Siete meses después de los disturbios de Floyd, los dueños de negocios de Lake Street optimistas, ansiosos por reconstruir

Por: MinnPost

Abi Baires Amaya, la dueña de Abi’s Cafe en Lake y Bloomington, espera abrir un restaurante mucho más grande en el antiguo espacio Egg and I cerca de Lyn-Lake en algún momento del próximo mes.

“Es mucho más grande de lo que tenemos ahora”, dijo Amaya, que se hace llamar por su segundo nombre, sobre el nuevo espacio. Con el apoyo de su tía, que vive en las Ciudades Gemelas, se mudó aquí hace cinco años desde la costa este para abrir el restaurante, que sirve cocina salvadoreña.

Al igual que Amaya, muchos propietarios de negocios de Lake Street se sienten optimistas pero ansiosos por reconstruir siete meses después de que estallaran los disturbios a raíz del asesinato de George Floyd. El primer local de Amaya, que planea mantener después de que se abra el de Lyn-Lake, fue uno de los muchos negocios que sufrieron daños y saqueos. Y Amaya fue uno de los muchos negocios afectados que recibieron dinero del seguro y del Consejo de la Calle Lake, una organización sin fines de lucro que apoya la vitalidad de los negocios a lo largo de la calle Lake, permitiéndole comprar nuevos equipos para restaurantes. También fue uno de los muchos negocios que recibieron ayuda en especie, que para ella incluyó trabajar con un corredor para encontrar un espacio para la segunda ubicación de su restaurante.

Otros que no tenían seguro o cuyos edificios habían sido completamente destruidos han recurrido a la financiación en masa o han pagado su propio camino para volver a ponerse en pie. Chicago Lake Family Dental, que atiende principalmente a niños, personas sin seguro, beneficiarios de Medicaid, familias de habla hispana y somalí, sufrió 1,2 millones de dólares en daños por saqueo y destrucción. No tenía seguro suficiente, por lo que el Dr. Ali Barbarawi, dueño de la clínica, intenta compensar la diferencia a través de GoFundMe. Ya cerrado al inicio de la pandemia en marzo pasado para someterse a las renovaciones relacionadas con COVID, no volverá a abrir hasta el próximo mes de marzo.

A la vuelta de la esquina del consultorio del Dr. Barbarawi, el Restaurante Hamdi de Abbi Elmi se encuentra junto a varios lotes aún en ruinas. “Es como la guerra en Siria”, dijo Elmi. Su restaurante, aunque no fue destruido, sufrió 150.000 dólares en daños por saqueo, la mayoría de los cuales tuvieron que ser pagados de su bolsillo porque no podía esperar al seguro.

Como muchos de sus vecinos, Elmi está frustrado por la falta de ayuda del gobierno. FEMA rechazó una solicitud de ayuda por desastre del estado, dictaminando que los costos, estimados en 500 millones de dólares, estaban “dentro de las capacidades de los gobiernos locales y estatales”, aunque la Administración de Pequeñas Empresas ofreció préstamos por desastre a las empresas afectadas.

El Senado de Minnesota celebró una audiencia de supervisión sobre cómo los disturbios afectaron a las empresas, pero la Legislatura no proporcionó ayuda monetaria. La ciudad de Minneapolis ofreció préstamos a bajo interés, y también recientemente comenzó a ofrecer subsidios de eficiencia energética para los negocios afectados. También se comprometieron a pagar a los contratistas para que retiren los escombros de los lotes donde antes estaban el Almacén de Muebles de Chicago y Urban29, como parte de un programa para ayudar a los propietarios a demoler lo que queda de sus propiedades. Ambos negocios están ahora ubicados en el Mall of América.

Al mismo tiempo, los negocios y las asociaciones de vecinos de Lake Street se han visto inundados de ayuda de todo el mundo, y el Consejo de Lake Street ha recaudado 11 millones de dólares. Forman parte de la Coalición para la Reconstrucción de la Comunidad de las Ciudades Gemelas, que está coordinando con otras organizaciones sin fines de lucro y empresas locales para proporcionar asistencia en especie y suministros a las empresas.

