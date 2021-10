Perfil: Patricia Totozintle habla de lo que significa para ella ser latina en Minnesota

A lo largo de 50 años en Minnesota, Totozintle ha visto crecer a su comunidad y expandirse por todo el estado.

Por: Vicki Adame-MPR

Patricia Tototzintle nació en St. Paul. Durante los últimos 50 años ha vivido de forma intermitente en la zona oeste de la ciudad. Totozintle ha visto muchos cambios en la comunidad latina a lo largo de los años. Es presidenta y directora general de Esperanza United, antes Casa de Esperanza, la mayor organización sin ánimo de lucro del país que moviliza a los latinos para acabar con la violencia de género.

Le hice cinco preguntas sobre su perspectiva y experiencias.

¿Cuál es el mayor cambio que ha visto en la comunidad latina de Minnesota?

A lo largo de los años, sin duda la diversidad y el crecimiento de la comunidad latina. Crecí cuando la mayoría de los latinos vivían en el lado oeste de St. Paul. A lo largo de los años hay muchas otras comunidades en las Ciudades Gemelas donde hay más latinos que en St. Paul.

Uno de los otros cambios que he visto, al pensar en nuestro trabajo en Esperanza United y al observar el tema de la violencia doméstica en la comunidad, es que no es algo que se oculta, como lo era en muchas comunidades. Se habla de los problemas. Hay mujeres, hombres y otras familias, miembros de la comunidad que buscan ayuda.

¿Cuál es el mayor problema al que se enfrentan los latinos en Minnesota?

Bueno, ciertamente hay cuestiones relacionadas con la inmigración, problemas de documentación y falta de apoyo. Siempre van a estar el empleo, la educación y otros. Y la forma en que me gusta verlo es cuáles son también algunas de las mayores fortalezas que nos permiten seguir trabajando y superar algunos de estos problemas, y realmente abogar en nombre de nosotros mismos como comunidad. Creo que algunos de nuestros mayores puntos fuertes en las comunidades latinas es el hecho de que la familia y la comunidad son inherentes a lo que somos.

¿Qué significa ser latino en Minnesota?

Habiendo crecido aquí en las Ciudades Gemelas, y habiendo crecido en una familia que hablaba español y era bicultural – para mí, me encanta ser latina. Recuerdo que la gente me preguntaba a lo largo de los años, cuando viajaba por el país, y me decían: “¿hay latinos en Minnesota?”.

Ha habido latinos durante muchas generaciones en Minnesota. Y por eso me encanta el hecho de que, a lo largo de este estado, puedes ir a cualquier condado del estado, y encontrarás latinos que viven allí – muchos que han vivido allí durante muchos años, a lo largo de generaciones, y otros que han venido ya sea a trabajar en la comunidad y se han establecido, o que simplemente vienen a esa comunidad para estar con otra familia que ya podría haber estado allí. Así que veo esta comunidad, y Minnesota, como un lugar donde mis hijos podrían criarse y tener éxito en lo que hacen.

¿Por qué es importante para usted compartir sus experiencias como latina?

He tenido muy buenas mentoras latinas a lo largo de los años. Mujeres a las que admirar, empezando por mi madre. He recibido de ellas cosas que me han beneficiado a lo largo de los años. Creo firmemente en el liderazgo latino y comunitario. Tengo que vivir lo que significa ser una líder comunitaria y lo que significa ser una latina. Siempre se trata de utilizar todo lo que uno tiene, ya sean mis habilidades, mis experiencias, mis antecedentes, utilizando todo lo que tengo para beneficiar a los demás y ofrecerles oportunidades.

Tengo una niña de 4 años, ahora tiene 5, acaba de cumplirlos, y va a entrar en el jardín de infancia este año, acaba de empezar. Se llama Mia, es mi nieta. Y pienso en el mundo que quiero para ella cuando crezca. Pienso en eso y pienso en qué historias quiero que mi nieta crezca. Y qué historias espero que pueda contar cuando crezca o cuando sea una joven adulta y tenga su propia familia o sus propias parejas. Así que, para mí, eso es lo suficientemente importante como para poder seguir viendo cómo es mi liderazgo, y cómo apoyo a otras latinas en su liderazgo.

¿Qué es lo que cree que la gente no entiende sobre los latinos?

En primer lugar, que no creen que haya latinos en Minnesota. Pero sí, estamos en todas partes. Cuando he viajado por nuestra organización, la gente quiere centrarse en lo que nosotros pensamos que son debilidades, o en lo que ellos piensan que son debilidades en nuestra comunidad. Dicen que no todos se gradúan de la escuela secundaria, que no tantos han ido a la universidad como otras comunidades. Y lo que yo digo es que nuestra comunidad es tan brillante, tan vibrante, tan inteligente y dadivosa como cualquier otra comunidad. Así que creo que algunos de esos malentendidos se deben a que la gente no entiende y no llega a conocer quiénes son la comunidad o las comunidades latinas.

https://www.mprnews.org/story/2021/09/30/profile-patricia-totozintle-on-what-is-means-for-her-to-be-latina-in-minnesota