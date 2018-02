El movimiento que logre derrocar al gobierno asesino salvará a la nación. Su teatro está a punto de caer

Por Marco Dávila

maidaca85@gmail.com

Así como México no necesitaba al “indispensable” Díaz, hoy México no necesita de partidos políticos tradicionales ni de servidores públicos corruptos, ni de supuestas “alternancias” entre ladrones y rateros. No solo no son indispensables, lo han deshumanizado todo, han entregado los bienes de la nación a particulares y extranjeros, han saqueado y permitido saqueo, han bañado de sangre al país, han provocado desgracia tras desgracia, han pisoteado la dignidad del pueblo.

¿Otra imposición? Ya no les va a funcionar. ¿Inventarse un “necesariato”? Nadie les va a creer. ¿Un eslogan como “orden, paz y progreso”? Suena muy bonito, pero Díaz lo echó a perder. ¿Otro fraude electoral? El pueblo lo va a derrotar.

Hoy es el tiempo ideal para declarar nuestro amor a la patria, tiempo ideal para darse cuenta de que el mal gobierno en turno usa la violencia contra la gente que se organiza, contra periodistas, contra mujeres, contra activistas y movimientos sociales porque saben que cuando el pueblo se levanta no hay fuerza bruta capaz de detenerlo. Quienes conforman el grupito del poder conocen bien su propia vulnerabilidad, saben que su existencia se tambalea, saben que frente a un pueblo bravo y despierto son muy débiles.

Es el tiempo ideal para declarar nuestro amor a la patria, no hay tiempos mejores que estos para luchar por una causa tan noble como lo es la regeneración de México.

Es el tiempo ideal para declarar nuestro amor a la patria, México está listo para comenzar a escribir su propia historia. Nunca es tarde para poner la frente en alto.

Esta lucha por la dignidad, por la libertad, por la justicia, por la independencia del pueblo mexicano inició hace cientos de años. Hoy estamos muy cerca de dar un gran paso en la dirección correcta.

Mi amor para la patria, mi apoyo para Morena y mi voto para Andrés Manuel.