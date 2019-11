Sofía Valdez, presidenta tal vez, Una historia ponderosa para todos en la familia.

Reseña de libro por Luis Moreno

Sofia Valdez apenas está en Segundo grado, pero a su corta edad ya sabe cómo cambiar el mundo. Ella tiene un corazón grande y valiente, no sólo para ayudar a otros en su comunidad, sino también para impulsar cambios y para construir un mejor futuro para todos. Disfruta hacer mandados para sus vecinos mientras pasa tiempo con su abuelo. Cuando Abuelo se cae en un basurero y se lesiona, ella sabe que se necesita tomar acción. A Sofía se le ocurre una idea para hacer mejor uso de ese espacio: ¡Un parque para todos en la urbanización! La pequeña líder, va al Ayuntamiento de la Ciudad y habla con tanta gente como puede. Logra que todos la escuchen y logra afectar un cambio positivo en su comunidad. De los creadores de los libros más vendidos del New York Times de Iggy Peck, Architect; Rosie Revere, Engineer; y Ada Twist, Scientist; Este nuevo libro conmovedor, Sofia Valdez, presidenta tal vez (Sofía Valdez, Future Prez en inglés, idioma original), es una historia inspiradora para todos los niños y adultos por igual de cómo podemos activar a las personas para lograr los cambios que necesitamos para mejorar nuestros espacios y los bienes comunes en nuestras comunidades. Este es el tipo de libro que desearás haber leído cuando eras niño. Altamente recomendado. Este libro fue escrito por Andrea Beaty e ilustrado por David Roberts. Abrams Books for Young Readers, New York.