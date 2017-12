Tensiones de justicia social en escuela secundaria de Edina

Por Lou Raguse

Cuando ella y otras 10 alumnas de la Escuela Secundaria Edina se sentaron mientras se tocaba la pieza de música “Taps” en una ceremonia del Día de los Veteranos el mes pasado, la joven Samira Kalmoi dice que sabía exactamente lo que estaba haciendo.

“TAPS, himno nacional, no creo que debo estar de pie por eso, porque no creo en esto”, dijo Kalmoi, el presidente de Black Student Union de la escuela. “No creo en eso, porque no hay libertad y justicia para todos”.

Esa protesta provocó enfrentamientos verbales y escritos entre los estudiantes, y la semana pasada una demanda presentada por miembros del Young Conservative Club, quienes afirman que el distrito cerró su grupo y violó sus derechos de la Primera Enmienda.

Días más tarde, las dos partes siguen totalmente en desacuerdo y dicen que ahora hay tensión adicional en los pasillos de la escuela secundaria Edina.

“Ese era el problema con estos estudiantes, es que estaban atacando a otros estudiantes. Y luego jugaron esa carta de víctima para que no se viera tan mal”, dijo Kalmoi.

“Creo que la manera más fácil de llegar a esto es convertirlo en algo racial, y no lo es. Y se trata de respetar los derechos de los manifestantes y el derecho a estar en desacuerdo con esos manifestantes”, dijo Geoff Spades, el padre del presidente del Club Joven Conservador de la escuela.

Spades dice que su hijo ha sido amenazado todos los días desde que se entabló la demanda.

“Se ve amenazado en las redes sociales, amenazado de que va a ser atacado”, dijo Spades.

Pero Spades cree que el problema en Edina High School va más allá de la protesta de Taps y cómo la escuela lo manejó. Él cree que los maestros se enfocan en la política desde puntos de vista liberales en casi todas las clases.

“Me gustaría pensar que, si mi hijo ingresa a una clase de matemáticas, le están enseñando matemáticas. Y ni su política ni la política del maestro realmente importan”, dijo Spades.

Mientras tanto, Kalmoi cree que las familias con esas frustraciones no ven el punto de vista de los estudiantes de las minorías.

“Están cegados por su privilegio. Eso es lo que diría”, dijo Kalmoi.