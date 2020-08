Reciclar‌ ‌Inteligente‌ ‌ ‌

Por: Lydia Campbell

Durante años, la ciudad de Saint Paul y otras comunidades han estado alentando a la gente a reciclar. Desde 2014, en Saint Paul, los totales de reciclaje en los hogares han aumentado en un 18 por ciento. Desafortunadamente, muchas personas todavía no saben qué sucede con estos reciclables una vez que los colocan en sus carros azules.

Antes del cambio a los carritos con ruedas y tapa, la tasa de materiales que no pasaban la prueba de reciclaje era del dos por ciento. Desde 2017, esa tasa ha aumentado a cerca del diez por ciento. Kris Hageman, gerente del programa de reciclaje de Saint Paul, dijo que, con más espacio en los grandes carros, se están colocando más materiales no reciclables con el reciclaje. Además, el hecho de tener una tapa hace que sea más difícil para los equipos de recolección saber qué hay en los carritos. En consecuencia, los conductores tienden a dejar menos etiquetas educativas que expliquen por qué no recogieron esos materiales inaceptables. Hageman cree que podemos trabajar juntos para hacerlo mejor.

Con el apoyo del Condado de Ramsey, la Ciudad de Saint Paul, está promoviendo la campaña Recycle Smart para educar a los residentes sobre lo que no se puede colocar en sus carros de reciclaje azules y por qué.

Según Kris Hageman, el objetivo de Recycle Smart es abordar el problema del aumento de los contaminantes de la basura que terminan en el reciclaje. Ella dice, “Necesitamos mejorar la calidad del material en nuestros carros de reciclaje. Esto es crucial tanto para la seguridad de los empleados que clasifican los materiales como para la longevidad de nuestro programa de reciclaje”.

Hageman dijo que las normas que rigen los niveles de contaminación permitidos en los fardos de material reciclable se han endurecido recientemente en todo el país y en todo el mundo. Es un momento de desafío operativo y financiero para los programas municipales de reciclaje. En algunos casos, ciertos materiales ya no son aceptados en los programas, los materiales se almacenan esperando a los mercados, o, en casos extremos, son depositados en vertederos.

“En Saint Paul, tenemos la suerte de que el 100 por ciento de nuestros materiales reciclables se comercializan dentro de América del Norte y más del 80 por ciento se comercializan dentro de Minnesota”, dijo Hageman. Ella enfatiza que “nuestros residentes pueden sentirse confiados de que ninguno de nuestros materiales reciclables está siendo rellenados o incinerados”.

La campaña “Recycle Smart” anima a los residentes a pensar un poco más sobre lo que pertenece al carro azul y cómo pueden ayudar a mantener el reciclaje viable en nuestra ciudad.

“Nos dirigimos a los artículos más problemáticos y dañinos. Esto incluye cosas como bolsas de plástico, artículos grandes de plástico, como las tinas de la lavandería y los contenedores de almacenamiento, artículos metálicos al azar como tuberías, ollas, sartenes y tanques de combustible, así como jeringas y agujas. Estos artículos nunca deben ser colocados en tu carrito de reciclaje”.

En lugar de adivinar lo que se puede reciclar, los residentes pueden aprender más en línea en stpaul.gov/recycle; haga clic en Recycle Smart. O, visite eurekarecycling.org y regístrese en la Aplicación de Residuos Sólidos.