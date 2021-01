“Sí se puede”: La comunidad latina de Minnesota, en rápido aumento, es compleja y diversa

Por: Kathryn Styer Martínez -MPR

Patricia Conde-Brooks es inmigrante, pero quiere que sepas que eso no es lo único que la define.

Conde-Brooks llegó a los Estados Unidos en 1975 desde Colombia. Fue la primera de su familia en asistir a la universidad y el año pasado obtuvo un doctorado en educación. La mujer de Woodbury, Minnesota, tiene tres hijos adultos y trabaja en la Universidad de Saint Thomas, donde ahora ayuda a los estudiantes inmigrantes de primera generación a navegar la universidad.

Ahora que lleva 45 años en el país, dice que las conversaciones sobre temas latinos parecen estar estancadas en la repetición. No todos los latinos son nuevos inmigrantes y les apasionan los temas que van más allá de la política de inmigración.

“Somos más que eso”, dijo. “Creo que es lo que necesitamos para empezar, cambiar esa retórica, que es lo único que nos importa”.

Conde-Brooks es parte de la creciente comunidad latina de Minnesota. En 1990 la población era de alrededor de 50.000 personas. Treinta años después, las estimaciones de la Oficina del Censo de los EE. UU. muestran que la comunidad latina ha crecido a cerca de 300.000, o aproximadamente el 5 por ciento de la población del estado.

Casi dos tercios de los minesotanos latinos viven en los condados del área metropolitana de las Ciudades Gemelas de Hennepin, Ramsey, Dakota, Anoka y Washington. Pero los latinos han formado hogares en los 87 condados. A lo largo del sur del estado, en los condados de Nobles y Watonwan, constituyen un cuarto de la población.

MPR News está lanzando una serie de reportajes centrados en la comunidad latina de Minnesota. La serie presentará historias que eleven las voces latinas en relación con temas de educación, vivienda, negocios, asuntos de votación, transporte – y comunidad. La serie, ¡Adelante Minnesota!, tiene como objetivo elevar a la comunidad latina y cerrar las brechas de entendimiento en todo el estado.

Mirando hacia el futuro

Al pensar en el 2021 y en el futuro, Conde-Brooks está a la vez esperanzada y preocupada.

Sabe que la pandemia seguirá afectando la vida diaria y la economía, pero le preocupa el impacto duradero en la educación.

Le preocupa que menos estudiantes latinos se inscriban en la universidad. Los datos nacionales muestran que el número de solicitudes de ayuda financiera federal ha disminuido. Y en Minnesota, las solicitudes de ayuda federal para estudiantes de último año de secundaria han disminuido un 10 por ciento con respecto al año pasado.

Los investigadores ya están viendo el impacto de COVID-19 en los logros educativos. De acuerdo con el Centro Nacional de Investigación de Estudiantes, las matrículas universitarias han bajado para las instituciones de dos y cuatro años.

Algunos educadores pensaban que la pandemia podría hacer que las inscripciones post-secundarias pasaran de las universidades de cuatro años, en su mayoría universidades rurales, a colegios comunitarios debido a costos más bajos, dijo Conde-Brooks.

Pero eso no ocurrió. Las instituciones públicas de dos años o las universidades comunitarias que atienden a la mayor parte de los estudiantes han experimentado los descensos más pronunciados de un año para otro durante el semestre de otoño de 2020: el 21 por ciento.

Los descensos le preocupan, dijo, porque “la educación es uno de los factores que más influyen en la movilidad social”.

Adrián Díaz Jr. es un planificador urbano originario de Illinois. Vive en St. Paul con su familia, incluyendo sus dos gatos, Cleo y Chuy, y su perro, Anchoa. Está preocupado por el 2021, y como Conde-Brooks, está preocupado por la educación, la equidad racial, la inmigración y la economía.

Él ve la conexión entre la pandemia, la estabilidad económica y la educación en la comunidad latina. Díaz dice que todos los aspectos de la sociedad se van a ver afectados en los próximos años, desde la falta de educación y empleo hasta la falta de poder político para los grupos subrepresentados y especialmente los más vulnerables.

Eso incluye a las personas que no tienen la ciudadanía estadounidense o la documentación que les permite trabajar legalmente en el país y recibir el beneficio de los programas sociales que financian a través de los impuestos. De acuerdo con el centro de estudios de Washington, D.C., el Centro de Política Bipartidista, los inmigrantes pagan miles de millones en impuestos sobre la renta, pero no reciben ninguno de los beneficios.

Díaz tiene amigos y familiares que trabajan en la industria de los restaurantes, un sector que ha sido masivamente afectado por los cierres relacionados con la pandemia.

En la primera ola de pagos directos de la Ley CARES, las personas que no eran ciudadanos estadounidenses y las personas de familias de estatus mixto no tenían derecho a beneficios de desempleo extendidos ni a otros esfuerzos de ayuda patrocinados por el estado. Y no recibieron el pago único de $1,200 la primavera pasada – aunque recibirán el cheque de estímulo de manera retroactiva con la firma de el más reciente proyecto de ley de $900 mil millones de dólares para ayuda del coronavirus.

Los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd afectaron gravemente a Lake Street en Minneapolis, donde los negocios étnicos, algunos de ellos de propiedad latina, fueron cerrados, destrozados o destruidos. Pero incluso antes de los disturbios y la pandemia del verano, Díaz dice que Lake Street estaba cambiando.

“Hace un año, las cosas se veían muy diferentes, el costo de la vida comenzaba a ser muy caro, especialmente la vivienda”, dijo. “Muchas familias de minorías que solían vivir allí ya no pueden permitírselo.”

Ahora, después de los disturbios y la destrucción, Díaz se preocupa por lo que el futuro le depara.

“Creo que se ha convertido en una oportunidad para que los nuevos promotores inmobiliarios sigan expulsando a los residentes de menores ingresos que solían vivir allí”, dice Díaz, “Así que creo que va a empezar a cambiar mucho”.

Conde-Brooks, que tiene más esperanzas que Díaz, dijo que los latinos son resistentes.

“No nos damos por vencidos – sí se puede,” dijo. “Aunque estamos en uno de los momentos más oscuros que algunos de nosotros conoceremos – las enormes pérdidas de miembros de la familia, las enormes pérdidas de salud – como latinos, siempre tenemos esperanza”.