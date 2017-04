Prioridad para el Español

Jóvenes latinos se desenvuelven en debates y diplomacia

La Prensa de Minnesota

La Asociación de las Naciones unidas impulsa a jóvenes latinos a ser diplomatas y participar en una simulación de la ONU en su idioma natal.

La conferencia modelo UN en español permitió a estudiantes latinos a sentirse como en casa al crear un programa riguroso donde estudiantes de secundaria y preparatoria recibieron clases especializadas e innovadoras que les permitieron envolverse en una serie de simulaciones completamente en español. La preparación e investigación les llevo meses a estos jóvenes latinos, quienes debatieron y representaron a distintos países durante la conferencia.

El programa también proporciono herramientas necesarias para apoyar a los maestros a preparar y educar a nuestras generaciones jóvenes sobre la importancia de la cooperación global así como la importancia de las naciones unidas en el mundo. Los estudiantes participantes tienen así la oportunidad de aprender habilidades críticas como la negociación, escritura, liderazgo, investigación, hablar en público y las responsabilidades como ciudadano del mundo.

Este año el tema del modelo ONU se enfocó en abordar el tema de los refugiados, donde los jóvenes actuaron como delegados de la ONU y fungieron las responsabilidades que los delegados realizan durante una conferencia. Los estudiantes participaron en la creación de resoluciones a conflictos, negociaron, crearon estrategias y propuestas donde explicaron la posición de su país en cuanto al tema, siguiendo todos los parámetros y reglas de la ONU.

Cargill, quien fue uno de los principales patrocinadores del evento, presto su espacio para que la conferencia tuviera lugar, y pudiera dar la oportunidad a estos jóvenes latinos de observar y experimentar de primera mano lo que es trabajar en una corporación tan grande como esta. Cargill no dudo en ser parte de un proyecto como este puesto que se alinea con su vision de “construir comunidades vibrantes a través del voluntariado, colaboración y desarrollo económico.”

Tola Oyewole, Directora de la Fundación de Cargill, hablo de la importancia de colaborar en este evento, ya que forma parte del esfuerzo de implementar más las iniciativas de inclusión y diversidad en Cargill, iniciativas que el nuevo CEO de Cargill ha estado impulsando constantemente. “Como corporación global que somos, es importante participar en este evento para poder conectarnos más con nuestras comunidades latinas y comunidades de color y demostrarles nuestro apoyo”. También se hizo presente Ivan Nuñez, Vicepresidente del Hispanic-Latino Council, quien mostró su apoyo durante el evento.

La inauguración de la conferencia tuvo lugar el martes pasado, donde representantes latinos de diversos sectores se hicieron presentes para una sesión informativa con los estudiantes participantes. “Esta no solo es una buena oportunidad para que los estudiantes latinos vean la representación latina en altos niveles ejecutivos, si no también tener la oportunidad de conocer más a fondo los pasos que hay que tomar para llegar a un puesto como el de ellos,” dijo Alexandra Roisen Gerente de Desarrollo y Proyectos de la ONU Minnesota.

Durante el corte de cinta el cónsul de México, Gerardo Guerrero recalco la importancia de tener la oportunidad de participar en eventos como este pues les abre las puertas a nuestras futuras generaciones a muchas posibilidades de crecimiento, “este es un ejercicio extraordinario porque uno de estos jóvenes puede ser en un futuro algún secretario de estado, embajador o futuro líder del mundo,” comento el cónsul.

Troy G. Wolfe, Director de la Fundación de la ONU en Nueva York, compartió que este modelo de la ONU en español único en la nación, es otra herramienta más para apoyar e impulsar a los jóvenes latinos a desarrollar habilidades para convertirse en líderes globales, una oportunidad que deja una huella clara en la vida de estos jóvenes puesto que al término del evento, estos jóvenes se van inspirados, se sienten más seguros, con un sentido de realización y triunfo. Esta oportunidad también les da la oportunidad de introducirlos a un mundo de activismo y abogacía, algo a lo que se enfrentaran a través de los años. “Creo que con este modelo ONU estamos presentándole a los jóvenes latinos un programa positivo con humildad y humanidad, lo cual esperamos que los impulse y los rete a competir consigo mismos,” dijo Troy.

Brandon Armenia y Genesis Camacho, estudiantes y participantes del modelo ONU en español, recalcaron su emoción y entusiasmo por formar parte de este modelo. “Me siento muy inspirada y motivada, participar en la conferencia me ha ayudado mucho para hablar en público y sentirme segura de mi misma”, dijo Genesis. “Participar en esta conferencia me ha ayudado a aprender a crecer mentalmente, he aprendido de otros países y lo que significa representarlos. Me siento seguro de participar en un evento como este donde le dan prioridad a mi idioma natal y donde hay un espacio donde el español es importante, me da seguridad y orgullo,” dijo Brandon.

La conferencia modelo ONU culminara con un partido de fútbol comunitario en el estadio de Blaine, donde se celebrará la unidad y diversidad que hay tanto en Minnesota como en el mundo.