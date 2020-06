Suenos que se hacen realidad Estudiantes de Cristo Rey

“Sueños que se hacen realidad”: estudiantes de Cristo Rey celebran su bien merecida graduación de la escuela secundaria

Por Becky Z. Dernbach y Jaida Grey Eagle, Sahan Journal

Su último año de escuela superior no resultó ser como la clase de 2020 de la Escuela Secundaria Jesuita Cristo Rey esperaba. Cuando el coronavirus fue declarado pandemia en marzo, se les dijo a los estudiantes que empacaran sus cosas y planearan no regresar a la escuela. Luego, a fines de mayo, después de que la policía de Minneapolis matara a George Floyd, las protestas masivas, los incendios y el vandalismo se extendieron por el vecindario del sur de Minneapolis donde muchos de ellos viven. La escuela, ubicada a una cuadra de la calle Lake, sufrió cuatro ventanas rotas. Directamente detrás de la escuela, una tienda AutoZone se quemó hasta los cimientos.

Aún así el sábado, bajo un soleado cielo de junio, el personal de Cristo Rey vitoreó desde los tejados mientras la clase graduanda pasaba con sus familias, una a una, para recibir sus diplomas.

“Es fácil decir que nuestros estudiantes han sido desafiados, pero al mismo tiempo ha sacado lo mejor de nuestros estudiantes”, dijo Raquel Gudiel, la directora de consejería universitaria de la escuela. “Les ha hecho trabajar y esforzarse para continuar y terminar. Nuestros estudiantes son realmente fuertes”.

Todos los 124 Seniors fueron aceptados en la universidad, y muchos fueron los primeros de sus familias en graduarse. El 86% de los estudiantes son hispanos o latinos.

Gudiel dijo que estaba orgullosa de que la escuela siguiera adelante con la graduación en persona, mientras tomaba medidas para protegerse contra el coronavirus.

“No les quitaron su momento”, dijo. “Da un poco de alivio en un momento tan caótico. Creo que muestra mucha esperanza. Estos son nuestros futuros doctores, abogados, legisladores, gente que trae el cambio, así que significa mucho tener esto todavía hoy.”

Bedilia Mata-Centeno es la primera de su familia en graduarse de la escuela secundaria. Se dirige a la Universidad Macalester para especializarse en biología a seguir una carrera de pre-medicina. “Como una latina de primera generación, creo que es muy orgulloso e increíble estar aquí”, dijo Bedilia.

Bedilia, cuya familia es de México, ha amado la comunidad de Cristo Rey. Todos los años la escuela celebra el Día de la Unidad en Diversidad para mostrar las diferentes culturas y tradiciones. Muestra cómo la gente puede aprender de otras culturas y estar unida, dice Bedilia. Espera que su hermano, que ahora está en séptimo grado, siga sus pasos y se gradúe también de Cristo Rey.

Bedilia vive a tres cuadras de la estación de policía del tercer distrito, que fue incendiada en las protestas de George Floyd hace dos semanas. Muchos otros edificios cercanos también se quemaron. “Esa era la comunidad con la que había vivido toda mi vida, y ver que se quemaba fue otra cosa”, dijo Bedilia. “Me hizo sentir triste, pero demostró que todavía hay injusticia en el mundo y tenemos que arreglarlo.”

Los estudiantes salían de los carros de sus familias, muchos decorados con globos y pegatinas, de uno en uno con su toga y birrete para recibir su diploma.

Para la familia de Baydan Dahir, que vino de Somalia, la graduación marcó un gran hito y celebración. Es la primera de su familia que va a asistir a una universidad de cuatro años. Se dirige a la Universidad Northwestern para estudiar psicología.

Baydan vive cerca de Lake Street en el sur de Minneapolis. Se ha quedado con su familia en Apple Valley para alejarse de los disturbios. Pero las protestas le dan esperanza.

“Ha sido muy especial ver que el lugar donde he crecido es la base de todo este cambio”, dijo Baydan. “Nunca esperé que el lugar donde crecí saliera en las noticias por una razón tan especial”. Tiene la esperanza de que su comunidad sea conocida por haber puesto fin a la brutalidad policial.

Algunos estudiantes y sus familias eligieron adornar sus birretes con mensajes caseros, decorar los coches con pegatinas, o incluso alquilar una limosina Hummer para celebrar a sus graduados, dándole a la ceremonia desde los autos una sensación de desfile. Para muchos, era la primera vez que veían al personal de la escuela o a sus compañeros de clase desde que comenzó el cierre del coronavirus en marzo.

Para Fredi Ponce, que es el primero de su familia en graduarse de la escuela secundaria, el sábado fue un hito importante. “Significa que muchos años de lucha y trabajo duro han dado sus frutos, y que los sueños se han hecho realidad”, dijo. “Todo está dando sus frutos ahora”. Fredi asistirá a la Universidad de St. John en Collegeville. Planea estudiar enfermería, y luego obtener un certificado en anestesia.

Todos los estudiantes de Cristo Rey son colocados en trabajos de práctica o pasantías para ayudar a pagar su matrícula. La pasantía de Fredi en el departamento de finanzas corporativas de UnitedHealth Group fue un punto culminante de su experiencia en la escuela secundaria. “Me sorprendió mucho que una gran empresa quisiera que un chico de 14 años trabajara con ellos”, dijo. “Me trataron como un miembro del equipo, no como un niño. En realidad, me incluyeron en muchas cosas. Me hicieron sentir como parte del equipo.”

Aunque las protestas de las últimas dos semanas han sido perturbadoras, Fredi las considera positivas. “Estoy contento de que esté sucediendo en nuestra ciudad”, dijo. Aunque fue triste ver los edificios quemarse, dijo, “al mismo tiempo, siento que ya era hora de que alguien prestara atención al problema”.

Fredi, que ha pasado toda su vida en Minneapolis, está deseando ir a una nueva ciudad y conocer gente nueva cuando se mude a Collegeville.

El personal con máscaras y guantes desechables entregó diplomas a los graduados. Para seguir las pautas de distanciamiento social, los estudiantes vinieron uno a la vez y se dividieron entre dos estaciones de diplomas diferentes.

Diego Hernández ganó el premio Espíritu de Cristo Rey por su liderazgo como capitán del equipo de fútbol y por ayudar a dirigir retiros para los estudiantes de primer y segundo año.

Fue una “gran experiencia de aprendizaje, cómo el mundo puede cambiar tan rápidamente”, dijo. “Una semana estamos en la escuela, y la semana siguiente todo está cambiando”.

Diego también quiere ser parte de un cambio. Planea estudiar informática en St. Thomas University después de disfrutar de sus clases de informática en Cristo Rey. “Me di cuenta de que no hay mucha comunidad latina en la informática”, dijo. “Quería ser parte del cambio”.

