PSEO: Muy pocos estudiantes de la secundaria lo conocen

Por: Derek Williams, Blaine-MinnPost

Escribo para informar a los lectores del MinnPost sobre cómo me ha beneficiado el programa PSEO de Minnesota y cómo puede ayudar a los estudiantes de secundaria de todo el estado. Soy un estudiante de PSEO a tiempo completo que estará en el último año en otoño. PSEO son las siglas de Post Secondary Enrollment Options (Opciones de Matriculación Post Secundaria) y permite a los alumnos de 10º, 11º y 12º grado tomar clases universitarias para obtener créditos de la escuela secundaria y de la universidad con un coste mínimo o nulo. La universidad gratuita es algo que todos los estudiantes deberían conocer, pero la mayoría de los estudiantes y padres con los que hablo no conocen el programa.

Mi experiencia con el programa ha sido totalmente positiva desde que empecé en el décimo grado asistiendo al Century College y más recientemente como estudiante de secundaria en el programa PSEO de la Universidad de Minnesota. El PSEO me ha proporcionado un avance académico sin precedentes, ya que he tenido la libertad de tomar clases universitarias más interesantes y beneficiosas que mi escuela secundaria no ofrecía. Además, los créditos universitarios gratuitos que he obtenido contarán para mi título universitario y reducirán en gran medida mi deuda estudiantil al permitirme posiblemente graduarme antes.

Los beneficios financieros de la universidad prácticamente gratuita y el avance académico del aprendizaje en un entorno universitario deberían hacer que PSEO sea una consideración primordial para cualquier estudiante de secundaria de Minnesota. Espero que el hecho de compartir cómo me ha beneficiado el PSEO anime a más estudiantes y padres a estudiar el programa, con grandes recursos en el sitio web del Departamento de Educación de Minnesota. PeopleforPSEO.org también tiene gran información, eventos y recursos para ayudar a los interesados en transformar su educación.