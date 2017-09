Sanders presenta plan de salud universal

Por Univisión

El senador demócrata Bernie Sanders presentó este miércoles un proyecto de ley para expandir Medicare y convertirlo en un programa de cobertura universal como ya propuso en el pasado, pero esta vez cuenta con el apoyo de 15 senadores demócratas, algo que no había logrado hasta ahora.

Esta fue una de sus propuestas de campaña en 2016 cuando se presentó como aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales, nominación que ganó Hillary Clinton.

El proyecto de ley ‘Medicare for All Act’ (Medicare para todos) no tiene posibilidad de ser aprobado en un congreso de mayoría republicana, pero el diario The Washington Post adelanta que la diferencia es que esta vez cuenta con el apoyo de más de una docena de senadores demócratas, entre los que están varios que podrían ser candidatos en las presidenciales de 2020.

Entre ellos están los senadores Cory Booker, Kristen Gillibrand, Kamala Harris, Jeff Merkley, Chris Murphy y Elizabeth Warren.

“Ahora mismo, si queremos pasar de un sistema disfuncional, derrochador y burocrático a un sistema de salud racional que garantice la cobertura a todos de una manera rentable, la única manera de hacerlo es Medicare para Todos”, dijo Sanders en una entrevista con el diario.

El plan sería sufragado con los impuestos de las rentas más altas, los empleadores ya no tendrían que proporcionar el seguro de salud a sus trabajadores, sino que se les cobrarían unos impuestos más altos. Todavía no ha definido de cuánto sería ese incremento, que vendría detallado en otra ley.

El seguro cubriría todas las necesidades médicas de primer orden operaciones de emergencia, medicamentos, salud mental, oculista, gastos que serían atendidos sin copagos. Si bien, quedarían algunos seguros privados para algunos clientes interesados en determinados tratamientos como cirugía plástica.

Los menores de 18 años recibirían una tarjeta de cobertura sanitaria completa, mientras que quienes actualmente no cumplen los requisitos para beneficiarse del programa de Medicare se les incluiría automáticamente durante un periodo de cuatro años.

Según Sanders, su propuesta simplificaría el proceso burocrático y evitaría que los estadounidenses no vayan al médico hasta que están graves para evitar tener que pagar. En su opinión los ciudadanos preferirían un aumento de impuestos y no tener que lidiar con las compañías de seguros.

“Cuando usted tiene copagos, cuando el cuidado de la salud no es un derecho para todos, si usted es pobre o si es un multimillonario. la evidencia sugiere que se convierte en un desincentivo para que la gente reciba la atención médica que necesita “, dijo Sanders.

El senador tuiteó una frase del papa Francisco en la que dice: “La salud no es un bien de consumo sino un derecho universal, así que el acceso a los servicios sanitario no puede ser un privilegio”