¡Uf! Verificando el discurso del presidente Trump en Mankato

Por: Deena Winter- Minnesota Reformer

MANKATO – El presidente Donald Trump llevó su discurso a Minnesota el lunes y trató de robarle el protagonismo a la Convención Nacional Demócrata, recurriendo a su técnica favorita: El zinger desvalorizador.

Fue por sus blancos favoritos: La representante de EE. UU. Ilhan Omar, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, y, por supuesto, el “Dormilón” Biden, a quien llamó marioneta sin “ni idea”.

Largas filas de seguidores en coches -muchos con banderas y carteles de Trump- se presentaron para el evento, que sólo se hizo público el viernes, aunque muchos fueron rechazados y forzados a ver la acción desde media milla de distancia. Un voluntario de Trump dijo que se habían dispersado 500 entradas.

Los seguidores esperaron y observaron desde los campos cercanos – sentados durante el discurso de casi una hora y luego parados en los autos para tomar fotos mientras el Air Force One volaba.

Trump hizo una parada en Minneapolis, pero no apareció en público, llevando su mensaje al primer distrito del congreso, más rural y republicano. Después de haber tenido la mayor representación en 2016 de un candidato presidencial republicano en Minnesota desde Ronald Reagan, Trump está mirando al estado como una vez codició los bienes raíces de Nueva York.

“He oído que nos va muy bien. Si ganamos Minnesota, esto se acabó”, dijo bajo el sonido de los aplausos. Probablemente tenga razón en eso.

Su discurso estaba lleno de afirmaciones. Verificamos la veracidad de una docena de ellas y un par más:

Según Trump: Biden duplicaría o triplicaría sus impuestos. La verdad: El aumento de impuestos de Biden de 4 billones de dólares sería soportado principalmente por los mayores ingresos y corporaciones y no se duplicaría para nadie, según factcheck.org.

Según Trump: “Si Biden gana, el Iron Range cerrará para siempre.” La verdad: No se “cerró” cuando Biden era vicepresidente. Trump dijo que sus políticas comerciales ayudaron a los mineros del Iron Range, pero el área está sufriendo otro descenso, y los empleos manufactureros en general han disminuido desde que asumió el cargo, según la Asociación Internacional de Maquinistas.

Según Trump: “Construimos la mayor economía en la historia del mundo, pero ahora tenemos que hacerlo de nuevo.” La verdad: Trump dijo esto repetidamente, y el Washington Post finalmente hizo una inmersión profunda en esto y le dio tres “Pinocchios” por ello – cada pinocchio simboliza el nivel de mentira.

Según Trump: El año pasado Minnesota tuvo el mejor año de todos los tiempos. La verdad: Eso es difícil de medir. ¿El mejor año en términos de…? MinnPost intentó responder a esta pregunta el año pasado, y encontró que no fue el mejor en algunos indicadores económicos clave.

“Quieren intentar amañar la elección con todas estas papeletas por correo”, dijo Trump, y volvió a decir que el voto por correo está bien. El voto ausente y el voto por correo se verifican de manera similar, según factcheck.org.

Trump está cansado de toda la cobertura negativa de Fox y dijo que la famosa red pro-Trump pone al aire más demócratas que republicanos hoy en día. Verificación de hechos: Enciende a Fox y juzga por ti mismo.

Según Trump: “Si no ganamos, se irán a juste, junto con todos los demás medios de comunicación, todos se arruinarán.” La verdad: Los grandes medios de comunicación han sobrevivido a la peor pandemia desde 1918, y probablemente sobrevivan a una presidencia de Biden, no importa lo aburrida que sea.

Trump: “Terminarás con un país socialista muy aburrido que se irá al infierno.” La verdad: Biden no es un socialista.

Trump: “Están terminando con el Departamento de Policía (en Minneapolis). Lo están haciendo realmente.” La verdad: El Consejo de la Ciudad de Minneapolis ha prometido que va a deshacerse del departamento de policía y convertirlo en un tipo diferente de agencia de seguridad pública, pero no han prometido terminarlo y han sido rechazados en sus esfuerzos hasta ahora.

“Biden quiere encerrar a todos los estadounidenses en su sótano durante meses.” Ese no es el plan COVID-19 de Biden.

Países como Nueva Zelanda que se habían bloqueado y pensaban que habían vencido al coronavirus ahora están teniendo un “gran aumento”, y “No queremos eso”. Nueva Zelanda sí se cerró en grande y recientemente han surgido unos 78 casos en pequeños grupos. Los Estados Unidos tuvieron cerca de 1.500 nuevos casos confirmados por hora sólo el lunes.

“Matará el mercado de valores… abolirá la aplicación de la ley de inmigración, abolirá la fianza, abolirá los suburbios, abolirá la policía efectiva, abolirá la energía americana, abolirá el modo de vida americano. De lo contrario, creo que haría un buen trabajo”. Después de 47 años de vida pública, todo apunta a que Biden es mucho más aburrido que todo eso.

“Fui el hombre del año hace 11 años en Michigan.” = Falso.

Trump afirma que ha construido 300 millas de muro fronterizo, pero casi todo ha sido reemplazo de la vieja valla.

“No tendrían una ciudad si no hubiéramos exigido que se llevara a cabo esa acción“, dijo Trump sobre la Guardia Nacional durante la agitación de Minneapolis tras el asesinato policial de George Floyd. Tarde o no, el gobernador Tim Walz llamó a la Guardia Nacional, no Trump.