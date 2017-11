Primer comandante latina en la historia del Departamento de Policía de Saint Paul

Por SPPD

Desde 1854, nunca ha habido una comandante latina en la historia de la policía de Saint Paul. Eso cambió hoy.

El lunes 13 de noviembre, Pamela Barragán estuvo entre los cinco oficiales promovidos a comandante por el jefe de la Policía, Todd Axtell. Barragán, un veterano de 18 años, es la 1ª mujer latina comandante en la historia de 163 años del Departamento.

“Hoy tuve la suerte de promover a cinco servidores públicos talentosos y dedicados, personas que se preocupan profundamente sobre nuestra ciudad “, dijo Axtell. “Vienen de una variedad de antecedentes, incluida nuestra primera comandante Latina. Espero que el comandante Barragán inspire a otros a seguir sus pasos, únete a nuestro departamento y haz que Saint Paul sea un lugar mejor para todos “.

Barragan se unió al departamento en 1999, pero su camino para marcar la diferencia comenzó mucho antes de una Carrera en la aplicación de la ley.

“Desde que era pequeña, mi madre y mi abuela me enseñaron que puedes hacer lo que quieras”, dijo Barragán.

“Vengo de una familia latina de mujeres de mente fuerte y con visión de futuro. Estoy orgullosa de seguir en sus pasos “.

Barragán dice que convertirse en un oficial de policía es una vocación. Siente que una carrera en la aplicación de la ley fue parte del plan de su vida, porque ayudar a los demás siempre ha sido muy importante para ella.

“La carrera me eligió a mí; estaba destinado a ser para mí “, dijo. “La promoción me da oportunidades para ver el departamento de policía y efectuar de diferentes maneras. El título no lo cambia a una, pero puede ayudar a influir el nivel de impacto que tengo “.

Barragán dijo que se enorgullece de ser una agente de policía de la ciudad de Saint Paul porque la ciudad es progresista y el departamento no tiene miedo de probar cosas.

Actualmente, Barragán está asignada a la Unidad de Servicios de la Ciudad, que supervisa la Unidad de Caninos, Patrulla Montada, aplicación de Estacionamiento y la Unidad de Investigación de Accidentes.