Trump, la (in)migración y el coronavirus. Parte 2

por Sam Hernandez

(La parte 1 fue publicada en la edición 836)

Hay más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los EE. UU. De estos, 8 millones son parte de la fuerza laboral. Los indocumentados no califican para recibir ayuda de los fondos federales de rescate ni de los beneficios estatales para los desempleados, a pesar de que han contribuido por varios años con sus impuestos a los fondos de donde proviene dicha ayuda. Anualmente, ellos contribuyen a la base de impuestos de los Estados Unidos con más de 12 mil millones.

Trump anuló la Ley de Refugiados de 1980 que otorga a quienes pisaron suelo estadounidense el derecho a ser escuchados sobre el por qué buscan asilo. Los tribunales están cerrados, supuestamente debido al virus. Hay cerca de 30,000 detenidos por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU.) encarcelados en centros de detenciones alrededor del país. De este número, solo se han realizado pruebas de coronavirus a aproximadamente 2,175. Los que están infectados deben ser muy altos debido a la falta de distanciamiento social porque están encerrados en pequeños cuartos.

Al menos 4 millones de migrantes migran de estado a estado, de condado a condado y de pueblo a pueblo para realizar trabajos de labor manual. Algunas cifras dicen que puede haber hasta 8 millones de ellos. De estos, 40% de ellos son indocumentados. Las cifras especulativas nos dan una base suficiente para establecer una cifra base de que hay al menos 6 millones de inmigrantes indocumentados y migrantes nacionales. ¡Este número es la población de Minnesota!

Imaginen que todos los habitantes de Minnesota somos este grupo. ¡Los de abajo! Los no deseados, los subclasificados, los mal pagados, los subestimados, los desprotegidos de problemas de salud y seguridad, incluido el coronavirus. Estamos sobrecargados de trabajo y pasados ​​por alto en cuanto a nuestras necesidades. Cuando Trump y su administración se dieron cuenta de que la mayoría de las personas que posiblemente morirían por abrir negocios nuevamente serían nuestro grupo, supo que podía hacerlo sin ninguna restricción de sus seguidores o de nosotros. Somos prescindibles. ¡Sin embargo, somos esenciales cuando todo lo que la gente necesita para comer y beber para su dieta y la buena salud depende de nosotros!

Nos tomamos el tiempo para ver qué está haciendo mal Trump. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Estamos exigiendo cambios, expresando y enumerando nuestras necesidades como lo hicieron César Chávez, Reis Tijerina y Corky González durante el Movimiento Chicano? ¿Tenemos líderes que los reemplazaron? No. Nuestras organizaciones nacionales no están expresando nuestras necesidades. Lo mismo ocurre con nuestros grupos estatales que nos representan. Nosotros, los latinos de Minnesota, tenemos una larga historia de fracasar en unirnos, fusionarnos y convertirnos en poder para obtener igualdad y respeto y colocar a los líderes latinos en todos los ámbitos de vida. Los asiáticos han hecho en Minnesota, en el último cuarto del siglo 20, lo que nosotros los latinos no hemos hecho en todo el siglo que hemos estado aquí. ¿Por qué?

Algunas personas clave y yo estamos planeando comunicarnos con nuestra comunidad latina para que un gran número de ustedes se unan a nosotros y colectivamente hagan algo como el NAACP y Black Lives Matter hace por sus grupos. Le pregunté a Rosa Tock, Directora Ejecutiva del Consejo de Asuntos Latinos de Minnesota (MCLA) por sus comentarios y / u opiniones sobre esto. Ella dijo: “Gracias por crear conciencia sobre el papel que nuestras organizaciones pueden desempeñar en la situación actual y avanzar… este esfuerzo monumental es multigeneracional e intersectorial. Como tal, existe la necesidad de un espacio multigeneracional donde los líderes pasados ​​y actuales de diferentes sectores puedan definir no solo áreas de defensa, sino formas de aumentar el músculo cívico y político y la reorientación de los latinos en todos los niveles de gobierno, de modo que la política y la agenda de regulación latina tenga aliados dentro del sistema para implementarlo y producir un cambio muy retrasado”.

La gente que votó y votará nuevamente por Trump lo hará porque en su mayoría son nacionalistas blancos a los que no les gustan los no blancos. Trump se enfoca en atacar a los latinos y musulmanes porque son los más vulnerables. Alimenta la aversión que sus seguidores sienten y piensan sobre las personas de color, y al miedo que tienen de que los blancos estén perdiendo su poder.

COVID19 está aumentando a un ritmo récord en los estados costeros donde residen principalmente los grupos de los de abajo. Esto es incluso antes de que la apertura de los estados entre en pleno apogeo. No es necesario ser un científico especialista para darse cuenta de quién pagará con su vida debido a esta decisión racista. Lo que tienes que ser es estar preparado para defender a nuestros hermanos. Somos sus guardianes.

Tenemos una tarea importante por delante. Los latinos tenemos que reaccionar por nosotros mismos, de forma similar a lo que Black Lives Matter está haciendo. ¡Las vidas café también importan!