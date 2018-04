Pasajeros varados en México, llamadas de Sun Country situación desafiante

Abby Pettit y su familia habían estado de vacaciones en México y se estaban preparando para tomar su vuelo de fin de semana a Minnesota cuando Sun Country Airlines les envió un mensaje sensacional: su avión no vendrá y estarán por su cuenta.

Tim Nelson · St. Paul · MPR

El clima invernal había cancelado su vuelo de regreso a Minneapolis. No fue una gran sorpresa: los Pettits obtuvieron fotos de la gran tormenta de nieve de abril en Minnesota. Pero a última hora del sábado por la noche, Pettit dijo que recibió otro correo electrónico de la aerolínea: “Debido al clima y que nuestro servicio estacional ha finalizado, tendrá que hacer arreglos para llegar a casa. Nos disculpamos por cualquier inconveniente”.

Estaban varados. A Pettit, a su esposo y a sus dos hijos se les había prometido un reembolso en el vuelo a Minnesota que no llevaron, pero las entradas aparentemente no garantizaban un vuelo a casa. Los términos de servicio de Sun Country, llamados contrato de carruajes, indican claramente: “La compra de un boleto no garantiza el transporte”.

A Pettit le llevó otro día encontrar una aerolínea que los llevaría de regreso a Minnesota sin una escala nocturna. Los cuatro boletos agregaron otros $ 2,000 al costo de sus vacaciones.

“Cancelando vuelos y todo eso debido al clima. Vimos lo que estaba sucediendo, así que lo conseguimos”, dijo Pettit, que vive en Detroit Lakes, Minn. “Pero el hecho de que simplemente pensaban que estaba bien decir: ‘Oh! , encuentra tu propio camino a casa, “eso no está bien”.

Otros viajeros ofrecían historias similares. Una carta al Departamento de Transporte de Minnesota DFL La Senadora estadounidense Tina Smith dice que hubo alrededor de 250 personas involucradas.

El ex CEO de Sun Country, Jay Salmen, dijo que cree que sabe lo que sucedió.

“En la temporada de vacaciones pesadas de viaje del invierno, Sun Country mejoraría su flota alquilando aviones Transavia de los Países Bajos. Es un tiempo lento para ellos. Tienen capacidad adicional y sus aviones están sentados en el suelo”, dijo Salmen.

Pero al igual que un auto de alquiler, esos aviones deben regresar, y esas tripulaciones de vuelo seguir adelante.

Salmen no ha estado con la aerolínea desde 2012 y ahora es abogado en Minneapolis.

En un comunicado enviado el lunes por la noche, un vocero de Sun Country explicó que su flota había sido programada para volar a otro lugar, y que la compañía no podía redirigirlos o enviar aviones adicionales a Los Cabos y Mazatlán, calificándola como su “recuperación más desafiante”. situación.”

“Sentimos que la mejor opción para estos pasajeros era proporcionarles un reembolso completo de su pasaje aéreo para que pudieran seguir su camino lo más rápido posible”, dijo la vicepresidenta de marketing de Sun Country, Kelsey Dodson-Smith en un comunicado. Agregó que Sun Country estaba trabajando para volver a acomodar pasajeros en vuelos afectados por el clima en otras áreas, así como reducir los tiempos de espera a su centro de llamadas de reservas, que ha experimentado un “aumento significativo de volumen de llamadas” debido a los problemas de viaje. .

Los analistas de aviación informaron en diciembre que el acuerdo con Transavia todavía estaba vigente cuando la aerolínea fue vendida por los propietarios de Minnesota a Apollo Global Management. Las fotos recientes muestran los aviones de cada línea aérea que llevan la marca del otro.

Salmen dijo que es un modelo híbrido (poseer algunos aviones, alquilar otros) para aumentar la capacidad y evitar algunos de los gastos generales de mantener los aviones en el suelo.

Pero ese modelo no necesariamente evitaría que la compañía trajera a sus clientes a casa tampoco, dijo Salmen. Podrían haber alquilado otros aviones y haber evitado la duda y la rabia que dice que tienen ahora los clientes de las aerolíneas.

“Los aviones 2, 3, 4 para reducir la ruina y traer de vuelta a esos pasajeros no es tan costoso, supongo, como lo que esto les va a hacer”, dijo Salmen.