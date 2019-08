Programa para solucionar la brecha alimentaria de niños durante pausa escolar de verano

Por: Elizabeth Shockman -MPR

Durante la primera semana de clases muchos administradores de escuela aprenden que sus estudiantes no tienen suficiente comida disponible para alimentarse adecuadamente.

“Apenas el año pasado recibí más de 40 llamadas durante la primera semana de clases de diferentes empleados de escuelas diciendo: ‘He escuchado preocupaciones de parte de un niño o de sus padres diciendo que no tienen acceso a comida los fines de semana'”, dijo Lindsey Torkilsen, directora de programas de Sheridan Story — una organización sin fines de lucro que le distribuye comidas a niños de escuela en y alrededor de las Ciudades Gemelas.

Casi 1 de cada 10 hogares de Minnesota tiene problemas poniendo comida sobre la mesa. Eso es según los datos del USDA en 2017.

Hay algunos programas financiados por el gobierno que proporcionan alimentos a estos hogares, incluyendo programas de almuerzo escolar gratuitos y reducidos. Pero los programas de almuerzo escolar no operan los fines de semana, o durante largos períodos de tiempo durante las pausas escolares.

“Una brecha alimentaria poco conocida o al menos con poco enfoque es lo que hemos llamado la brecha alimentaria de agosto. Es un período en el que los niños que pueden haber participado en escuela de verano ya no están en la escuela y el año escolar aún no ha comenzado”, dijo el director ejecutivo de Sheridan Story, Rob Williams.

“¿Cómo podemos llevar comida a la comunidad, a los hogares de los niños que la necesitan, para que tengan acceso a la nutrición y los alimentos que los ayuden a crecer, aprender y prepararse para la escuela?”

Sheridan Story opera un almacén en el suburbio de St. Paul de Roseville. Con frecuencia alberga grupos de voluntarios que empacan alimentos en cajas para entregarlos a los lugares de distribución.

Williams dijo que la brecha alimentaria de agosto es un problema logístico que su organización está tratando de resolver asociándose con la YMCA de las Grandes Ciudades Gemelas. Está enviando comida a las ubicaciones de YMCA en las Ciudades Gemelas, Hudson, Hastings y Rochester. Dijo que cualquier persona que necesite una bolsa puede recoger una en un local del YMCA hasta el 30 de agosto, sin hacer preguntas.

“El hambre es un problema solucionable”, dijo. “Para resolver el hambre, necesitas comida y entonces ya no tienes hambre. Consideramos la inseguridad alimentaria no como un problema de suministro, sino como un problema de distribución. Hay mucha comida disponible, simplemente no está en los hogares o manos de todos los niños o familias que lo necesitan”.

Cuando comience el curso escolar en septiembre, dijo Williams, su programa continuará llenando las brechas alimenticias del fin de semana mediante la distribución de bolsas de comida a los niños en la escuela. Su organización trabaja en más de 200 escuelas para alimentar a casi 7,000 niños cada semana. Pero dice que hay 80 escuelas en lista de espera para unirse al programa tan pronto como pueda recaudar fondos suficientes para agregarlos.

“La inseguridad alimentaria, especialmente entre los niños, puede estar muy oculta …. A menudo la gente no está consciente de que existe el problema a menos que alguien les informe que es un problema”, dijo Williams. “Te garantizo que hay niños que viven cerca, que van a la escuela, que no tienen comida los fines de semana o durante los dias feriados o el verano”.

https://www.mprnews.org/newspartners/story/2019/08/26/program-aims-to-ease-summer-food-gap-for-school-kids