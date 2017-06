Salgan a acampar

Por El Minnesota DNR (Departamento de recursos naturales)

Primero Eric Pelto asperjó las virutas de madera ligeras en el fondo del caldero usado para construir incendios en el Parque Estatal Fort Snelling cerca del Aeropuerto Internacional de Minneapolis. Y luego Pelto acostó un marco de pequeños pedazos de madera en un cuadro de doce pulgadas alrededor de las virutas de madera, y encendió la leña. Las llamas se curvaron hacia arriba.

Muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, sin la instrucción apropiada, usted podría acumular troncos grandes que no dejan ​que el fuego tome su naturaleza, o utilizar un encendedor equivocado, y luego se preguntan por qué el fuego no pudo comenzar. La demostración del edificio del fuego en el parque de estado de la fortaleza Snelling a principios de junio fue seguida por maneras de cocinar sobre una llama abierta. La construcción de fuegos artificiales y la cocción en hogueras están entre las habilidades enseñadas en los programas

“I Can Camp!” (Puedo Acampar) en los parques estatales de Minnesota este verano. Hay otros programas ¡“Yo Puedo!“ de enseñanza de pesca, remo y más. Pelto es el coordinador del programa “I Can!” Para DNR Parques y Senderos. “El acampar siempre ha sido una actividad de verano popular en Minnesota, pero no todo el mundo tiene el equipo y el conocimiento para comenzar “, dijo Erika Rivers, Director de Parques y Senderos de El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. Hace cinco años, los programas ¡“I Can!” comenzaron con financiamiento de la enmienda Legacy estatal. Los programas han servido a más de 12.000 personas. “Hemos tenido una tremenda acogida”, dijo Rivers, agregando que las personas que asisten a los programas aprenden la confianza en habilidades al aire libre después de la instrucción informal y de práctica. Usted puede aprender cómo armar una carpa, preparar comidas y más. Cuando se registre para un programa de ¡“I Can Camp!”, les prestarán carpas, cocinas y otros equipos. Actualmente pueden hacer reservas para los siguientes programas, que continúan hasta finales de agosto en parques y senderos del estado de Minnesota:

¡Puedo acampar! – Practicar habilidades básicas de campamento en un programa de una noche o dos noches, y dormir en cómodos colchones de aire en tiendas lo suficientemente grandes para acomodar a dos adultos y hasta a tres niños ($ 60 para programas de una noche o $ 85 para programas de dos noches).

¡Puedo remar! – Saque a la familia al agua en una canoa guiada, kayak (los precios varían).

¡Puedo escalar! – Experimentar la emoción de escalar rocas con la instrucción impartida por profesionales de Vertical Endeavors ($ 10 / niño, $ 20 / adulto).

¡Puedo Mountain Bike! – Aprender técnicas de equitación y explorar senderos de BTT con guías del Cuyuna Lakes Mountain Bike Club ($ 15 / niño, $ 25 / adulto). • ¡Puedo pescar! – Muestrele a sus hijos la diversión de pescar y la emoción cuando ¡haya un tirón en la línea! ($ 5 / persona, los niños menores de 12 años participan gratis.)

La serie ¡“I Can!” también incluye tiro con arco en los parques; No se requiere ninguna reserva. Para más Información sobre cualquiera de los programas, incluyendo fechas, horarios, ubicaciones y edad mínima del programa, visite www.mndnr.gov/ican o comuníquese con el Centro de Información del DNR al Info.dnr@state.mn.us o al 888-646- 6367 (de 8 a.m.-8 p.m. de lunes a viernes, de 9 a.m. a 1 p.m. el sábado).

¡Para registrarme para puedo acampar!, ¡Puedo remar! ¡, ¡Puedo subir!, ¡Puedo pescar! y ¡Puedo Mountain Bike !, visite www.mndnr.gov/reservations o llame al 866-857-2777 (8 am-8 p.m. diariamente, no incluye días festivos).