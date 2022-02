Trabajadores y promotores deben unirse para acabar con el robo salarial en la construcción

POR: Opinión-MARIO SEGURA-MN Reformer

“¿Cómo es que trabajas mucho y no tienes dinero?”, me pregunta mi hija después de que trabajé muchas horas y me ve incapaz de pagar la ropa y los útiles nuevos para su primer día de vuelta al colegio.

Llevo 17 años trabajando en la construcción de estructuras de madera. Soy de Guatemala y he vivido en Minnesota durante los últimos 8 años. Vivo en Eagan con mi esposa y mis dos hijos. Trabajo duro, pero todavía me encuentro con facturas que se acumulan debido al robo salarial generalizado que afecta a los trabajadores y nuestras familias en la industria de la construcción no sindicalizada.

Mis facturas se acumulan, incluyendo el alquiler, el seguro del coche, los servicios públicos, la ropa de mis hijos y las facturas médicas de mi hijo. A mi hijo le han diagnosticado una enfermedad y, debido a la frecuencia de sus tratamientos y visitas médicas, volver a Guatemala no es una opción para nosotros. Sin embargo, está claro que mi trabajo está infravalorado aquí. Esto pone a mi familia en una situación difícil.

El año pasado, mi mujer se quedó embarazada mientras yo me enfrentaba a un robo de sueldo en el que me faltaban miles de dólares. Esto causó a mi familia meses de estrés financiero y dificultades. Creo que el estrés le hizo perder el bebé. El robo de salarios tiene un impacto real en las vidas de los trabajadores y nuestras familias.

Sé que no estoy sola. Casi uno de cada cuatro trabajadores de la construcción ha sido estafado.

Debería estar claro que nuestro trabajo es “esencial”, pero con frecuencia se aprovechan de nosotros debido a nuestra condición de inmigrantes, el idioma que hablamos o la falta de comprensión de nuestros derechos como trabajadores.

Aunque algunos minesotanos creerían que los problemas de robo de salarios y fraude en las nóminas no les afectan, esto está lejos de la realidad. Se calcula que el estado pierde unos 136 millones de dólares al año debido al fraude en las nóminas de la construcción.

Esto es injusto para las empresas respetuosas con la ley que compensan a sus empleados de forma justa y estafa a los ciudadanos con el dinero de los impuestos que podría destinarse a mejorar los servicios públicos esenciales. El robo de salarios perjudica a toda nuestra comunidad.

A medida que mi familia crece junto con mi conexión con el estado, nuestro objetivo es comprar una casa aquí en Minnesota. Sin embargo, como el valor de la construcción no ha hecho más que aumentar durante la pandemia, mi salario ha bajado o se ha mantenido igual, cuando no me lo han robado. Estoy construyendo casas, mientras que no puedo permitirme una para mi familia.

En 2019, Minnesota aprobó una de las leyes más duras del país contra el robo de salarios, gracias a la organización de los trabajadores con salarios bajos. Sin embargo, muchos promotores juegan con sus propias reglas, no siguen las leyes y engañan a algunos de los trabajadores más esenciales con nuestros salarios ganados con esfuerzo.

Los promotores deben colaborar con los trabajadores para cambiar esta industria. El compromiso de la comunidad y la educación de los trabajadores sobre sus derechos son más necesarios que nunca, y por eso soy miembro del Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL).

Los trabajadores de la construcción que forman parte de CTUL están pidiendo a los promotores que se adhieran al Programa de Normas de Dignidad y Respeto en la Construcción, un programa de supervisión independiente cuyo objetivo es capacitar a los trabajadores para que sean supervisores de primera línea y lleguen a las causas fundamentales del robo de salarios, el tráfico de mano de obra y otros problemas del sector.

Hay soluciones al robo de salarios en la industria de la construcción no sindicalizada. Si los trabajadores y los promotores pueden unirse para acabar con el robo de salarios y otras injusticias, podemos tener poder para cambiar y mejorar la industria de la construcción no sindicalizada para todos en nuestra comunidad.

Este artículo fue dictado a Isa Escalona, organizadora de comunicaciones del Centro de Trabajadores Unidos en Lucha (CTUL)