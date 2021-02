Solteros, pero nunca mal acompañados

Best Friends Animal Society comparte 14 ideas para celebrar el día de San Valentín con sus mascotas

Para muchas personas solteras, pasar el día de San Valentín sin compañía puede resultar bastante duro de por sí. Y si encima añadimos la COVID-19, la cuarentena, y la presión de encontrar una cita para el famoso día, no solo se convierte en todo un reto, sino que simplemente resulta peligroso.

Sin embargo, este no es el caso si convive con mascotas. Su perro o gato no solo estarán más que encantados de celebrar San Valentín con usted, sino que probablemente se conviertan en la mejor cita que usted haya tenido jamás. Además, sus animales de compañía siempre están dispuestos a unirse a planes gratuitos o de bajo coste, no como las costosas actividades humanas.

“En el día de San Valentín todo gira en torno al amor, y una manera de mostrar a sus gatos todo su amor es ayudándolos a estimular el gato salvaje que llevan dentro. Así, saque su varita, interactúe con ellos, y ayúdeles a atrapar la ‘presa’ que cuelga de la varita. Su gato le amará profundamente por hacer esto” comparte Samantha Bell, especialista en gatos de Best Friends Animal Society. “Una vez hayan terminado de jugar a cazar, estarán listos para acurrucarse a su lado.”

Por otra parte, según Marissa Sunny, entrenadora canina CPDTKA, especialista en cuidados de perros mayores y en salvar vidas animales, los perros aportan algo diferente: “Los perros son las mejores citas que nunca nadie puede tener. No hace falta arreglarse, ni preocuparse de nimiedades porque estos le aman incondicionalmente, y además dan los mejores abrazos del mundo.” Sunny recuerda que “es importante tener en cuenta sus niveles de energía, su tolerancia a ciertas actividades y ponerse en la piel del animal: ¿cuál cree que sería la cita perfecta para su perro?”.

Teniendo todo esto en mente, Best Friends comparte las 14 mejores maneras de celebrar San Valentín con su mascota:

Karaoke: ¿Se muere de vergüenza cada vez que canta delante de sus amigos? Pues ese no va a ser el caso con sus compañeros perrunos y gatunos. Además, ¡se sentirá toda una estrella del pop delante de sus mayores fans!

Ruleta del control remoto de la TV: Si no sabe qué ver de entre los miles de canales de su televisión, solo tiene que colocar el control debajo de la pata de su mascota y, ¡a ver qué sale!

Día de spa:Un baño relajante, una sesión de peluquería y una buena manicura y pedicura suena ideal, ¿no cree? Recree esta experiencia para usted y haga lo mismo con sus mascotas. En el caso de los gatos, en vez de lavarlos con agua —cosa que detestan—, emplee un cepillo.

Picnic:Organice un picnic con su mejor amigo —es decir, su mascota—, en un parque cercano. Asegúrese de que su perro o gato están perfectamente seguros con sus respectivas correas y arneses y disfruten de snacks y premios saludables para ambos.

Ruta escénica:Si ya no puede aguantar más tiempo encerrado/a en su cuarto, ponga la correa a su perro y/o meta a su gato en el transportín y llévelos a ver algún paisaje cercano. Un cambio de aires le sienta bien a todo el mundo. ¡No te olvides de colgar una selfi para compartir con algunos envidiosos!

Vino con arte:Rescate sus pinturas y sírvase una copa de vino para sacar el Picasso que lleva dentro. Sus animales de compañía también tienen talentos ocultos.

Desfile de moda animal:Si se le da bien la costura, por qué no crear algo espectacular para su mejor amigo/a animal? A los perritos que les gusta llevar accesorios, les encantará llevar puesto algo hecho por su persona favorita. Y por supuesto, compártalo en redes, ya que todos sabemos que, si no hay foto, no ha pasado nunca.

Concurso de baile:¿Acaso existe algo mejor para activar nuestro corazoncito y para soltar endorfinas que un buen bailoteo? ¡Ponga sus temas favoritos e invite a su gato o perro a unirse a la fiesta!

Concierto para dos: No importa si es principiante o experto en música, pero no hay mejor oportunidad para practicar sus habilidades musicales que serenando a su mascota con su instrumento favorito. También puede averiguar si sus cantantes o bandas favoritas van a hacer algún concierto online, y verlo todos juntos.

Galletas a prueba de mascotas:No pasa nada si no recibe su cajita de chocolates. Aprenda a hacer un plato de repostería para quitarse el antojo de dulces, y a su vez, cocine algo seguro, sano y delicioso para su cachorro, con recetas especiales pensadas solo para ellos.

Maratón de pelis perrunas y felinas:¿Por qué seguir viendo películas románticas super empalagosas y poco creíbles cuando puede ver películas con superestrellas animales? Tanto usted como su mascota se sentirán mucho más identificados con las historias de amor animales.

Clase de yoga:Ideales para sentirse zen, porque no nos vamos a engañar, ¡quien no lo necesita en estos tiempos! Busque clases de yoga en YouTube, saque su esterilla, y practique la postura del perro con su sabueso o con su gato.

Playlist animal:¿Acaso existe un plan mejor que escuchar juntos perreo o clásicos como gata salvaje? Dé rienda suelta a su creatividad y empiece una lista de reproducción con grandes éxitos que pueda escuchar con su mascota en cualquier momento, incluso cuando viajen juntos en el carro.

Club de lectura:Este es el plan perfecto para introvertidos. No solo no tiene que moverse de su cama o del sofá, sino que además puede compartir ese momento con sus mascotas.

Cabe recordar que, si aún no cuenta con un mejor amigo perruno o gatuno, ahora es un buen momento para adoptar. Existen perros y gatos de todas las edades, tamaños, y personalidades esperando a tener un flechazo con su familia adoptiva. Para empezar, visite www.bestfriends.org y encuentre sus refugios o protectoras de animales más cercanos.