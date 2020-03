Restaurantes de las Ciudades Gemelas ofrecen comidas gratuitas a los niños durante el cierre escolar por el Coronavirus

Por City Pages

El gobernador Tim Walz anunció una orden ejecutiva que han cerrado las escuelas públicas y charter de Minnesota a partir del miércoles 18 de marzo.

“Cerrar las escuelas nunca es una decisión fácil, pero tenemos que asegurarnos de que tenemos planes para educar y alimentar a nuestros hijos sin importar lo que venga”, continuó.

A medida que los detalles de las disposiciones de Walz se vayan concretando en los próximos días, incluyendo exactamente la forma en que los estudiantes necesitados tendrán acceso a las comidas que ofrecen regularmente los distritos escolares, los restaurantes locales se han esforzado por llenar el vacío de hambre creado por el cierre de las escuelas.

En cualquier lugar del metro de Piada Italian Street Food (consulte el sitio web para direcciones y teléfonos) escribieron: “Nuestros corazones están con las familias de nuestras comunidades cuyas vidas se han visto alteradas por el cierre de las escuelas, especialmente con los estudiantes de K-12 que dependen de nuestros sistemas escolares para el almuerzo”. Desde las 10:45 a.m. hasta la 1 p.m. hasta el 3 de abril, daremos a los niños pasta con salsa, queso y una de bebida de fuente gratis a los estudiantes afectados.

Hasta el 31 de marzo, las pizzerías de Sarpino’s en todo el estado (consulte el sitio web para obtener las direcciones y teléfonos) ofrecerán una pizza gratis de ocho pulgadas para niños de 5 a 18 años de 11 a.m. a 2 p.m. los días de semana. Sólo se puede recoger.

En Key’s Cafe & Bakery (en las localidades de las Ciudades Gemelas, llame primero), los niños recibirán una comida para llevar gratis de su elección: un sándwich de jamón y queso, macarrones con queso, o un sándwich de mantequilla de maní y jalea, servido con frutas y verduras.

El Rascal’s Bar & Grill de Apple Valley (7721 147th St W., Apple Valley, 952-431-7777) tendrá almuerzos gratuitos embolsados que incluyen una elección de sándwich, puré de manzana, papas fritas y postre entre las 11 a.m. y las 2 p.m. a partir del martes 17 de marzo. Llame entre las horas mencionadas para concertarlo.

Umi Sushi & Hibachi en Blaine (10340 Baltimore St. NE, Blaine, 763-296-8004) escribió, “Aunque estamos de acuerdo con la decisión [del Gobernador Walz], también entendemos que puede presentar desafíos a las familias que servimos”. A través del cierre proveerán a cualquier niño en edad escolar que lo necesite con un pollo lo mein gratis y una bebida de fuente. “Sólo pida un gerente y nosotros nos encargaremos de usted.”

Topper’s Pizza de Blaine (10950 Club W Pkwy. NE #130, Blaine, 763-210-2227) escribió, “Si le preocupa poder pagar un almuerzo para sus hijos, por favor pase por nuestro local aquí en Blaine durante las horas de almuerzo y estaremos encantados de ofrecer una pequeña pizza sin cargo, sin necesidad de otra compra. Pregunte por un gerente o un jefe de turno y ellos harán que esto suceda.”

Eggroll Queen de Falcon Heights (1579b Hamline Ave. N., Falcon Heights, 651-644-9959) dice. “No es necesario comprar nada, no hay compromisos. Cada niño recibirá un egg roll tradicional, fruta y arroz frito. Será empacado para llevar, y puede llamar, o pasar a recoger su pedido.”

Trappers Bar and Grill en Lino Lakes (6810 Lake Dr., Lino Lakes, 651-784-7474) tiene una nevera llena de almuerzos en bolsa listos para que los niños se den un festín, que incluye un sándwich de pavo o jamón* (la variedad de sándwich depende de la disponibilidad del producto), patatas fritas y puré de manzana y un tentempié.

Que Viet en Northeast Minneapolis (2211 Johnson St. NE, Minneapolis, 612-781-4744) proporcionará arroz frito gratis de 11 a.m. a 2 p.m. a cualquier niño que necesite ayuda con el almuerzo a partir de este miércoles. La propietaria Lauren Le dijo a City Pages que el restaurante está “tomando las cosas día a día” y a pesar de la naturaleza inconstante de operar en general en este momento, tiene la intención de “manejarlo hasta que lo necesitemos, hasta que vuelva la escuela”.

