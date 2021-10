Un aumento de las becas Pell debe formar parte de cualquier acuerdo presupuestario final

Duplicar las becas Pell como parte de la recuperación tras la pandemia garantizará que esta generación de jóvenes estadounidenses reciba la educación y la formación que necesitan para ascender en la escala económica y hacer que la economía vuelva a funcionar, al tiempo que ayudará a Estados Unidos a competir en una economía global que exige trabajadores formados.

Opinión: Por: Suzanne M. Rivera-MinnPost

La deuda de los préstamos estudiantiles es una emergencia nacional. El creciente costo de la universidad afecta a las familias, las comunidades y las organizaciones que requieren trabajadores altamente capacitados, y es un problema que debemos abordar juntos como estado y como país. Lo más apremiante es que tenemos que reducir el costo como una barrera para los estudiantes de bajos ingresos interesados en seguir una educación universitaria.

La beca Pell es una herramienta esencial para conseguirlo. Lo sé porque yo fui uno de esos estudiantes, cuya capacidad para asistir a la universidad hace más de 30 años fue posible gracias a una combinación de becas Pell, ayuda financiera institucional, un trabajo de estudio y préstamos. Mi educación universitaria me transformó y me abrió las puertas de las oportunidades que de otro modo no habría tenido. Como presidente de una universidad privada, no sólo estoy agradecido por lo que me permitió la ayuda de las becas Pell, sino que también creo que más estudiantes de hoy deberían tener acceso a esas mismas oportunidades. Para que eso ocurra, es necesario que aumente la inversión federal en educación proporcionada por las becas Pell.

Mientras el Congreso debate el próximo presupuesto a través del proceso de conciliación presupuestaria, tenemos la oportunidad de duplicar el máximo de la beca Pell de 6.495 dólares a 13.000 dólares. Aunque la actual propuesta de la Cámara de Representantes ofrecería un aumento de 500 dólares en el máximo de la Beca Pell, creo que el Congreso debería ser más audaz en su apoyo a este programa fundamental de ayuda federal a los estudiantes.

La última vez que el Congreso hizo una inversión sustancial en el programa de becas Pell fue el paquete de estímulo de 2009-10. La proporción de los costes universitarios cubiertos por las becas Pell está en su punto más bajo. En su mejor momento, la subvención máxima cubría tres cuartas partes del coste de asistir a una universidad pública de cuatro años. Hoy en día, cubre menos de un tercio de ese coste.

Duplicar la beca Pell ayudaría a que la educación superior fuera más asequible para los estudiantes y las familias con ingresos bajos y moderados reduciría la deuda de los estudiantes y aumentaría la tasa de finalización de los estudios de nuestros estudiantes más necesitados. Estas becas pueden utilizarse no sólo para la matrícula, sino también para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los estudiantes, como la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria y el cuidado de los niños. Y lo que es más importante, las becas están dirigidas a los estudiantes que más las necesitan y no están vinculadas a un solo tipo de institución de enseñanza superior; promueven la elección de los estudiantes porque se conceden a cada uno de ellos y son transferibles.

Desde el comienzo de la pandemia, las inscripciones en las universidades han disminuido un 13% en toda la enseñanza superior, y las solicitudes de ayuda financiera han bajado un 6% para los estudiantes de bajos ingresos. Duplicar la Pell como parte de la recuperación postpandemia asegurará que esta generación de jóvenes estadounidenses reciba la educación y la formación que necesitan para ascender en la escala económica y hacer que la economía vuelva a funcionar, al tiempo que ayuda a Estados Unidos a competir en una economía global que exige trabajadores formados.

En Minnesota, cerca de 115.000 estudiantes, casi el 24%, que asisten a nuestras universidades públicas y privadas reciben becas Pell. A nivel nacional, las becas Pell ya ayudan a casi 7 millones de estadounidenses de ingresos bajos y moderados a asistir y completar la universidad anualmente. Un aumento sustancial tendría un efecto multigeneracional en la reducción de la pobreza en nuestro estado y en toda la nación. Estas becas son especialmente importantes para los estudiantes de color con menores ingresos, ya que casi el 60% de los estudiantes negros, la mitad de los estudiantes indios americanos o nativos de Alaska y casi la mitad de los estudiantes hispanos/latinos reciben una beca Pell cada año.

La deuda de los préstamos estudiantiles perjudica a toda la economía de al menos tres formas importantes. En primer lugar, los impactos de la deuda se sienten con mayor intensidad en las familias de menores recursos, lo que agrava los efectos de la desigualdad que se transmite de una generación a otra. En segundo lugar, limita el poder adquisitivo de quienes tienen deudas estudiantiles. Cuando los jóvenes tienen una carga desproporcionada de deuda estudiantil, serán menos capaces de participar en la economía – y ayudar a su crecimiento – a largo plazo. Y, en tercer lugar, estas cargas de deuda impiden a los prestatarios generar riqueza por medios como la compra de una vivienda o la creación de un negocio.

Según un informe publicado el mes pasado por el Instituto de Políticas de Equidad de Género, duplicar la beca Pell lograría los siguientes resultados. Los estudiantes de universidades comunitarias que reciban la beca máxima se graduarían sin deudas; los estudiantes de licenciatura que reciban la beca máxima verían reducida su deuda en un 79%; y los estudiantes, de media, verían reducida su deuda de préstamos a la mitad o más.

No es casualidad que casi 1.200 organizaciones, entre ellas cerca de 900 colegios y universidades, apoyen la duplicación de las becas Pell. Esto aumentaría el acceso a la educación superior para muchas familias de bajos ingresos -rurales y urbanas, de todas las razas y etnias- y ayudaría a sacar a muchos de la pobreza generacional.

Mientras los demócratas en el Congreso trabajan con el gobierno de Biden en lo que probablemente será una versión reducida de la red de seguridad social y el plan climático del presidente, insto firmemente a toda la delegación del Congreso de Minnesota a que apoye una inversión significativa en el programa de becas Pell. Aunque duplicar la cuantía máxima de la Beca Pell tendría el mayor impacto, cualquier aumento sustancial dará a más estudiantes de Minnesota una oportunidad de ascender que tendrá efectos duraderos en sus carreras, sus familias y la economía de nuestro estado durante generaciones.