Por siempre agradecidos

Autores: Hannie Mendoza, Maya Reichert-Girón y Jennifer Canar Lema – Los Teddies de Roosevelt High School

Colaboración: Jose Cilia , Jahir Mejia Ruiz, Alexa Reyes Moctezuma, Hailey Gil, Jason Carchi Silverio, Arturo Moreno Sanchez y Nathan Gutierrez Lagunes – Roosevelt High School – Heritage class

El día de Acción de Gracias es una celebración en los Estados Unidos. El comienzo de este festejo fue cuando los peregrinos celebraron su primera cosecha en el nuevo mundo con los nativos. En la actualidad, hacemos del día de gracias, una fecha clave para agradecer por las cosas y sucesos en nuestras vidas. Cuando tu agradeces las cosas, los acontecimientos, y la importancia de las personas que forman parte de tu vida, es una forma de demostrar el verdadero valor que significan para ti. Al mostrar afecto y agradecimiento a una persona o a algo en tu vida muestra que te importa y de verdad la quieres.

Con relación al día de acción de gracias, se trata de ser agradecido de lo que hay en tu vida, agradecer por la comida, nuestro hogar, la familia, los amigos y las oportunidades que la vida nos otorga. Ser agradecido en la vida, te hace ser positivo y aunque las cosas no vayan bien, la mentalidad positiva te dará más capacidad de resolverlas.

El ser agradecido por las cosas cotidianas de la vida te hace apreciar los pequeños detalles, y que tu vida esté más llena de sentimiento y de razón. Podemos relacionar el ser agradecido con ser amable, porque es una forma de demostrar más respeto hacia los demás. Te hace ser centrado, dirigiendo tu vida de manera más correcta. Algunas veces no apreciamos a nuestros seres queridos, pero luego un día todo cambia y se van o fallecen. Cuando nos damos cuenta de cuánta falta nos hacen, comenzamos a lamentarnos y a querer volver el tiempo atrás. Es por eso, que debemos demostrar nuestro afecto a todos nuestros seres queridos y agradecer por todo lo bueno y malo que llega a nuestras vidas, porque no solo de lo bueno aprendes, también lo malo te puede dejar buenas lecciones.

Algunas personas muestran su agradecimiento siendo felices, positivas y agradecidas acerca de dónde están en la vida. Aunque puede ser difícil, es importante ser agradecido.

Puedes demostrar el ser agradecidos de diferentes formas. Por ejemplo, ser agradecidos es dar gracias por un día más de vida. La vida es un regalo que todos tenemos, pero no muchos aprovechamos. También se muestra agradecimiento diciéndole a alguien que lo aprecias, puedes decirle a un amigo, a tus padres, abuelos o alguna persona que halles de camino a casa o algún otro lugar. Muchas veces alguien necesita una palabra de afecto o aprecio. Cuando veas a alguien sólo diles que los aprecias para hacerlos sentir bien. Puede que su día este yendo muy mal y eso les alegre el día.

Debes demostrarle a los demás que te preocupas por ellos y que también estás agradecido por lo que han hecho por ti. Una pregunta que yo me hago todo el tiempo es, ¿estoy suficientemente agradecido con los demás? Muchas veces se nos olvida que hay muchas personas que hacen muchas cosas por nosotros y hay veces que nos les agradecemos, cada vez que alguien haga algo por nosotros debemos agradecerle.

Ser amable, positivo y feliz también demuestra agradecimiento. Yo entiendo que puede ser difícil para personas especialmente si tienen muchos problemas, o en su hogar hay dificultades. Pero aún en esas circunstancias, gradecer es importante porque te convierte en una persona mejor con una mentalidad positiva en lugar de ser negativo todo el tiempo.

Ser agradecido nos permite que celebremos el presente y ayuda a que te sientas feliz cuando algo bueno pasa, o aun cuando sucede algo malo. En estos días puede ser difícil para un adolescente ser agradecido porque están pasando por cambios, pero tienen que darse cuenta de lo que tienen.

Algo que debemos agradecer es el amor, los cuidados y consejos de nuestros padres. Aunque algunas veces lo tomemos a mal, después nos damos cuenta de que ellos solo quieren lo mejor para nosotros. Apreciamos de igual forma las grandes y pequeñas cosas porque nuestras acciones dicen más que las palabras. Pongamos entonces acción, agradezcamos con el corazón por todo lo que hay en nuestras vidas. Seamos realmente agradecidos para que nuestra vida tenga mejor enfoque y demos el verdadero valor a las personas y a las cosas. De esta manera nos sentiremos mejor y disfrutaremos más a la familia, amigos, nuestra casa, comida y hasta esos pequeños detalles que muchas veces ni tomamos en cuenta, como el proceso que toma a una orquídea florecer.

En conclusión, ser agradecido te hace ser amable, ser positivo, poder apreciar a los demás y que ellos te aprecien a ti. Este día de acción de gracias agradece al señor, tu vida, tu familia, tus amigos, tu hogar, los alimentos, tu escuela y tu trabajo. Por pequeñas cosas como cada mañana, la luz, la oscuridad, el cansancio y el descanso. Agradece a los que conociste y los que conoces, los momentos difíciles y los buenos momentos, agradece por todo siempre.

Esto es lo que opinan los Teddies sobre el ser agradecido:

Jahir: Estar agradecido te ayuda a superar los momentos difíciles, porque puedes recordar fácilmente todas las cosas buenas de tu vida. ¡Estar agradecido te hace feliz y ser feliz puede ayudarte a mantener tu mente y tu cuerpo saludable! Sé agradecido y comparte tu gratitud con abrazos.

José: Es de bien nacido ser agradecido, un dicho muy importante que muchos hemos olvidado. Por lo que se refiere a que uno debe de ser agradecido porque te hace bien. A muchos de nosotros nos enseñaron que seamos agradecidos de todo lo que la vida nos traiga. Pero a veces nos olvidamos de la importancia del agradecimiento.

Alexa y Nathan: En la vida uno puede tener gratitud por muchas cosas como familia, y amigos. El mes de noviembre es el mes más reconocido para dar gracias por el Día de acción de Gracias.

Andy: En mi opinión, yo pienso que se debe de celebrar la Día de Acción de Gracias, no por la historia, sino para darle gracias a su familia y a sus amigos. Es bueno tener un día dedicado a decir gracias. Mi familia y yo celebramos este día cada año, porque nos hace agradecidos por las cosas que tenemos y las personas que tenemos en nuestras vidas. Personalmente, me gusta se amable y agradecido. A veces, yo no soy tan agradecido y doy las cosas por hecho. Cuando llega el Día de Acción de Gracias, me ayuda abrir mis ojos. Este día me hace pensar de todas las cosas que he tomado por hecho. Me hace dar cuenta que yo soy afortunado por las cosas que tengo, porque muchas personas no tienen nada. Yo creo que el Día de Acción de Gracias se debe de celebrar. Es un tiempo en donde puedes estar con toda tu familia, y de verdad te abre tus ojos.

Motivos para estar agradecidos: La familia, Tus amigos, Buena salud, La comida, Las mascotas, La seguridad, Las personas amables, La musica, El arte y La vida.