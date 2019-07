Propietario de un Café en St. Paul condenado a 12 años de prisión

Agredió sexualmente a una niña de 15 años

Por: southernvalleynews

El ex propietario de un Café en St. Paul fue condenado a 12 años de prisión por mala conducta sexual.

Eduardo Delariva-Larios, de 46 años, se declaró culpable en mayo por agredir sexualmente el verano pasado a una niña de 15 años quién trabajaba para él.

El abogado de Delariva-Larios pidió al juez una desviación, con la esperanza de una sentencia menor.

Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo y lo condenó el miércoles a 12 años. También tendrá que registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida.

“Usted no ha mostrado ninguna empatía por la víctima. Los delincuentes sexuales que he visto antes piensan que no han hecho nada malo, pero no hay excusa para su comportamiento”, dijo la jueza Judith Tilsen a Delariva-Larios en la sentencia.

El 7 de julio de 2018, la adolescente le dijo a la policía que estaba trabajando con Delariva-Larios en la cafetería cuando le preguntó si tenía novio. La conversación se volvió sexual y se sintió incómoda, y luego Delariva-Larios la siguió hasta el cuarto trasero de la cafetería y la agredió sexualmente.

Delariva-Larios inicialmente negó cualquier mala conducta, pero más tarde admitió que tuvo relaciones sexuales con la adolescente, según las autoridades. Dijo que sucedió después de que la chica aceptó su oferta de aprender más sobre su cuerpo. Dijo que se disculpó con la adolescente después del asalto porque sabía que estaba mal.

También fue condenado en 2008 por solicitar, inducir y promover la prostitución en el condado de Hennepin.

El fiscal leyó en voz alta una carta de la madre y la abuela de la víctima durante la sentencia. Las cartas decían que la adolescente solía ser una buena estudiante con calificaciones de A, pero ha estado sufriendo de depresión y ansiedad desde el asalto y ha tratado de suicidarse varias veces.

“Sólo espero que el responsable reciba la sentencia que se merece y pague por lo que ha hecho. Nunca quiero volver a ver a otra chica sufriendo … Esto ha arrancado los sueños de toda nuestra familia”, decía la carta de la abuela de la víctima.

http://southernvalleynews.theclassifiedsplus.com/item/186743_st-paul-coffee-shop-owner-who-sexually-assaulted-15-year-old-girl-sentenced-to-12-years-in-priso