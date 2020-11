Protocolo de salud el día de las elecciones para los votantes

Por: La ciudad de Minneapolis

Ojo: Si ha pedido una papeleta para votar por correo y aún no la ha enviado, LLÉVELA EN PERSONA a la oficina que le envió su papeleta, para asegurarse que su voto llegue en o antes de las 3pm del 3 de noviembre.

Si decide votar en persona el día de las elecciones (3 de noviembre) siga las siguientes guías:

Debe usar un cubrebocas

Siguiendo las mejores prácticas, así como la Regulación de Emergencia de Minneapolis No. 2020-12 y la Orden Ejecutiva de Emergencia del Gobernador 20-81, usted debe usar una cubierta o un protector de cara, a menos que esté exento por razones de salud. Las razones de salud incluyen discapacidades o necesidades de salud mental, de desarrollo o de comportamiento que hacen difícil tolerar el uso de una cubierta o un protector facial. Si no tiene una cubierta o protector facial, le daremos una máscara desechable antes de entrar. Si no puede o se rehúsa a usar una cubierta para la cara, le haremos votar desde la acera. Eso significa que le llevaremos su boleta a su auto o a un lugar apropiado en el exterior. Si se niega a votar en la acera, se le permitirá votar; sin embargo, el incidente será documentado y reportado a las autoridades apropiadas, a menos que esté exento de la orden.

Se le dará un desinfectante de manos al entrar y salir.

Habrá una estación de desinfección en la entrada y la salida, con señales. Se le pedirá a cada uno de ustedes que se apliquen el desinfectante antes de entrar y otra vez antes de salir. Si se niegan o por alguna razón no pueden aplicarse el desinfectante (alergia, etc.) se les permitirá votar.

Deben observar el distanciamiento social.

Una distancia de 6′ deben mantenerse tanto como sea posible dentro del lugar de votación. Las áreas pueden ser marcadas para indicar la distancia de 6′. Las cabinas de votación y las mesas de registro estarán separadas por lo menos 6′. Al menos una mesa estará disponible para los votantes que necesiten ayuda (que puede requerir dos jueces electorales de diferentes partidos) para que puedan mantener la distancia social tanto como sea posible, en lugar de amontonarse alrededor de una cabina.

Se les ofrecerá un bolígrafo desinfectado (o pueden traer el suyo propio).

Recibirán un bolígrafo esterilizado en la entrada del centro de votación. Desecharán el bolígrafo antes de salir; los jueces electorales desinfectarán el bolígrafo antes de devolverlo a la entrada. Puede traer su propio bolígrafo, si lo desea. Evite los marcadores sharpie, bolígrafos de gel u otros bolígrafos que puedan correrse a través del papel.

Puede elegir votar en la acera.

Si no puede salir fácilmente de su vehículo por razones de movilidad, o porque necesita evitar el contacto con otros como precaución de salud, puede pedir que le lleven una boleta a su coche. Esto se conoce como “votación en la acera”. Se asignará esta tarea a dos jueces electorales de diferentes partidos políticos importantes. Deben desinfectar sus manos enguantadas inmediatamente antes y después de servir a un votante en la acera, ya que estos votantes pueden ser algunos de los más vulnerables a la infección.

Se le ofrecerá una pegatina recortada de “Yo voté” colocada en una mesa.

Los jueces electorales cortarán previamente las pegatinas de “Yo voté” y las colocarán en una mesa para evitar el contacto innecesario mano a mano.