También en el noreste de Minneapolis, Maya Cuisine (1840 Central Ave. NE, Minneapolis, 612-789-0775) anunció el domingo por la noche que quiere “ayudar a reducir algo del estrés y la preocupación que algunas familias pueden estar sintiendo ahora”. Para ello, los niños que visiten Maya recibirán un almuerzo gratis de una quesadilla de queso, arroz y frijoles del noreste de Maya.

El Loring Bar & Restaurant de Minneapolis (327 14th Ave. SE, Minneapolis, 612-378-4849) ofrece un almuerzo gratis a los niños menores de 12 años. Elige entre lo siguiente: un sándwich de pavo y queso con patatas fritas, espaguetis y albóndigas, macarrones con queso, o una pizza de queso, todo ello servido con el postre. Todo lo que piden es que por favor llames antes.

El Tejaban Mexican Grill en Richfield (6519 Nicollet Ave. S., Richfield, 612-243-9699) ofrecerá cualquier comida infantil gratis a cualquier niño menor de 15 años desde hoy hasta el 1 de abril, de 11 a.m. a 5 p.m.

Granite City de Roseville (1595, 1005 MN-36 W Space, Roseville, 651-209-3500) está haciendo “almuerzos de caja” que consisten en un sándwich de pavo, patatas fritas y puré de manzana disponibles sin necesidad de ninguna otra compra.

El Lucky Cricket de St. Louis Park (1607 West End Blvd, St Louis Park, 952-206-6830) se ha ofrecido a alimentar gratis a los niños menores de 12 años, y dará un tazón de sopa de wonton gratis a cualquier invitado que decida cenar.

El café St. Paul’s Day by Day (477 7th St. W., St. Paul, 651-227-0654) tiene un perrito caliente gratis con papas fritas para los niños. “Se necesita un pueblo y queremos estar allí tanto como sea posible.”

Station 280 en St. Paul 280 (2554 Como Ave. #7, St. Paul, 651-233-2165) ha ofrecido un almuerzo gratis que incluye leche, jugo de naranja, un sándwich de pavo, bocadillos de fruta y una manzana. Su oferta es para cada día a partir de las 11 a.m., hasta que la escuela vuelva a funcionar. “Ningún niño debería pasar hambre, estamos aquí para ti.”

Hope Breakfast Bar (1 S. Leech St., St. Paul, 651-330-8996) en el centro de St. Paul ha creado una página en su sitio web llamada “Give Hope”. Allí, los visitantes pueden nombrar a una familia que necesite una comida o donar para asegurarse de que nadie pase hambre. Hope entonces prepara el desayuno, el almuerzo o la cena para familias enteras necesitadas.

Ha Long Bay de White Bear Lake (2741 Co Rd E East, White Bear Lake, 651-653-6868) ofrece un almuerzo gratuito entre las 11 a.m. y las 2 p.m., de lunes a viernes de aquí al 27 de marzo a “todos los niños que reciban almuerzo gratuito o reducido de la escuela… Padres/tutores por favor mencionen KidsMeal a su cajero/servidor. No se necesita prueba. Creemos en el sistema de honestidad”. Disponible para comer o para llevar.

Cafe Cravings en White Bear Lake (1600 Co. Rd. E East, White Bear Lake, 651-482-7742) ofrece un sándwich y papas fritas gratis a los niños entre las 10 a.m. y las 2 p.m.

¿Se siente inspirado a mirar más allá de la industria de servicios para una organización que se especializa en asegurar que los niños tengan acceso a almuerzos nutritivos todos los días? The Sheridan Story, con sede en Roseville, ha reunido más de 330.000 comidas en respuesta al cierre de las escuelas por COVID-19, con una distribución que abarca 30 distritos escolares en Minnesota y el oeste de Wisconsin – incluyendo el 30 por ciento de los niños de Minnesota que reciben apoyo de comidas gratuitas o reducidas en la escuela. La organización sin fines de lucro podría usar tanto voluntarios para empacar comida como donaciones simples para ayudar a garantizar su trabajo mientras navegan por este “territorio inexplorado”.