Policía que mató Justine Damond

Por Esme Murphy

Los vecinos de Justine Damond se unieron a los activistas de la comunidad el martes para exigir que se presentaran cargos contra el agente de policía de Minneapolis que le disparó y la mató.

Damon fue asesinado en la parte trasera de su casa de Minneapolis en julio después de que ella llamó al 911 para informar que había escuchado un asalto.

El oficial Mohamed Noor se inclinó sobre el pecho de su compañero y disparó a Damond a través de la ventana del coche cuando se acercaba al vehículo de policía.

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo en agosto que tomaría una decisión sobre si se cargaría a Noor a fines de este año calendario.

En la calle y cerca del callejón donde Damond fue asesinada a tiros, los letreros de “Justicia para Justine” aún se alinean en las calles. En una conferencia de prensa del mediodía, los miembros del grupo que lleva el mismo nombre se unieron a otros activistas de la comunidad para exigir una decisión de Freeman antes de fin de año.

“Estamos esperando ansiosamente su respuesta, junto con la familia de Justine aquí y en su país de origen, Australia”, dijo Katherine Hamberg. “El mundo está mirando y nadie entiende lo que está tomando tanto tiempo”.

Los activistas también pidieron que el anuncio no se programe demasiado cerca de las festividades para que no quede eclipsado. Pero Freeman, hablando a la disponibilidad de la prensa el martes, indicó que la decisión podría no llegar para el final de este año calendario.

“La investigación todavía sigue. Todavía hay trabajo por hacer y lo estamos haciendo “, dijo Freeman.

Los activistas, que incluyen un representante de Black Lives Matter, dicen que la muerte de Damond debería verse como parte de un patrón de lo que llaman tiroteos policiales injustificados.

“Queremos que Mike Freeman sepa que queremos que este oficial enfrente cargos”, dijo Monique Cullars-Doty. “Queremos justicia para todos. Estamos aquí, solidarios, porque queremos justicia para Justine “.

El grupo dijo que cuando Freeman anuncie su decisión, realizarán una manifestación independientemente de lo que él decida. Esa manifestación será en 50th Street y Washburn Avenue en Minneapolis, que esta cerca de donde ocurrió el tiroteo.