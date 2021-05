Tus dudas y preocupaciones sobre la vacuna Covid-19

Entrevista con la Vicegobernadora Peggy Flanagan

Hace unas semanas creamos una encuesta para conocer las preocupaciones y cualquier pregunta que la comunidad latina tenga sobre la vacuna COVID-19. Recibimos respuestas a todas sus preguntas por parte de la Vicegobernadora Peggy Flanagan, quien también consultó con el departamento de salud de Minnesota (MDH).

Pregunta: ¿Cuáles son los efectos secundarios asociados con la aplicación de la vacuna COVID-19?

PF: Después de recibir la vacuna COVID-19, se pueden experimentar una serie de efectos secundarios, que varían entre no sentir nada hasta sentirse mal. Yo recibí la vacuna Moderna, y experimenté algunos efectos secundarios leves, especialmente después de mi segunda dosis, incluyendo fatiga, dolores musculares y dolor de cabeza. Algunas personas sufren de escalofríos y fiebre. Aunque pueden variar de un individuo a otro, son completamente normales y tu sistema inmunitario está haciendo su trabajo para protegerte de COVID-19. Suelen desaparecer al cabo de 1 o 2 días.

Pregunta: ¿Son seguras las vacunas COVID-19 para las mujeres embarazadas?

PF: Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna COVID-19 para ayudar a protegerse a sí mismas y a su bebé. Corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa de COVID-19. A través de los datos iniciales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los expertos creen que es poco probable que las vacunas contra la COVID-19 supongan un riesgo para las personas que están embarazadas. Si no estás segura, puedes hablar con tu médico sobre tus preocupaciones, pero no tienes que obtener un permiso médico para recibir la vacuna COVID-19. La vacuna es gratuita y está disponible para todo el mundo.

Pregunta: ¿Dónde y cómo se puede obtener la vacuna COVID-19? Existe el Conector de Vacunas de Minnesota, pero ¿qué hay de los grupos de Facebook, las inscripciones en las ciudades, etc.?

PF: El Conector de Vacunas COVID-19 ha sido traducido al español, y ahora se pueden reservar citas directamente en cualquiera de los sitios comunitarios estatales ubicados en St. Paul, Bloomington, Oakdale, Mankato, Duluth, Rochester, Lino Lakes y St. Cloud. Estos sitios son gratuitos y no requieren seguro médico, identificación, prueba de ciudadanía o pago para acceder a su vacuna COVID-19. Visite vaccineconnector.mn.gov para hacer una cita.

Pregunta: ¿La vacuna es efectiva de por vida, o tendremos que vacunarnos todos los años?

PF: Esa es una buena pregunta, y todavía no sabemos la respuesta. Es posible que la vacuna COVID-19 requiera una vacuna de refuerzo, lo cual es bastante habitual. Nosotros ya nos vacunamos contra el tétano cada 10 años. Y nos vacunamos contra la gripe todos los años. A medida que sepamos más sobre COVID-19 y la inmunidad que proporciona la vacuna, sabremos más sobre la posibilidad y la frecuencia de las vacunas de refuerzo.

Pregunta: ¿A dónde podemos llamar si nos niegan la vacuna, pero somos elegibles?

PF: Todas las personas en Minnesota mayores de 16 años son elegibles para recibir la vacuna COVID-19 – no se requiere pago, seguro médico, prueba de ciudadanía o identificación. No debe ser rechazado por ninguna razón. Si se le rechaza en una cita para recibir la vacuna, debe ponerse en contacto con la línea pública de COVID-19 del MDH en el 1-833-431-2053. También puede ponerse en contacto con el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota para denunciar la discriminación.

Pregunta: ¿Cuáles son los pros y los contras de recibir la vacuna COVID-19?

PF: Los pros son que podremos volver a estar con la familia y los amigos y no tendremos que preocuparnos por contagiar de COVID-19 a nuestros seres queridos. Esta es la mejor manera de protegerse de contraer COVID-19, y la mejor manera de evitar el contagio de COVID-19 a cualquier familiar, amigo o miembro de la comunidad que sea vulnerable. Es la forma de llegar al otro lado de esta pandemia y volver a hacer las cosas que nos gustan. Es posible que te sientas mal durante uno o dos días cuando recibas la vacuna, incluyendo dolor en el lugar de la inyección o efectos secundarios como fatiga o dolores musculares, pero son temporales.

Pregunta: ¿Puede afectar a nuestro ADN?

PF: No. La vacuna COVID-19 no afecta ni cambia el ADN. Las vacunas de Moderna y Pfizer utilizan un ARN mensajero (ARNm) de la proteína COVID-19, por lo que cuando recibes la vacuna, es como si enviaras a tu cuerpo un mensaje: “Cuidado con esto”. Le da a tu sistema inmunitario la capacidad de reconocer el virus y prepararse para ello, de modo que, si te expones en el futuro, tu cuerpo está preparado para combatir el virus sin que te enfermes. El ARNm no puede cambiar o modificar la composición genética de una persona (ADN), porque el ARNm no puede entrar en el centro de las células, que es donde se fabrica el ADN. Una vez que el ARNm hace su trabajo, el cuerpo lo destruye.

Pregunta: ¿De qué está hecha la vacuna?

PF: Hay componentes generales que se encuentran en todas las vacunas: 1. una proteína que hace que nuestro cuerpo reconozca y luche contra el germen; 2. sales que mantienen esa solución neutra; y 3. azúcares que evitan que el líquido se aglutine. Las vacunas COVID-19 de Pfizer y Moderna utilizan la tecnología del ARNm para crear la proteína. La vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson se fabrica utilizando un virus del resfriado inofensivo, llamado adenovirus, que envía instrucciones a nuestro cuerpo para que produzca anticuerpos. Ninguna de las vacunas contiene conservantes, por lo cual, una vez abierto el frasco de la vacuna, hay que utilizarla rápidamente.

Las vacunas COVID-19 que están disponibles no son vacunas de virus vivos. Esto significa que no pueden transmitir la COVID-19.

Las vacunas COVID-19 no contienen: látex; conservantes; productos de cerdo o gelatina. Las vacunas no se cultivan en huevos y no contienen productos de huevo.

Pregunta: ¿Se pueden mezclar las vacunas?

PF: No se recomienda mezclar las vacunas. Cuando reciba su primera dosis, debe pedir cita para su segunda dosis para recibir el mismo producto vacunal. Obtenga dos dosis de la vacuna Pfizer o dos dosis de la vacuna Moderna. Es mejor pedir cita para la segunda dosis de inmediato para obtener el mismo producto. Si retrasa en recibir la segunda dosis, es posible que tenga que consultar con las clínicas para encontrar el mismo producto. Las tres vacunas se ofrecen en Minnesota.