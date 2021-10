Sí, sí, sí, la in/migración irregular no es lo ideal… pero ¿y la solución pa’ cuándo?

Opinión: Por Marcos Dávila

Un sistema político que normaliza y rebaja a la in/migrantes a un estatus de “ilegales”, es un sistema injusto. Y si ese mismo sistema además se beneficia de la mano de obra de esos trabajadores criminalizados injustamente, entonces, no solo es abusivo, sino que también es un sistema doble moral.

Sí, está claro que la in/migración irregular no es lo ideal para ninguna nación. Pienso que debería haber condiciones como para que la gente se pueda trasladar de un lugar a otro de forma “regular” y “legal”. Nadie debería tener la necesidad de arriesgar la vida. No deberían de pasar situaciones bochornosas como ocurrió con los hermanos de Haití en el estado de Texas a finales de septiembre (2021). Un hecho de abuso de autoridad que no habla nada bien del Departamento de Seguridad Nacional y que trae a la memoria lo peor de los Estados Unidos.

Bien sabemos que el problema de la in/migración irregular ha existido ya por un largo tiempo y que persiste hasta el día de hoy. Y, a la par, aún podemos ver que, al menos en lo que corresponde al gobierno de los Estados Unidos, aún no se les ha echado una mirada a los países exportadores de in/migrantes. ¿Como para qué? Pues, como para ayudar a que todos esos países se desarrollen económicamente. La actual administración, con Joe Biden al frente, lo ha llegado a mencionar en el discurso, pero en los hechos nomás no hay nada.

Los políticos de los Estados Unidos están metidos en un círculo vicioso. Sobre la in/migración irregular, los políticos, sobre todo los más antiinmigrantes, ya sea cuando están en campaña o cuando están ocupando un puesto público importante, ofrecen puras quejas sobre los in/migrantes. Y a la primera oportunidad que tienen de tomar acción al respecto, nomás no hacen nada de nada para atacar las raíces del problema. Y sus quejas se convierten en excusas, de las excusas pasan luego a lanzar culpas hacia sus adversarios políticos, y de ahí no se hace nada ni se ayuda a arreglar el problema de la in/migración irregular, el cual dicen que les “preocupa mucho”.

Al gobierno estadounidense tanto le preocupa la in/migración irregular que no han sido siquiera capaces de concretar soluciones, no han hecho algo como para contribuir al desarrollo de los países actualmente exportadores de in/migrantes. Por ejemplo, la anterior administración, la de Trump, hasta se refería a aquellos países como “países de mierda” (sic), cosa que tampoco ayudó en absolutamente nada, eso solo sirvió para mantener contentas a las bases reaccionarias del trumpismo.

Respecto al tema de la in/migración, sin importar quien sea el gobernante en turno, del partido demócrata o del republicano, por varias décadas la gente se ha preguntado: ¿y las soluciones como para cuándo?