Programas de escuela de verano utilizan la naturaleza como aula

Por: Simone Cazares-MPR

Mientras que para muchos estudiantes el asistir a la escuela de verano podría significar permanecer dentro de un aula y trabajar en sus tareas, un grupo de estudiantes de escuela secundaria de Minneapolis tuvieron la oportunidad de hacer algo diferente este verano.

A través de un programa conjunto entre Minneapolis Public Schools y Wilderness Inquiry llamado Adventures in the City (Aventuras en la ciudad) los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer completar algunos de los créditos que necesitaban mientras exploraban parques locales, lagos y ríos.

Alexis Luna es uno de esos estudiantes. Reflexionando sobre su tiempo en el programa, el pronto a ser estudiante de segundo año en Edison High School dijo que aunque no se considera ser una persona que disfrute de estar al aire libre, ha disfrutado de estar en el programa donde ha tenido la oportunidad de explorar más la naturaleza y aprender nuevas habilidades.

“Wilderness Inquiry hace que el aprendizaje sea divertido”, dijo. “No es como tener que sentarse en un aula todo el día escuchando hablar a un maestro. Tienes la oportunidad de salir afuera, de divertirte, y te ganas créditos al mismo tiempo”.

Adventures in the City es sólo uno de los muchos programas dirigidos por Wilderness Inquiry, una organización sin fines de lucro formada en la década de 1970 para hacer el aire libre más accesible para personas de todas las edades, orígenes y habilidades. Todo comenzó después de que un escéptico senador de Minnesota dudara de que las mujeres, los niños y las personas con discapacidades pudieran explorar el aire libre por su cuenta. Sus comentarios inspiraron al fundador Greg Lais a hacer un viaje a los Boundary Waters Canoe Area al norte de Minnesota con personas con discapacidades.

Lais nunca miró hacia atrás.

“Nunca pensé que seguiría haciendo esto 41 años después, pero fue una experiencia tan poderosa para mí y para todos en el viaje”, dijo Lais. “Realmente fue algo transformador y cambió nuestra visión sobre el mundo”.

Ahora Wilderness Inquiry ha llevado a más de 500,000 personas a aventuras al aire libre, desde los Boundary Waters hasta el Parque Nacional Yellowstone e incluso otros a países de todo el mundo.

Pero gran parte de su trabajo también se hace localmente.

“Pienso en nosotros [los Minnesotanos] como una cultura de cabaña que frecuenta ir al norte del estado, pero muchos Minnesotanos nuevos, gente que está aquí ahora, no se criaron con eso o no están expuestos a eso”, dijo Lais. “Lo que tenemos que hacer es averiguar cómo nos encontramos con ellos en su ambiente y los atraemos a los maravillosos recursos al aire libre de Minnesota”.

Courtney Antone es profesora de inglés de escuela secundaria de Minneapolis y también trabaja como directora de viaje y líder de giras al aire libre para Wilderness Inquiry. Ha dirigido el programa Adventures in the City este verano. Algunos de los estudiantes, dijo, no están acostumbrados a pasar mucho tiempo al aire libre.

“Cada año sucede lo mismo”, dijo Antone. “El primer día se puede decir que no están muy emocionados de estar en la escuela de verano.”

Pero una vez que los estudiantes se dan cuenta de que es aprendizaje práctico y experiencial y las actividades están conectadas entre sí, sus actitudes cambian: “Incluso en el primer día se les ven sus expresiones faciales y la actitud de cada estudiante simplemente se ilumina”.

Son reacciones como éstas que Lais espera de todos los viajes de Wilderness Inquiry. Y espera que puedan alcanzar a más gente como Luna en los años venideros.

“Salen, les encanta y luego quieren volver”, dijo. “Y lo que termina sucediendo es que los niños desean obtener trabajos al aire libre y así regresan y dicen. ‘Hey, ¿cómo consigo un trabajo como guardaparques?’ o ‘¿Cómo consigo un trabajo con Wilderness Inquiry?’ lo cual es fabuloso y lo que queremos que hagan los niños”.

Participe

Wilderness Inquiry ofrece una amplia variedad de viajes.

Muchos tienen lugar en parques estatales y nacionales de todo el país, algunos van a diferentes países.

El objetivo de Wilderness Inquiry es lograr que las actividades al aire libre sean más accesibles para personas de todas las edades, orígenes y habilidades. Si bien hay un costo para algunos programas, muchos son gratuitos y hay un proceso de ayuda financiera para aquellos que califican.

https://www.mprnews.org/story/2019/08/02/summer-school-program-uses-nature-as-classroom