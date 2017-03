“Presidente Trump ¿Dónde está el Compromiso”

Por Raoul Lowery Contreras

“El tiempo para los pequeños pensamientos ha terminado. El tiempo para las peleas triviales está detrás de nosotros. “El Presidente Trump así lo dijo frente a una Sesión Conjunta del Congreso. Necesitaba un discurso dirigido a casa para cubrir un grave bache de los aficionados con los que se ha rodeado en la Casa Blanca.

El discurso fue el mejor que Trump ha dado; Afortunadamente, ha aprendido a leer un teleprompter. Fox News ‘Chris Wallace declaró el discurso el momento, el evento en el que Donald J. Trump se convirtió en presidente.

Sin embargo, la prueba de ofrecer algo real e impactante en el tema que probablemente lo eligió – Inmigración.

Debemos recordar que el público estadounidense ha estado constantemente en contra de la Reforma Migratoria Integral.

Con esto en mente, entendemos que el presidente Trump dijo en un almuerzo con los ejecutivos de la red que “el momento es el adecuado para un proyecto de ley de inmigración. Mientras haya compromiso de ambos lados.”

Los rumores y los informes circularon alrededor de Washington y a través de las redes de noticias por cable que el Presidente nos diría que quería un proyecto de ley de inmigración que legalizaría a muchos de los presentes ilegalmente que estaban trabajando y pagando impuestos, pero sin un camino hacia la ciudadanía. Los informes también incluían un camino hacia la ciudadanía para aquellos jóvenes que fueron traídos aquí como niños menores de edad. Esos eran los informes.

Por desgracia, esas no fueron las palabras que pronunció. Resulta que esos informes fueron distribuidos como objetos brillantes para ocultar la posición real de Trump. Nunca quiso decir las palabras que usó con los ejecutivos.

“Los malos están saliendo“. Así es como él tocó sus órdenes de deportación masiva, incluyendo gente con boletos de tráfico. La frontera es un “caos sin ley”, dijo. Está construyendo una “gran y gran muralla que cierra nuestra frontera sur”.

Dijo que el “sistema de inmigración legal está desactualizado”. Se refirió a Australia y Canadá y su sistema de inmigración basado en el mérito, sugiriendo que debemos emular esos sistemas en lugar de la actual política de reunión familiar que hemos tenido desde 1965. Quiere un sistema que ” Y los salarios “. Él quiere un sistema que nos ayude a protegernos, más” seguridad “. Y quiere” respeto por nuestras leyes “.

Las declaraciones no reforman el sistema de inmigración roto. Trump nos dio declaraciones no la reforma que implicó en el almuerzo de la Casa Blanca. ¿Dónde está el “compromiso”?

Con el 40 por ciento de los estadounidenses que realmente lo apoyan, lanzó “VOCES”. Víctimas del compromiso criminal de inmigrantes. Como una idea o propuesta en la que el Congreso puede basar la reforma migratoria, Trump rechazó la prueba.

Si hubiera bendecido los informes que tuvimos toda la tarde sobre una posible reforma, Trump habría triunfado. Él no lo hizo, así que lo mejor que podemos decir – el discurso fue uno de los mejores que Trump ha dado. Chris Wallace tiene razón, Trump se convirtió en presidente con este discurso.

Pero debido a que no propuso una reforma de un sistema de inmigración roto, doce horas después del discurso, los trabajadores no se reportaran al amanecer en los viñedos de California para recoger las uvas. Las uvas se pudren en la vid según la oficina de la granja de California. Los vinos subirán de precio. Los trabajadores no se presentarán en los huertos de nogal, almendra y melocotón en California para recoger nueces y frutas que las máquinas no pueden recoger. Los trabajadores no se presentarán en la Florida para recoger tomates y los agricultores de tomate comenzarán a liquidar granjas familiares y vender sus tierras a los desarrolladores.

Los naranjales de la Florida ya están perdiendo frutos porque la fuerza de trabajo tradicional mexicana que venía cada año ya no está llegando. Las máquinas no son de mucha ayuda, porque como dice un naranjo, “las máquinas no pueden distinguir entre una naranja madura o inmadura”.

Los precios de los tomates, salsa de espaguetis, salsa de tomate, sopa de tomate, jugo de naranja, barras de almendras, mezclas de rastro, ensaladas Waldorf, cabezas de lechuga, fresas, habitaciones de hotel, nuevas casas, todo subirá. Todos ellos dependen de trabajadores ilegales de granjas, construcción y hostelería. Legalizarlos aumentaría la producción, mantendría los precios bajos y nuestro Producto Interno Bruto subiría.

En lugar de que el presidente formalizara informes de que niños traídos aquí ilegalmente como niños tendrían un programa de legalización con un “camino hacia la ciudadanía”, una cortina de miedo ha caído sobre estos niños. El programa “Soñador” instituido por el Presidente Obama es sólo temporal y, de hecho, al menos uno de esos chicos ha sido arrestado y declarado para deportación a pesar de tener “papeles legales”. El Presidente Trump no dio indicios de que continuaría la deportación de estos Niños.

Mientras que los partidarios de Trump y los que dudan piensan que el discurso es el mejor del presidente, millones de personas se sienten decepcionadas.

El presidente Trump vuelve a desilusionar, sobre otros temas, al menos el Presidente Trump parecía un Presidente.