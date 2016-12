STEP-UP Programa de Empleo Juvenil

Ubicaciones de prácticas de verano de 2017

La Prensa de Minnesota

El programa de empleo para jóvenes de la Ciudad de Minneapolis STEP-UP comenzó a aceptar solicitudes para las prácticas de verano de 2017 hoy. Los jóvenes elegibles de Minneapolis de 14 a 21 años que estén interesados en participar en la clase 2017 STEP-UP tienen hasta el 10 de febrero del 2017 para completar una solicitud en línea.

“STEP-UP no sólo prepara a los jóvenes de nuestra ciudad para ser líderes en el futuro, también impulsa a las empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas a convertirse en lugares de trabajo inclusivos”, dijo el alcalde Betsy Hodges. “A medida que Minneapolis continúa creciendo, necesitamos hacer todo lo que podamos para asegurarnos de tener una fuerza de trabajo diversa que esté lista y preparada para unirse y dirigir la próspera economía de nuestra ciudad”.

STEP-UP es uno de los primeros programas de empleo juvenil del país, que atiende a los jóvenes de Minneapolis que enfrentan algunas de las mayores barreras al empleo, incluyendo jóvenes de entornos económicos desfavorecidos, jóvenes de color, jóvenes de familias de inmigrantes recientes y jóvenes con discapacidades. Desde la puesta en marcha del programa, ha proporcionado más de 24.000 oportunidades de pasantías. Además de empleos de verano con más de 230 compañías en las ciudades gemelas, organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas, STEP-UP también ofrece capacitación en preparación para el trabajo, pasantías de nivel avanzado y oportunidades de carrera específicas de la industria que ayudan a los internos a integrar su carrera profesional con educación post- Y la planificación de la carrera.

“Mi trabajo de STEP-UP fue mi primer trabajo en toda mi vida. He ganado un montón de habilidades y experiencia “, dijo Abdirkhader, alumno de STEP-UP. “Trabajé en Children’s Minnesota, una organización sin fines de lucro, con un montón de personas profesionales que me ayudaron a pensar en mi futuro. Me dijeron cómo lograron sus carreras y me animaron a continuar mi educación para que yo también pudiera ser un gerente algún día.”

“Hay más esperanza para mí en el futuro ahora que tengo la experiencia que obtuve de STEP-UP”, dijo Olivia, alumna de STEP-UP. “Mi trabajo me ayudó a aprender más sobre cómo funciona el dinero y la banca. Ahora sé qué carrera me gustaría seguir y mis metas son más claras que antes “.

Antes de ser colocados en sus pasantías, los jóvenes reciben entrenamiento de preparación para el trabajo certificado por la Cámara Regional de Minneapolis de Comercio que los prepara para un ambiente de trabajo profesional. Los internos que regresan reciben capacitación avanzada que les ayuda a profundizar sus habilidades profesionales. A lo largo de su pasantía, adquieren valiosas habilidades en el trabajo, establecen fuertes conexiones profesionales y se exponen a carreras a las que no pueden acceder de otra forma sin STEP-UP.

“Realmente disfruté viendo a nuestro interno crecer como un empleado. Participó en actividades y proyectos de personal y encajó perfectamente “, dijo Krystle Wallace, Gerente de Operaciones del Better Business Bureau de Minnesota y Dakota del Norte. “Fue genial verla aprender cosas nuevas y obtener una mejor comprensión de las tareas diarias del trabajo.”

En 2016, STEP-UP colocó a más de 1.600 jóvenes de Minneapolis en puestos de trabajo con más de 220 negocios, agencias públicas y organizaciones sin fines de lucro. Los jóvenes representados en la clase de 2016 eran 88% jóvenes de color, 48% jóvenes de familias de inmigrantes recientes y 15% de jóvenes con discapacidades u otras barreras significativas al empleo. El 36% hablaba con fluidez en un idioma además del inglés, representando 44 idiomas diferentes de todo el mundo.

Las empresas, agencias públicas y organizaciones sin fines de lucro interesadas en emplear pasantes en 2016 pueden encontrar información sobre el sitio web de la Ciudad de Minneapolis STEP-UP.

STEP-UP es un programa de la Ciudad de Minneapolis en asociación con AchieveMpls, Departamento de Empleo y Desarrollo Económico (DEED), Minneapolis Park and Recreation Board y Project for Pride in Living.

Para obtener más información sobre STEP-UP, o para acceder a la aplicación STEP-UP en línea, visite el sitio web de la Ciudad de Minneapolis. También puede seguir STEP-UP en Twitter @STEPUPMpls o como ellos en Facebook.