REPERTORIO ESPAÑOL ANUNCIA LOS FINALISTAS Y EL CICLO DE LECTURAS DEL CONCURSO DE DRAMATURGIA LATINA MIRANDA FAMILY VOCES 2022

Repertorio Español anuncia los finalistas del Concurso de Dramaturgia Latinx Voces de la Familia Miranda 2022, una iniciativa para desarrollar y promover obras de teatro Latinx/Latino que resuenen y representen con precisión la experiencia Latinx/Latina por dramaturgos de todos los orígenes raciales y nacionales. Después de recibir más de 150 guiones escritos en inglés o español por dramaturgos emergentes de todo Estados Unidos y Puerto Rico, la compañía presentará lecturas escénicas de los cinco finalistas. Todas las lecturas serán gratuitas para el público y se presentarán del 14 al 28 de junio.

LOS FINALISTAS DEL CONCURSO DE DRAMATURGIA LATINA VOCES DE LA FAMILIA MIRANDA 2022

LA CRISALIS-Por Miguel Enrique Fiol-Elías

Dirigida por Carlos Armesto

Biografía del dramaturgo: Miguel Enrique Fiol-Elías es un neurólogo puertorriqueño de la Universidad de Minnesota, ha vivido en las Ciudades Gemelas durante 25 años, ha realizado investigaciones, ha publicado en revistas y cinco libros -tres novelas y, dos poemas; La Crisálida es su primera obra de teatro. Se interesa por los temas de la diáspora puertorriqueña, es abuelo de cinco hijos y tiene un estilo de vida activo con trabajo comunitario, escribiendo y es el fundador de una organización cultural’ Fidecomiso de la Familia Fiol- en su ciudad natal, Ponce.

Acerca de La Crisálida: La Crisálida da vida a los sueños de una familia puertorriqueña que lucha por sobrevivir a las identidades que los separan. En el Puerto Rico de los años 80, la epidemia de sida ha sembrado el miedo en la ciudad sureña de Ponce y en la isla, y Raúl, al salir del armario ante su familia, descubre la relación amorosa gay secreta de su abuelo fallecido, cuyo espíritu acude entonces en su ayuda.

LAS VIDAS ROTAS-Por Yessi Hernández

Dirigida por Pablo Andrade

Biografía de la dramaturga: Actriz, escritora, productora y periodista venezolana de ascendencia cubana y española. Presentadora de televisión del programa de máxima audiencia Soy Un Boom y voz de las emisoras de radio Hot94.1FM y 88.1FM. Cofundadora y directora ejecutiva de Corezon y redactora jefa de La Guía Cultural de Nueva York. Ha recibido los premios HOLA, Latín ACE, ATI, Arte, Talía y latín Alternative Theater como actriz y dramaturga.

Sobre Las vidas rotas: Una inmigrante venezolana se abre paso en Estados Unidos en busca de un futuro mejor y de un sueño: traer a su madre en medio de uno de los gobiernos más controvertidos de la historia.

NEGRO MEXICANO-Por Rachel Lynett

Dirigida por Kimberly Ramírez

Biografía de la dramaturga: Rachel Lynett (ella/ellos) es una dramaturga queer afrolatina, productora y artista docente. Su obra, White People by the Lake (Gente blanca junto al lago) fue finalista del Premio Blue Ink 2022. Lynett es también la ganadora en 2021 del Yale Drama Prize por su obra, Apologies to Lorraine Hansberry (You Too August Wilson), y la ganadora en 2021 del National Latinx Playwriting award por su obra, Black Mexican.

Sobre Black Mexican: ¿Quién puede formar parte de la Latinidad? Mientras Valery lucha por demostrar que Ximena no es cubana, Alia ha renunciado a luchar por ser latina. A medida que las mujeres de esta obra descubren la verdad sobre sí mismas y sobre las demás, también tienen que enfrentarse a los prejuicios internos que permitieron a una mujer blanca ser cubana pero no permitieron a una beliceña llamarse latina.

AGUA POR TODAS PARTES-Por Karina Curet

Dirigida por Gerardo Gudiño

Biografía de la dramaturga: Nació y creció en Caguas, Puerto Rico. Tiene un BFA en Actuación de SUNY Purchase y es un estudiante graduado en el Programa de Actuación de NYU. Ha trabajado como actor, Shakespeare y entrenador de audiciones para adolescentes y estudiantes universitarios, asistente de casting y dramaturgo. Los créditos de la NYU incluyen: Tres Hermanas, La Tempestad y Las señoritas de Park Avenue. Los créditos en SUNY Purchase incluyen: Julieta en Romeo y Julieta, Tales from the Vienna Woods, Museum, Inspector General y Blood Wedding.

Sobre Agua por todas partes: Tres hermanos se reúnen en la casa de su difunta madre para empaquetar y limpiar antes de entregarla a los nuevos propietarios. Al hacerlo, discuten una gran parte de su herencia. Cada uno tiene diferentes ambiciones: Mario quiere desarrollar restaurantes, Marcos quiere cultivar su propia comida, y Marina ya no sabe si se queda en Puerto Rico. Mientras desvelan una infancia que les une, también desvelan sus resentimientos hacia los demás y acaban con una verdad que les ahoga: están de duelo por la muerte de su madre y no saben cómo afrontarlo.

VISTIENDO SANTOS-Por Andrés Correa Guatarasma

Martes 28 de junio a las 19:00 horas

Dirigida por Yolanny Rodríguez Torres

Biografía del dramaturgo: Periodista y dramaturgo nacido en Venezuela, ha cubierto noticias de más de 25 países. Graduada Cum Laude en Comunicación Social, con una maestría en Relaciones Exteriores. Ha escrito para El Universal, AP/Associated Press, Agencia EFE y El Diario NY. Pertenece al Centro de Prensa Extranjera de NY, a la HFPA, a la Federación Internacional de Periodistas, al Dramatists Guild of America y a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, filial de la Real Academia Española (RAE). Escritor bilingüe, cinco veces finalista en concursos del Repertorio Español. Colaborador del Sundance Institute (Theater Lab Selection Reader) y del NY State Council on the Arts (NYSCA).

Sobre Vistiendo santos: Tras un incidente con su marido, Lulú huye de Texas a Santo Domingo, enfrentándose a una larga lista de asuntos pendientes con su familia. Nada ha cambiado en su país, ¿o sí? El reencuentro con su prima Noelia contrasta los mitos del “sueño americano”, mientras Lulú anhela una nueva vida que le permita combinar cómodamente lo mejor de ambas culturas: el Caribe y EEUU.