El Centro de Desarrollo del Vecindario (NDC por sus siglas en inglés), que forma parte de la coalición, también ha estado trabajando con las empresas de Lake Street para establecer una presencia en línea para darles una mejor oportunidad de sobrevivir. Shahir Ahmed, que dirige su iniciativa TechPak a través de NDC, dijo: “Lo que nos dimos cuenta, incluso antes de los disturbios, fue que debido a COVID y al primer cierre del gobernador, muchos negocios no tenían una presencia en línea”.

NDC presupuestó 300.000 dólares para la compra de nuevas cajas registradoras, servicios de alojamiento web, anuncios en medios sociales, así como para proporcionar formación a los empresarios.

La Asociación de Vecinos de Lyndale, junto con organizaciones asociadas que se cruzan en Lyndale y Lake, también han organizado un evento para recaudar 90.000 dólares, de los cuales 2.300 dólares provinieron de una campaña de GoFundMe. Los fondos pronto serán priorizados para ser distribuidos a los negocios de negros, indígenas y gente de color que sufrieron daños.

La ayuda ofrecida a la comunidad ha sido tan abrumadora que Tabitha Montgomery, directora ejecutiva de la Asociación Vecinal de Powderhorn Park, dijo que lanzarán una nueva iniciativa el próximo mes para conectar a los residentes y dueños de negocios con recursos para reconstruir y cuidarse a sí mismos, llamada Ciudades Gemelas de Equidad Racial y Salud Comunitaria.

Con la necesidad de reconstruir viene la preocupación por el aburguesamiento: No sólo los costos de construcción son altos, sino que los propietarios y los pequeños empresarios a menudo luchan por acceder al capital que necesitan para reconstruir. Como resultado, los propietarios podrían vender a los promotores inmobiliarios que sí tienen acceso a la financiación y, a su vez, desplazar a las empresas de larga trayectoria que no pueden permitirse espacios comerciales más nuevos y caros. “Si [los desarrolladores] construyen un edificio, querrán recuperar los costos”, dijo la directora del Consejo de Lake Street, Allison Sharkey. “Es muy difícil [para los pequeños propietarios] conseguir financiación para poder reconstruir y asegurar que el espacio sea asequible como antes será un desafío”.

Para fomentar la reurbanización impulsada por la comunidad que apoye a las comunidades BIPOC de bajos ingresos, el Lake Street Council asignará 1,5 millones de dólares de la recaudación de fondos a empresarios locales, cooperativas u organizaciones sin fines de lucro que deseen comprar edificios o propiedades destruidas, así como conceptualizar la reurbanización a lo largo del corredor.

Otros se están enfrentando a otros desafíos. “1 millón de dólares [de mi seguro] no es suficiente para [re]construir todo el edificio”, dijo el propietario del restaurante y edificio Gandhi Mahal, Ruhel Islam, añadiendo que necesitaba demoler lo que quedaba y pagar su hipoteca.

Islam es parte de un grupo llamado Longfellow Rising, compuesto por dueños de negocios y miembros de la comunidad que se preocupan por el nodo de negocios en la calle Lake, la avenida Minnehaha y la 27ª avenida. Se reúnen semanalmente para imaginar cómo se debería reconstruir la zona, llamada Downtown Longfellow, de manera justa y equitativa. “Fuimos vecinos y compartimos el espacio durante años. Una vez que el humo se despejó, era natural buscar a nuestros vecinos”, dijo la pastora de la Iglesia Luterana de la Santísima Trinidad, Ingrid Rasmussen.

Las organizaciones y algunos dueños de negocios se preocupan por lo que traerá el inminente juicio de los cuatro exoficiales involucrados en el asesinato de Floyd, que comenzará a principios de marzo. “¿Quién sabe?” dijo Elmi. “Espero que no vuelva a suceder”.

El resultado es importante para Amaya, ya que recuerda a Floyd de su trabajo en el Conga Latín Bistró y tiene un tío que es policía de Minneapolis. “Espero que se haga justicia”, dijo Amaya. “Espero que [el Departamento de Policía de Minneapolis] contrate a personas que amen hacer el trabajo de servir a los demás y a la comunidad en lugar de entrar a gobernar como lo hicieron [los oficiales que mataron a Floyd]”.