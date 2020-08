Recordando a Miriam Jiménez Román, Investigadora Pionera en Género & Raza

Por: Valeria Angola – Remezcla

¿Qué significa ser Latinx? Mejor aún, ¿cómo podría definirse lo Afro-Latinx? Estos dos términos se han pensado de forma excluyente: lo latino típicamente no incluye lo negro y lo negro tampoco lo latino.

La activista y profesora Miriam Jiménez Román, sin duda alguna, contribuyó enormemente a la discusión teórica en torno a la latinidad en Estados Unidos. El término Latino oculta la complejidad histórica y cultural que se vive en el Caribe y Latinoamérica, y una de las preocupaciones principales de Jiménez Román era reconocer la presencia africana en las Américas.

Jiménez Román, mujer negra puertorriqueña, investigadora pionera en Estados Unidos sobre cuestiones de género y raza, falleció a principio de agosto. Jiménez Román era activista, cimarrona, incansable luchadora antirracista. Hoy más que nunca, ante la coyuntura mundial que nos atraviesa, recordamos su legado.

Jiménez Román fue directora ejecutiva de Afro-Latin@ Forum, una organización que aboga por la visibilidad de las personas afrodescendientes de Latinoamérica y del Caribe en Estados Unidos. Con una perspectiva transnacional, Afro-Latin@ Forum trabaja por la justicia social a través del diálogo y la incidencia; recopila las experiencias de Latin@s negr@s, dando cuenta de la complejidad de la identidad Latina y negra en el continente.

Jiménez Román, junto con Juan Flores, coeditó una publicación llamada “The AfroLatin@ Reader: History and Culture in United States” (2010), a raíz de que, en el Censo poblacional del año 2000, los medios de comunicación insinuaron que Estados Unidos se encaminaba a un estado post racial, en donde ya no era necesario hablar de raza.

Jiménez Román y Flores, en “The AfroLatin@ Reader,” realizaron esta heterogénea compilación de textos en los que la cuestión latina se dimensiona a la luz de la racialidad, la etnicidad, el género y la complejidad de los territorios. Esta antología es pionera en el tema de las afro-latinidades: incluye textos literarios, testimonios, artículos de corte académico, habla sobre arte, cine, música, religión, etcétera. Además, los autores son negr@s latin@s como Eduardo Bonilla Silva, Marta Cruz-Janzen y María Rosario Jackson.

Recurrir al trabajo académico y político de Jiménez Román es imprescindible ante las circunstancias mundiales que vivimos en la actualidad: la pandemia ha recrudecido las desigualdades económicas y sociales de las personas Afrolatinas en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.

Jiménez Román creía en la importancia de seguir teorizando sobre la cuestión de la raza, ya que ésta sigue determinando cómo se estructura a nivel mundial la forma en la que todos vivimos. Jiménez Román, además, hacía un constante llamado para que las personas negras de Estados Unidos y Latinoamérica nos unamos en la lucha antirracista para generar una transformación radical de la sociedad, que beneficie a todas las personas de color en el mundo.