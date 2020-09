Recicla inteligentemente (Recycle Smart): Reducir la basura en las reuniones pequeñas

Por: Lydia Campbell, ciudad de St. Paul

Este verano, las nuevas reglas de distanciamiento social han cambiado los lugares y formas de reunirse con los demás. Reunirse al aire libre y organizar pequeños eventos con amigos y familiares siguen siendo grandes formas de disfrutar juntos de los meses de verano. Cuando se disfruta de una comida al aire libre en un parque, cuando se recoge una comida en un restaurante favorito o cuando se recibe un grupo pequeño en casa, los recipientes para llevar, los platos desechables y los cubiertos son una forma fácil de reducir el estrés de planificar una reunión segura. Desafortunadamente, no son buenos para reducir la basura.

La mayoría de la gente piensa que el papel y el plástico siempre son reciclables, pero no es así. No todo el papel y el plástico pueden ser reciclados. Muchos de nuestros artículos para comer al aire libre en verano, incluyendo platos de papel, servilletas, utensilios de plástico y la mayoría de los contenedores de comida para llevar, no pueden ser colocados en el carro de reciclaje. Muchos platos o vasos de papel tienen recubrimientos que impiden que la fibra sea reciclada. Las servilletas no tienen fibra utilizable para reciclar y cualquier artículo contaminado con comida puede causar problemas en las instalaciones de reciclaje. Los cubiertos de plástico tampoco son reciclables; su tamaño dificulta su clasificación en las instalaciones de reciclaje. El embalaje de los alimentos o de los envases para llevar puede variar y no siempre es reciclable.

Revise las etiquetas de los envases o consulte las directrices de reciclaje de la ciudad antes de tirar los envases de comida para llevar y los embalajes en su carro de reciclaje. Recuerde que las bolsas de plástico, la envoltura transparente plástica y los plásticos negros no pueden ser reciclados en la mayoría de los programas de recolección residencial. Por favor, lleve las bolsas y las envolturas plásticas a uno de los muchos lugares de entrega (supermercados y tiendas de cajas grandes) de la zona.

Un poco de reflexión al planificar sus reuniones puede reducir la basura. “Para una reunión de verano, agarré juegos de cubiertos de mi casa para mi familia”, dijo Lisa H. “Otros miembros de la familia hicieron lo mismo y no teníamos una pila de tenedores, cuchillos y cucharas de plástico que había que tirar al cubo de basura del parque”. Todos nosotros, trabajando juntos con pequeños cambios como este, podemos rápidamente sumar para hacer una gran diferencia.”

El reciclaje no es difícil. Elegir el reciclaje inteligente mantiene los materiales no deseados fuera del carro de reciclaje, construye un programa de reciclaje más fuerte y mejora la salud y la seguridad de nuestra comunidad para todos. Para aprender a reciclar inteligentemente, descargue la aplicación gratuita de Eureka Recycling que contiene una lista de miles de artículos o visite www.stpaul.gov/recycle .