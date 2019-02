¿Qué comemos?

¡Nuestra dieta cotidiana determina nuestra salud y humor!

Por: Los Teddies de Roosevelt High School, Hannie Mendoza, Jeniffer Camar, Maya Reichert y Profesora Estela Lerma

Llevar una dieta saludable tiene muchos beneficios que te hacen ver y sentir bien. Una dieta saludable es difícil de mantener al principio, pero cuando ya es parte de tu rutina no es difícil. Claro que los carbohidratos con azúcar refinada son más ricos que una ensalada, pero se puede disfrutar de todo con moderación y un balance. Aunque hay alimentos con grasa saturada y azúcar refinada que deberíamos mantenernos alejados de ellos por el bien de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo necesita alimentos frescos y saludables que le proporcionen la energía suficiente para realizar las actividades cotidianas. La investigación de la sociedad estadounidense contra el cáncer dice que comer sano puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer hasta en un 50%. De acuerdo con la Fundación Universitaria de San Gil, comer de manera saludable significa obtener suficiente proteína en su cuerpo y tener una comida balanceada. También significa no comer mucha comida chatarra. Comer una dieta saludable incluye comer menos alimentos ricos en sodio, alimentos grasosos y otros alimentos preparados no saludables que pueden ser perjudiciales para su salud si la ingesta es alta. Explicaremos y hablaremos más sobre las formas en que puede estar saludable y cuáles son los beneficios.

Algunos beneficios de comer saludable: mejora el cerebro, brinda energía, protege el corazón, mantiene presión baja, reduce el estrés, hace el sistema inmune más fuerte, fortalece los huesos, ayuda el sistema digestivo. Todos deseamos sentirnos sanos, nunca tener problemas de salud y esto se logra con una dieta balanceada y saludable. El sistema inmune, el sistema digestivo y tu corazón estarán contentos y tú lo reflejarás. Sabemos de sobra que hay muchas delicias y tentaciones acechándonos, pero tampoco podemos hacer desaparecer todos esos alimentos procesados. El pastel de chocolate tan delicioso que es que no podríamos prescindir de él, pero no se asusten, podemos comer un poco de estas delicias con moderación y de vez en cuando. Muchas personas opinan que comer saludable es un golpe a su economía por el costo de alimentos y más si son orgánicos, además el tiempo de preparación. Para una gran mayoría resulta mucho más fácil comprar una hamburguesa que una ensalada. Muchos culpan a sus cargados horarios de trabajo y al poco tiempo con que cuentan para preparar alimentos en la casa. Incorporar el comer saludable con un poco de ejercicio es algo que tu cuerpo te va a agradecer. Sabemos que es difícil comprometerse a una dieta pero todo se logra con perseverancia. Además puedes reducir el riesgo de cáncer. Ser y sentirse saludable es el mejor estilo de vida, pero esto se logra aparte de hacer una dieta saludable haciendo ejercicio regularmente. Mientras hacemos ejercicio nuestro cerebro suelta endorfinas que nos hacen sentir feliz. Mantener hábitos sanos es cuidar el cuerpo.

En conclusión al mantener el cuerpo sano, los alimentos sanos, y los hábitos sanos podemos mejorar nuestro humor y vida. ¿A quién no le gustaría tener energía todos los días y notar diferencias en el cuerpo? Todos queremos ser premiados y con mantener una dieta saludable obtienes muchos premios. Es difícil pero todo se puede hacer. No se necesita morir de hambre para ver resultados. Los resultados toman tiempo, pero los consigues con mucha paciencia y comida llena de nutrientes que te ayudan. El perder de peso no es lo único que debemos de tener en mente. Sí es bonito pero la comida saludable también nos ayuda para nuestra salud. Tiene beneficios para dentro y fuera del cuerpo.

Esta es una lista de algunos de los alimentos más comunes que aportan energía a tu salud. Así que es bueno tenerlos a mano cuando nos sentimos cansados o sin ganas de hacer nada.

Avena

Pescado

Pasas de uva

Semillas de calabaza

Semillas de girasol

Almendras

Chocolate sin azúcar

Nueces

Ciruelas secas

Huevos

Quínoa

Soja

Frijoles

Cualquier comentario o pregunta dirigirlo a escriboroosevelt2018@gmail.com