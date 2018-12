Resoluciones más comunes para el Año Nuevo

Por:PrimeraHORA

Despedir el año se ha vuelto mucho más que solo una festividad que da clausura a un ciclo de días y experiencias del pasado. Es para muchos el comienzo de nuevos retos, la oportunidad de comenzar a cumplir activamente esa meta que hace varios años te has prometido alcanzar.

Por razones psicológicas, para el ser humano el principio de un año es momento de muchos cambios. Algunos acostumbran a recibir el 1 de enero realizando ritos, o escribiendo una lista de las nuevas metas que se proponen alcanzar. A esta lista se le conoce como la lista de resoluciones de año nuevo.

A continuación, una lista de las resoluciones de año nuevo que comúnmente son autoimpuestas por las personas, aunque no necesariamente signifique que son las resoluciones más fáciles de mantener o cumplir:

1- Bajar de peso: Muchos comienzan el año con la intención de volverse expertos en nutrición y atletas de alto rendimiento. Dieron permiso a su cuerpo de comer grandes cantidades de calorías durante las fiestas y hoy se enfrentan a unos kilitos de más, incluyendo aquellos que ya estaban ahí. En enero los gimnasios se llenan de personas que, en su mayoría, no pasan del segundo mes del año para colgar los guantes de su resolución. Mientras otros, conservan su fuerza de voluntad y logran lucir una nueva figura en las próximas navidades gracias a tener una mejor alimentación y una vida más activa.

2- Ahorrar dinero: Independientemente del fin que tenga, ahorrar dinero es un hecho que se considera en todo momento, aunque el año nuevo nos da la oportunidad de trazarnos concretamente un punto de partida y un fin para invertir dichos ahorros. Desde crear cuentas de ahorro, cambiar de empleo para mejorar los ingresos, hasta crear planes familiares para mejorar la manera en la que se manejan las finanzas, ahorrar dinero es una de las metas más comunes para el nuevo año.

3- Eliminar hábitos (ejemplo: cigarrillos, alcohol, etc.): Comenzar un nuevo año, hace reconsiderar a muchos el valor de su salud y la calidad de vida que llevan. Por lo tanto, no es raro que algunas personas decidan incluir en su lista de resoluciones de año nuevo, el dejar hábitos como el cigarrillo, el alcohol o cualquier otra sustancia que en exceso pueda afectar su salud o la de sus seres queridos. Es una de las resoluciones más difíciles de cumplir y es posible que sea una meta que tome un poco más que un año para cumplir.

4- Viajar: El ajetreo laboral , académico y familiar que este año pudo haber traído, tal vez hizo que se pospusieran nuevamente esas merecidas vacaciones que por tanto tiempo se habían planificado. Este podría ser el año en el cual con un mejor manejo del dinero y del tiempo se logren esas vacaciones a Hawái o a Europa.

5- Dedicarle más tiempo a la familia: Esta, lamentablemente, es la menos común de las resoluciones anteriores, pero no por eso la menos importante. Hay quienes a raíz de la situación social del país han decidido este año darle espacio a esta resolución dentro de su lista. El ajetreo y las responsabilidades que hay que cumplir durante el año, probablemente causan a veces distanciamiento en la familia. Cuando se acerca la época navideña y se vuelve a establecer contacto con quien no se veía hace tal vez un año, es común que por la mente pase: “el año que viene no esperaré hasta navidades para ver a mi familia. Pasare más tiempo con ella durante el año”.

Ya sean estas u otras las resoluciones para este nuevo año, lo importante para alcanzarlas es fuerza de voluntad y planificación. A pesar de que la inestabilidad en las metas trazadas para el nuevo año puede causar un poco de frustración y desmotivación, es importante no olvidar que nunca es tarde para retomar esa meta y que no hay ningún mes en específico en el año para comenzar una nueva resolución y para alcanzar nuevos objetivos.