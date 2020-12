Reducir, reutilizar y reciclar en esta temporada de fiestas

Ya llega la temporada de vacaciones. Aunque se sentirá diferente este año con la pandemia, todavía habrá formas de celebrar – y maneras de evitar el desperdicio en sus celebraciones navideñas. Mientras que la mayoría de la gente está acostumbrada a separar el reciclaje de la basura, hay más formas de reducir nuestros residuos y reciclar mejor en nuestros hogares esta temporada.

Estime bien la cantidad de comida para invitados

Dado a que funcionarios de salud pública están desalentando reuniones con personas fuera de su hogar, es posible que necesite ayuda para planificar una comida navideña para una cantidad reducida de personas, e ideas sobre qué hacer con más sobras. Visite SaveTheFood.com para obtener ayuda para estimar cuánta comida necesitará para desperdiciar menos comida. También puede aprender a almacenar apropiadamente los comestibles y las sobras para disfrutarlos por más tiempo. ¿Quiereh acer aún más? Empiece a recolectar restos de comida con un kit de recolección de restos de comida gratis. Aprenda más en RamseyRecycles.com/FoodScraps.

Envuélvalo

Hasta la mitad del papel que se consume en los Estados Unidos se utiliza para envolver y decorar regalos. La mayoría de los papeles de envolver con brillantina, papel de aluminio y adornos similares no son reciclables. Y las fibras del papel de envolver son típicamente demasiado cortas para ser recicladas de nuevo. Intenta envolver tus regalos en papel kraft, periódico, tela de regalo o bolsas de regalo reutilizables. ¿Está recibiendo muchas entregas de compras en línea? Recuerde aplanar todas las cajas de cartón y de regalo reciclables antes de colocarlas en el carrito de reciclaje. Para obtener más consejos sobre cómo reciclar mejor, visite RamseyRecycles.com.

Deshágase de las luces navideñas de la manera correcta

Las luces navideñas y otras luces de cuerda no pertenecen a tu carro de reciclaje. Las cuerdas y las luces de cuerda pueden enredarse y dañar las máquinas de clasificación en las instalaciones de reciclaje. Los residentes del condado de Ramsey pueden dejar luces y cuerdas, productos químicos domésticos y más en el sitio de recolección de desechos domésticos peligrosos durante todo el año en Saint Paul. Vea una lista de los artículos aceptados y obtenga más información en RamseyRecycles.com/HHW.

Déle un futuro a su árbol

Cuando las fiestas hayan pasado y su árbol vivo ya no esté decorado, déjelo en un sitio de recogida de residuos del condado de Ramsey. Por favor, asegúrese de quitar todas las decoraciones, luces, alambre, oropel y bolsas para árboles. ¿Quiere ahorrarse el viaje? Contáctese con su transportista de basura para ver si aceptan árboles que puede dejar en la acera. Puede que se cobre una tarifa. Aprenda más y encuentre qué sitios de desechos de jardín aceptan árboles en RamseyRecycles.com/YardWaste.

Juguetes de nueva tecnología

Si recibe nuevos aparatos electrónicos para las fiestas, no tire los viejos a la basura. Considere la posibilidad de vender, regalar o donar aparatos electrónicos que ya no necesite. O actualice sus aparatos por menos dinero comprándolos usados. Si sus aparatos electrónicos viejos no funcionan, visite RamseyRecycles.com/AtoZ para conocer las opciones de reciclaje.

Mientras disfruta de la temporada con celebraciones navideñas, regalos y más, repase sus conocimientos sobre reciclaje para minimizar los desechos y maximizar la alegría. Aprenda cómo puede reducir los desechos y reciclar mejor en su hogar en RamseyRecycles.com.