algunos de ellos todavía no se conocen. Para algunos niños, eso se suma a los nervios del primer día.

Carrasco, en la parte delantera de la sala, prepara un vídeo de YouTube para mostrar una lectura en voz alta del libro First Day Critter Jitters, en el que los animales comparten sus temores de regreso a la escuela. A un perezoso le preocupa que se mueva tan lentamente que no llegue a tiempo a la escuela. Una serpiente no sabe cómo sujetar una mochila a su cuerpo escurridizo. Un bebé canguro sufre ansiedad por la separación y no quiere salir del saco.

Los niños se ríen con el libro. Carrasco, al frente de la sala, se ríe con ellos. Al final, la serpiente ayuda al perezoso a llegar al colegio, y el perezoso ayuda a la serpiente con su mochila.

Carrasco pide a la clase que comparta sus reflexiones con un compañero y luego con el resto de la clase. Modela el ejercicio: “Este libro me hizo pensar en los diferentes animales y sus diferentes atributos”, dice. “Y fue algo divertido”.

“¿Un poco?”, interviene un niño.

Una alumna de cuarto grado comparte que vio un perezoso en el zoológico de Como. Otro dice que se siente como una combinación del conejito energético y el oso que no quería salir de la cama.

“Quería quedarme en casa”, explica. “Pero también estaba muy emocionado”.

Otra niña dice que aprecia cómo el perezoso y la serpiente se ayudaron mutuamente al final.

“Hoy he visto que se ayudan unos a otros”, dice Carrasco. “El libro también me lo recuerda”.

Los alumnos de cuarto curso vuelven a sus pupitres para realizar un importante proyecto artístico: Deben dibujar la tarjeta con el nombre que marcará sus casilleros todo el año. Carrasco les dice, en inglés y en español, que dibujen algo que les represente: un gato, por ejemplo, o un balón de fútbol. Una niña dibuja donuts morados. Los Fruity Pebbles Donuts son sus favoritos, explica.

Ian Caballero Rubio, de 9 años, colorea espirales con una cadena de rotuladores apilados. Estaba nervioso por volver, dice. “A la mitad de la gente que está en esta clase no la conozco”, explica.

Eso se debe a los cambios en la redistribución de distritos del año pasado. Ha asistido a Green Central desde antes del cambio de distrito. Pero el año pasado, algunos de sus compañeros de clase se fueron, mientras que otros llegaron de otras escuelas.

“Yo era una especie de canguro”, explica. “Porque no quería salir de su bolsa”.

Pero Ian se alegra de haber dejado la bolsa, dice. Su profesora, Carrasco, es simpática. Está deseando aprender la división. Y aunque puede ser intimidante no conocer a todo el mundo, está deseando hacer nuevos amigos.

De hecho, dice, ya lo ha hecho antes. Uno de los estudiantes transferidos el año pasado se convirtió en su mejor amigo.