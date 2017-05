Solidarity MN reúne filantropía en iniciativa para apoyar las necesidades urgentes que enfrentan inmigrantes y refugiados en Minnesota

Fundaciones de Minnesota colaboran para proveer apoyo inmediato a través de donaciones flexibles

La Prensa de Minnesota

Solidarity MN, una coalición de fundaciones recién formada en respuesta a los desafíos e incierto clima para inmigrantes y refugiados, hoy anunció que proveerá ayuda a organizaciones de ayuda e invertirán en la fortaleza de líderes en comunidades de inmigrantes y refugiados. La coalición comenzará de inmediato a otorgar micro donaciones totalizando $100.000.

Líderes de Solidarity MN indican que el grupo busca defender los principios fundamentales de democracia, equidad, e inclusión, con un enfoque en fortalecer a una comunidad resistente.

Greater Twin Cities United Way está sirviendo como el patrocinador fiscal de la coalición y es responsable de distribuir las donaciones. La presidente y directora general de United Way, Sarah Caruso manifestó “estas donaciones no intentan solucionar cada desafío que actualmente enfrentan inmigrantes y refugiados, pero ayudan a suplementar esfuerzos filantrópicos actuales. Caruso agregó que “la visión de Solidarity MN es el apoyo a comunidades de inmigrantes y refugiados a través de una voz unida filantrópica e invertir en la fortaleza y resistencia de líderes que trabajan sin descanso para hacer frente a las necesidades de familias inmigrantes y refugiadas.”

R.T. Rybak, presidente y director general del Minneapolis Foundation dijo, “este es un esfuerzo de la comunidad filantrópica de Minnesota de actuar con urgencia y proveer un apoyo necesario a comunidades de inmigrantes y refugiados que enfrentan considerable incertidumbre.” El añadió”para mantener y mejorar la vida en Minnesota para todos nuestros residentes, necesitamos las contribuciones culturales y económicas y la constante innovación que inmigrantes y refugiados hacen diariamente en nuestro estado.”

Las contribuciones sociales y económicas de inmigrantes y refugiados en nuestro estado son vastas. Más de 400.000 Minnesotanos nacieron en el exterior, representan más del 8 por ciento de la población de Minnesota, y más del 10 por ciento de la fuerza laboral[1]. En el 2014, inmigrantes en Minnesota ganaron $12.2 mil millones en ingresos y pagaron $1.1 mil millones en impuestos estatales y locales, contribuyendo cerca de $9 mil millones a la economía[2].

“Es difícil imaginarse al estado de Minnesota sin las inmensas contribuciones que hacen los inmigrantes y refugiados. “Por esta razón, es crítico que apoyemos a miembros de la comunidad en este momento tan crucial” declaro David Nicholson, director ejecutivo de Headwaters Foundation for Justice.

John Keller, director ejecutivo de Immigrant Law Center of Minnesota dijo: “Como alguien que observa cada día las contribuciones que hacen, y los desafíos que cada día enfrentan muchos inmigrantes y refugiados, es inspirador ver tal unidad y urgente apoyo de las fundaciones de Minnesota, agrupándose para responder y afrontar esta situación sin precedente.” El agregó “Minnesota debe esforzarse intencionalmente a ser un estado aún más de bienvenida.”

El grupo anticipa un calendario en el verano y otoño para lanzar un Request for Proposals (RFP) especifico que permite que las organizaciones apliquen para donaciones de mayor magnitud. Organizaciones y líderes de comunidades interesados en aplicar pueden encontrar más información y aplicar en solidaritymn.org.

About Solidarity MN

Solidarity MN es una colaboración de fundaciones de Minnesota alineadas en nuestro compromiso a comunidad. Motivados por los principios fundamentales que fortalecen el tejido de nuestra sociedad, estamos obligados a defender los valores de inclusión, equidad y democracia. Juntos buscamos avenidas para abogar por la prosperidad, la seguridad, y la inclusión de nuestros vecinos, amigos y familias inmigrantes y refugiados. El trabajo de Solidarity MN se centra en participación comunitaria que ayuda a asegurar que los objetivos centrales de la colaborativa están fundados en la sabiduría y la voz de las comunidades más impactadas.

Únase a nosotros en solidaridad en: solidaritymn.org

Solidarity MN es una asociación de las siguientes:

Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Foundation

Bush Foundation

Catholic Community Foundation of Minnesota

GHR Foundation

Greater Twin Cities United Way

Headwaters Foundation for Justice

Initiative Foundation

McKnight Foundation

Minnesota Council on Foundations

Northwest Area Foundation

Pohlad Foundation

Southwest Initiative Foundation

The Minneapolis Foundation

The Saint Paul Foundation

United Ways of Greater Minnesota

Women’s Foundation of Minnesota

[1] New American Economy. The Contributions of New Americans in Minnesota. New American Economy Research. August 3, 2016: 1. http://www.newamericaneconomy.org/wp-content/uploads/2017/02/nae-mn-report.pdf

[2]New American Economy. The Contributions of New Americans in Minnesota. New American Economy Research. August 3, 2016: 5-6. http://www.newamericaneconomy.org/wp-content/uploads/2017/02/nae-mn-report.pdf