Soy inmigrante, ¿cómo obtengo una licencia de conducir en USA?

Por: laredhispana.org

Si eres inmigrante y estás interesado en obtener tu licencia de conducir esta información te resultará útil para no saltarte ningún paso y presentar todo en regla.

A diferencia de otros países, la licencia de conducir en los Estados Unidos no se la considera una identificación emitida a nivel nacional, es decir que cada estado emite su propia licencia con requisitos y procedimientos propios. Para conocer las condiciones específicas de cada estado puedes ingresar a DMV (Department of Motor Vehicles) e ingresar tu código postal en la esquina superior derecha para obtener información pertinente al lugar donde vives.

Requisitos principales para solicitar la licencia de conducer

En la mayoría de los estados, se solicita:

· Un número de seguro social;

· Pasaporte o certificado de nacimiento, tarjeta de residencia permanente o prueba de estatus legal de inmigración;

· Licencia de conducir extranjera, en caso de que la tuvieras;

· Comprobante de residencia, por ej.: uno o dos biles de servicios públicos o un contrato de arrendamiento a tu nombre que permita demostrar que actualmente vives en ese estado que estás tramitando la licencia de conducir.

Por lo general, en gran parte de los estados se tomará un examen escrito, un de visión y un examen de manejo para evaluar las habilidades en estas áreas.

Consejos para obtener de manera exitosa la licencia de conducer

Para preparar el examen escrito ten en cuenta que puedes retirar una copia de la guía del conductor en la oficina del DMV. Por lo general suelen ser sin cargo y cada estado publica sus guías en el sitio web del DMV. Esta guía resulta de gran utilidad porque no sólo ofrece contenido destinado a enseñar acerca de la seguridad vial, sino que el examen escrito se basará en esta guía.

Si es tu primera vez en obtener la licencia de conducir y nunca has manejado, es importante que antes de asistir al examen práctico aprendas nuevas habilidades de manejo tomando lecciones con una agencia de manejo o bien un amigo o familiar (en este último caso asegúrense de tener el seguro de auto adecuado para cubrir un posible accidente vial)

El examen para obtener la licencia de conducer

Generalmente no se requiere cita previa para tomar el examen escrito, lo único que deberás tener en cuenta es el horario de atención del DMV de tu estado para asistir dentro de la franja horario disponible. Ten presente que los horarios más solicitados para tomar las evaluaciones suelen ser la hora del almuerzo, los sábados, las últimas horas de la tarde y el día después de un feriado.

Antes de asistir al examen corrobora tener toda la documentación que tu estado solicita para tramitar la licencia de conducir.

El día de los exámenes deberás abonar una tarifa, ten en cuenta llevar el dinero necesario según el valor de tu estado.

Una vez finalizado el examen escrito, probablemente te hagan esperar unos instantes y te informen si has o no aprobado. En caso de desaprobar el teórico no podrás realizar el examen práctico. Si apruebas, entonces se programará una cita para proceder con el examen práctico de manejo. El examen de vista puede llevarse a cabo cualquiera de los dos días.

Para el examen de manejo deberás asistir con un vehículo que se encuentra en buenas condiciones y cuente con un seguro de responsabilidad civil.

Durante la prueba de manejo sólo podrán ir en el auto el examinador y tú.

Ten en cuenta que el examinador evaluará tu manera de manejar y tu responsabilidad al volante. En ningún momento intentará confundirte o llevarte a la falla.

Finalizado el examen práctico el examinador te dirá si aprobaste o no. En caso de aprobar se te brindará información sobre cómo tramitar la licencia de conducir. En caso de desaprobar te informarán si existen restricciones para volver a solicitar un examen práctico.

https://www.laredhispana.org/actualidades/cmo-obtener-una-licencia-de-conducir-en-los-estados-unidos