SÍ y millones de veces SÍ

Opinión Por: Marcos Dávila

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le da una cachetada con guante blanco a la oposición conservadora, al dejar claro que él apoya el NO. En otras palabras, para no influir en la promoción del SÍ, el presidente de la república apoya que sea el pueblo quien decida.

Y, para que los de la oposición se serenen un poco, acuérdense que son más de 37 millones de personas las que tendrán que salir a ejercer su voto, para que se pueda pasar a la siguiente etapa que es la investigación en contra de los expresidentes. Sin duda, es difícil pero no es imposible.

A estas alturas, a quienes se oponen a todo lo que haga o intente hacer el gobierno de la Cuarta Transformación, no les queda de otra más que menospreciar la consulta. Y es que la democracia participativa, algo que no se lleva a la práctica todos los días en México, inspira temor al conservadurismo en todo su conjunto, tanto que intentarán desalentar a la gente para que no salgan a ejercer su voz. Al momento, los argumentos para tratar de crear un clima de desanimación entre la población son:

“Es inconstitucional” … “esta consulta ciudadana no tiene sentido” … “que agreguen a AMLO en la lista” … “si los expresidentes cometieron delitos, ya deberían de estar en la cárcel” … “es dinero tirado a la basura” … “es una cortina de humo” …

Lo cierto es que, a pesar de todas las trabas y logrando superar todo obstáculo burocrático, la ciudadanía organizada se ha puesto las pilas y se ha cumplido con todos los requisitos legales que se requerían para poder llevar a cabo este ejercicio democrático que, de triunfar el SÍ, se sometería a juicio a Salinas (1988-1994), Zedillo (1994-2000), Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012) y Peña (2012-2018).

En los hechos, la consulta va. Se acerca el 1º de agosto y la gente ya se está movilizando. Los proponentes, desde mucho antes de que se aprobara oficialmente la consulta, ellos ya han estado invitando a la gente a salir a votar por el SÍ.

El estar a solo un paso de que se investigue a los de arriba, el hecho de que las y los mexicanos estén hablando de ello, es un triunfo en sí mismo. Y, yendo más allá, ya sea que gane el SÍ o el NO, considero que los expresidentes deberían de ser investigados de todas maneras. Los salvajes crímenes cometidos de 1988 a 2018 los hay de sobra.

Mexicano, mexicana, el 1º de agosto de 2021 sé parte de la historia. Dale un buen golpe a la impunidad, vota por el SÍ.